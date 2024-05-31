Что делать, если в команде конфликт? Как закончить противостояние в офисе

Пожалуй, худшее для продуктивности компании — ссоры и конфликты с коллегами. Психологи сколько угодно могут утверждать, что если в команде нет конфликтов, это признак отсутствия движения и развития. Но если, в офисе начались скандалы, то вряд ли такое развитие принесет пользу компании и сотрудникам.

Конфликт в обществе были, есть и будут. У людей могут не совпадать взгляды, ценности и позиции по решению рабочих задач. Расскажем о видах конфликтов на работе и о том, кто и как их должен решать.

Какие бывают конфликты?

💥Межличностный конфликт — возникают при столкновении интересов двух и более людей. Таки е конфликты часто возникают из-за дефицита ресурсов или конкуренции за престижные позиции. Обычно это касается зарплаты, отношения начальства и условий труда.

Пример. Для офисного конфликта вполне достаточно того, что сотрудники узнают, что за одну и ту же работу они получают разную зарплату. Или, наоборот, выполняя разный объем работы, получают одинаковую.

Или аккуратистка Нина всегда содержит свой стол в идеальном порядке, а Аллочка — полная ее противоположность: стол завален бумагами и грязными чашками. Через какое-то время у Нины случается приступ праведного гнева. И в отделе начинается легкий апокалипсис.

💥Внутриличностный конфликт — сложно прогнозируемый конфликт. Происходит, когда желания человека не совпадали с реальностью.

Пример. Сотрудник ходит в офис, ведет себя адекватно, хорошо работает, но в какой-то момент «без объявления войны» кладет на стол руководителю заявление об увольнении. Причины: выгорание, перегруженность работой, отсутствие карьерного роста, недовольство корпоративной культурой.

Георгий Мелик-Еганов, старший партнер, тренер-консультант SmartValues, отметил главную проблему многих сотрудников, недовольных корпоративной культурой, обстановкой на рабочем месте и оценкой собственных компетенций, — это молчание.

«Если нет диалога, то нет и результата. А сотрудники часто не хотят говорить о своих проблемах, не умеют этого делать или же говорят о них неправильно. И, к большому сожалению многих работодателей, такой сценарий часто заканчивается молчаливым уходом работника, которому проще уволиться, чем инициировать разговор о наболевшем», — пояснил Георгий на встрече Комиссии по бизнес-этике на тему «Бизнес-этика и внутренние коммуникации: что, где, когда?».

Любое противоречие между сотрудниками в явной или неявной форме может стать внутрикорпоративным конфликтом. А в числе внешних факторов, провоцирующих разногласия внутри коллектива, могут быть конкурентная среда и даже изменение законодательства.

«Причины внутренних конфликтов чаще всего связаны со структурными, организационными и социально-культурными особенностями компании», — считает Даниил Ермолаев, директор по развитию ВЦИОМ-Консалтинг.

💥Межгрупповой конфликт — выражается в столкновении интересов различных групп. Он самый разрушительный. Это конфликт между группами людей: руководителем и сотрудником, новатором и консерватором, халявщиком и трудоголиком.

Пример. It-отдел хочет добавить какую-то новую опцию для всех отделов, а, например, бухгалтерия говорит, что им это не нужно. Эти новые функции будут их только отвлекать и мешать работать. Возникает конфликт между двумя группами.

Кто и как должен решать конфликты между сотрудниками

Безусловно, лучший способ победить в драке — избежать ее. Но если конфликт уже начался нужно постараться, чтобы ситуация не стала критической. Если работники не могут договориться между собой, руководителю следует привлечь независимую сторону — эйчара или психолога, если такой есть в компании.

«HR в ситуации конфликта выступает как независимая сторона. Важно быть беспристрастным и не включать эмоционально-субъективную оценку ситуации. Обычно HR общается индивидуально с каждой из сторон, выясняет причины и пытается решить возникающий конфликт с минимальными потерями для обеих сторон. Как правило, прийти к мирному соглашению удается в 90% случаев», — рассказала Алена Алексеева, HR «Клерка».

HR-специалист выслушивает обе стороны, договаривается, доносит позицию каждой из сторон до другой. Обычно, проще всего решаются бытовые конфликты, такие — как грязные чашки или беспорядок на рабочем месте. Если к соглашению прийти не удается, то можно подключать другие меры — внутренние регламенты, правила поведения в компании.

«Мы на постоянной основе опрашиваем своих сотрудников о том, комфортно ли им работать друг с другом, на каком этапе теряется информация, получается ли у них достигать поставленных целей и т.д.», — рассказала спикер встречи Комиссии по бизнес-этике Лина Хаустова, руководитель управления бренда работодателя и внутренних коммуникаций «Бургер Кинг Россия».

Если конфликт касается профессиональных вопросов, то здесь не обойтись без вмешательства руководителей. HR выясняет предмет конфликта, первоисточник и истинные причины, убирает эмоции из рассказов сотрудников и выходит к руководителю конфликтующих с предложениями по урегулированию, основываясь на той информации, которую он собрал.

Конфликты всегда ведут к падению эффективности, поэтому их нельзя оставлять без внимания. Руководитель должен постараться привести сотрудников к решению, которое повысит эффективность команды и наладит все рабочие процессы. Иногда урегулирование конфликта требуют времени и определенных усилий. Руководитель должен убедиться, что решение, которое будет в итоге принято, не вызовет новых проблем или недовольств.

Опрос от «Клерка»

Сталкивались ли вы с конфликтами на работе? Анонимный опрос да нет я их инициатор Проголосовали 4 человека

С кем чаще возникают конфликтные ситуации? Анонимный опрос с коллегами с руководством с подчиненными Проголосовали 3 человека

Как вы ведете себя во время конфликта? Анонимный опрос отстаиваю свою точку зрения до последнего иду на компромисс избегаю конфликтов всеми силами соглашусь с оппонентом, лишь бы не ругаться Проголосовали 3 человека

Расскажите, как часто вы сталкивались за свою карьеру с конфликтами в офисе, из-за чего они возникали и как их урегулировали?