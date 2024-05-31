💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Компании будут платить сбор исходя из объёма электричества, потребленного для добычи криптовалют. Также они будут платить налог по итогам года от полученной прибыли.

Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга и налог на прибыль .

Вчера был День окрошки. Набор ингредиентов для летнего супа сейчас обойдется в 1 тысячу рублей . Сильнее всего цены за год выросли на яйца (+40%, до 121 рубля за десяток), квас (+20%, до 110 рублей за бутылку) и редис (+17%, до 100 рублей за 0,5 кг). А вы на чем делаете окрошку: на квасе или на кефире?

Клиенты могут получить свои посылки в ПВЗ по паспорту. Сайт службы доставки уже частично работает после хакерской атаки.

Экофрендли-похороны. В США продолжают изобретать альтернативные экологичные способы прощания — например превращают прах после кремации в камни! Из праха получается около 40-80 гладких камней. А несколько штатов не так давно компостирование человеческого тела.

Суд присяжных признал Трампа виновным в деле о выплатах порнозвезде . Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года .

Новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников в России должна быть внедрена в 2027 году, в следующем году начнется пилотный режим. Власти планируют сформировать единую отраслевую систему оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

Записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников . В Совфеде готовят новый законопроект «Об охране голоса» для защиты от нейросетей и мошенников.

Все российские суды и связанные с ними органы перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua .

Мишустин: планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ подняли «с запасом». По его словам, изменения коснутся только 3% работающего населения.

Сегодня подводим итоги викторины на «Клерке» и выбираем победителя! Голоса принимаем до 15:00. Поспешите, у вас еще есть время ответить на вопросы.

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