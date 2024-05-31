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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят
Создано с помощью ИИ OpenAI Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Сегодня подводим итоги викторины на «Клерке» и выбираем победителя! Голоса принимаем до 15:00. Поспешите, у вас еще есть время ответить на вопросы.

  • Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы.

  • Мишустин: планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ подняли «с запасом». По его словам, изменения коснутся только 3% работающего населения.

  • Все российские суды и связанные с ними органы перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua.

  • Записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. В Совфеде готовят новый законопроект «Об охране голоса» для защиты от нейросетей и мошенников.

  • Новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников в России должна быть внедрена в 2027 году, в следующем году начнется пилотный режим. Власти планируют сформировать единую отраслевую систему оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

  • Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года.

  • Суд присяжных признал Трампа виновным в деле о выплатах порнозвезде. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.

  • Китайский банк Zhejiang Chouzhou полностью прекратил принимать платежи из России в любой валюте.

  • Экофрендли-похороны. В США продолжают изобретать альтернативные экологичные способы прощания — например превращают прах после кремации в камни! Из праха получается около 40-80 гладких камней. А несколько штатов не так давно компостирование человеческого тела.

  • СДЭК начал выдавать посылки.

    Клиенты могут получить свои посылки в ПВЗ по паспорту. Сайт службы доставки уже частично работает после хакерской атаки.

  • Вчера был День окрошки. Набор ингредиентов для летнего супа сейчас обойдется в 1 тысячу рублей. Сильнее всего цены за год выросли на яйца (+40%, до 121 рубля за десяток), квас (+20%, до 110 рублей за бутылку) и редис (+17%, до 100 рублей за 0,5 кг). А вы на чем делаете окрошку: на квасе или на кефире?

  • Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга и налог на прибыль.

    Компании будут платить сбор исходя из объёма электричества, потребленного для добычи криптовалют. Также они будут платить налог по итогам года от полученной прибыли.

  • Apple планирует модернизировать Siri с помощью более продвинутого ИИ.

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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

n.egorev
Льготы для МСП

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?
1

Комментарии

7
  • Ирина

    Записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. В Совфеде готовят новый законопроект «Об охране голоса» для защиты от нейросетей и мошенников.

    Прям интересно...

    • Наталия Лукина

      Да, мне тоже стало интересно. Сейчас: обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников. Будет: для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах. Мол сейчас ГК не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.

  • Ирина

    Новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников в России должна быть внедрена в 2027 году, в следующем году начнется пилотный режим. Власти планируют сформировать единую отраслевую систему оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.

    Первым делом на ум приходит вопрос: что будут "оптимизировать" и ухудшать? О хорошем почему-то не думается...

    • Наталия Лукина

      Первым делом на ум приходит вопрос: что будут "оптимизировать" и ухудшать? О хорошем почему-то не думается...

      Аналогично! Медицину уже и так до того оптимизировали, что на прием отведено 12 минут. Совсем ку-ку . Что еще придумаю?

  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Меня поразил суд над Трампом, вернее публичное обсуждение его отношений с порноактрисой (смачно, в красках). Мне кажется, именно это, всех и привлекает😀

    • Наталия Лукина

      там политическая подоплека, но да, смачно

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Наталия Лукина
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💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

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n.egorev
Льготы для МСП

УСН 1% в регионах: налоговая льгота вызвала налоговую миграцию. Как c выгодой воспользоваться ситуацией?

Налоговая миграция — новое явление в российском бизнесе. Регионы конкурируют за налогоплательщиков, снижая ставку налога для ИП на УСН. Это вызвало не только рост числа индивидуальных предпринимателей, но и желание уже существующих предприятий перерегистрироваться в другом регионе. Как получают льготу и стоит ли овчинка выделки? Разберемся.

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Иллюстрация: vecstock/freepik
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