Налоговые гайки основательно закрутят. Компаниям и ИП на УСН с доходами от 60 млн руб. хотят ввести НДС

Налоговой реформе 2024-2025 быть — это уже абсолютно точно. Помимо волнующей всех прогрессивной шкалы НДФЛ, Комитет Госдумы по бюджету и налогам утвердил рекомендации в отношении бизнеса, главным образом идеи затронут упрощенцев.
Власти хотят вывести бизнес из тени, амнистировать добильщиков и планируют разработать новый налоговый режим. С его помощью бизнес сможет «плавно перейти» с УСН на ОСНО. Вся загвоздка в том, что для плавного перехода комитет планирует признать компании и ИП, которые применяют УСН и получают доход свыше 60 млн руб. в год, плательщиками НДС с возможным повышением предельного уровня объема выручки.
👀Власти полагают, что эти изменения не коснутся подавляющего большинства налогоплательщиков, поскольку до 60 млн рублей имеют выручку 96,8% предпринимателей на УСН.
Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров отметил, что подавляющее большинство пользователей УСН с выручкой до 60 млн руб.
«Думаю, что их трогать вообще не надо. А «переходная» стадия сейчас — это более 250 млн руб., может, тоже стоит рассмотреть вопрос об увеличении порога», — заявил Макаров, отвечая на вопрос о том, многих ли пользователей УСН могут коснуться изменения налоговой системы.
Резюмируя, компании и предпринимателей освободят от доначислений, а также штрафов и пеней. Их не будут привлекать к уголовной ответственности. С 1 января 2025 года бизнес получит новые меры поддержки, разумеется, воспользоваться ими смогут только те, кто не выводит средства в офшоры, а вкладывает деньги в инновации и производства. Но при этом, бизнесу придется перейти на новый налоговый режим, платить НДС и ему снизят порог доходов до 60 млн.
В любом случае на УСН работают и продолжат работать дальше огромное количество ИП и компаний. И им сейчас как никогда нужны профессиональные знания бухгалтерского учета. Но важно знать все многочисленные изменения, которые уже внесены в этот спецрежим. Для тех, кто только планирует работать с упрощенщиками, мы создали курс профессиональной переподготовки Главный бухгалтер на УСН. После него вы перестанете сомневаться в своих знаниях об УСН. Любой, кто пройдет курс, сможет самостоятельно без посторонней помощи вести бухгалтерию ИП или компании на этом спецрежиме.
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Напомним, чтобы сохранить право на применение УСН в 2024 году, общие доходы у бизнеса не должны были превышать аж 265,8 млн рублей. И переход на 60 млн довольно резкий, а никак не плавный. Такого мнения придерживаются и наши пользователи.
Как вы думаете коллеги, если все эти изменения для УСН произойдут, не приведет ли это к банкротству многих компаний, а также к появлению новых методов дробления бизнеса? Пишите свои мнения в комментариях. Давайте обсудим.
Комментарии5
Пишите ваше мнение!
я не очень понимаю, ндс платить с сумм превышающих 60 млн? а как быть со входным ндс ? как его делить?
Да, как только этот порог будет превышен, то упрощенец должен платить НДС. Пока это все, что известно
а как же совмещать с патентом? ИП тоже в этой обойме.