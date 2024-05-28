Налоговые гайки основательно закрутят. Компаниям и ИП на УСН с доходами от 60 млн руб. хотят ввести НДС

Предстоящая налоговая реформа коснется не только НДФЛ, но и дробления. Законодатели предложили ввести налоговую амнистию для компаний и ИП, которые ранее дробили бизнес с помощью спецрежимов, но готовы теперь обелиться. Но при этом для упрощенцев введут новые условия спецрежима и лимиты по доходам.

Налоговой реформе 2024-2025 быть — это уже абсолютно точно. Помимо волнующей всех прогрессивной шкалы НДФЛ, Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации в отношении бизнеса, главным образом идеи затронут упрощенцев.

Власти хотят вывести бизнес из тени, амнистировать добильщиков и планируют разработать новый налоговый режим. С его помощью бизнес сможет «плавно перейти» с УСН на ОСНО. Вся загвоздка в том, что для плавного перехода комитет планирует признать компании и ИП, которые применяют УСН и получают доход свыше 60 млн руб. в год, плательщиками НДС с возможным повышением предельного уровня объема выручки.

👀Власти полагают, что эти изменения не коснутся подавляющего большинства налогоплательщиков, поскольку до 60 млн рублей имеют выручку 96,8% предпринимателей на УСН.

Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что подавляющее большинство пользователей УСН с выручкой до 60 млн руб.

«Думаю, что их трогать вообще не надо. А «переходная» стадия сейчас — это более 250 млн руб., может, тоже стоит рассмотреть вопрос об увеличении порога», — заявил Макаров, отвечая на вопрос о том, многих ли пользователей УСН могут коснуться изменения налоговой системы.

Резюмируя, компании и предпринимателей освободят от доначислений, а также штрафов и пеней. Их не будут привлекать к уголовной ответственности. С 1 января 2025 года бизнес получит новые меры поддержки, разумеется, воспользоваться ими смогут только те, кто не выводит средства в офшоры, а вкладывает деньги в инновации и производства. Но при этом, бизнесу придется перейти на новый налоговый режим, платить НДС и ему снизят порог доходов до 60 млн.

В любом случае на УСН работают и продолжат работать дальше огромное количество ИП и компаний. И им сейчас как никогда нужны профессиональные знания бухгалтерского учета. Но важно знать все многочисленные изменения, которые уже внесены в этот спецрежим. Для тех, кто только планирует работать с упрощенщиками, мы создали курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. После него вы перестанете сомневаться в своих знаниях об УСН. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или компании на этом спецрежиме.

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Напомним, чтобы сохранить право на применение УСН в 2024 году, общие доходы у бизнеса не должны были превышать аж 265,8 млн рублей. И переход на 60 млн довольно резкий, а никак не плавный. Такого мнения придерживаются и наши пользователи.

Как вы думаете коллеги, если все эти изменения для УСН произойдут, не приведет ли это к банкротству многих компаний, а также к появлению новых методов дробления бизнеса? Пишите свои мнения в комментариях. Давайте обсудим.