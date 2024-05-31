💥Обзор новостей: правительство одобрило налоговую реформу, планку НДФЛ подняли «с запасом», Siri обновят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Сегодня подводим итоги викторины на «Клерке» и выбираем победителя! Голоса принимаем до 15:00. Поспешите, у вас еще есть время ответить на вопросы.
Правительство РФ одобрило законопроект о совершенствовании налоговой системы.
Мишустин: планку начала прогрессивной шкалы НДФЛ подняли «с запасом». По его словам, изменения коснутся только 3% работающего населения.
Все российские суды и связанные с ними органы перестали принимать письма с доменов .com, .net, .rs и .ua.
Записи голосов россиян после их смерти можно будет использовать в общественных интересах и без согласия родственников. В Совфеде готовят новый законопроект «Об охране голоса» для защиты от нейросетей и мошенников.
Новая отраслевая система оплаты труда медицинских работников в России должна быть внедрена в 2027 году, в следующем году начнется пилотный режим. Власти планируют сформировать единую отраслевую систему оплаты труда для государственных учреждений здравоохранения по всей стране.
Пенсии военным пенсионерам будут проиндексированы на 5,1% с 1 октября 2024 года.
Суд присяжных признал Трампа виновным в деле о выплатах порнозвезде. Экс-президента США Дональда Трампа признали виновным в 34 случаях фальсификации деловой документации в связи с выплатой денег за молчание порноактрисе Сторми Дэниелс.
Китайский банк Zhejiang Chouzhou полностью прекратил принимать платежи из России в любой валюте.
Экофрендли-похороны. В США продолжают изобретать альтернативные экологичные способы прощания — например превращают прах после кремации в камни! Из праха получается около 40-80 гладких камней. А несколько штатов не так давно компостирование человеческого тела.
СДЭК начал выдавать посылки.
Клиенты могут получить свои посылки в ПВЗ по паспорту. Сайт службы доставки уже частично работает после хакерской атаки.
Вчера был День окрошки. Набор ингредиентов для летнего супа сейчас обойдется в 1 тысячу рублей. Сильнее всего цены за год выросли на яйца (+40%, до 121 рубля за десяток), квас (+20%, до 110 рублей за бутылку) и редис (+17%, до 100 рублей за 0,5 кг). А вы на чем делаете окрошку: на квасе или на кефире?
Власти обсуждают введение акциза на электроэнергию для майнинга и налог на прибыль.
Компании будут платить сбор исходя из объёма электричества, потребленного для добычи криптовалют. Также они будут платить налог по итогам года от полученной прибыли.
Apple планирует модернизировать Siri с помощью более продвинутого ИИ.
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Комментарии7
Прям интересно...
Да, мне тоже стало интересно. Сейчас: обнародование голоса человека допускается только с его согласия, а после смерти лишь с согласия родственников. Будет: для использования в государственных или общественных интересах согласие не потребуется в тех случаях, когда голос человека записывался за деньги или в публичных местах. Мол сейчас ГК не защищает артистов и дикторов от использования без их согласия их голоса, закон даст такую возможность.
Первым делом на ум приходит вопрос: что будут "оптимизировать" и ухудшать? О хорошем почему-то не думается...
Аналогично! Медицину уже и так до того оптимизировали, что на прием отведено 12 минут. Совсем ку-ку . Что еще придумаю?
Меня поразил суд над Трампом, вернее публичное обсуждение его отношений с порноактрисой (смачно, в красках). Мне кажется, именно это, всех и привлекает😀
там политическая подоплека, но да, смачно