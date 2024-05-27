🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

Викторина в Трибуне! На этот раз предлагаем вам проверить свои знания зарплаты. Вопросы несложные, но иногда с подвохом. Покажите свою эрудицию и проверьте знания, а еще получите шанс забрать подарок — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте, хорошо ли вы знаете участок расчета заработной платы.

Вопрос № 1

Компания выплатила Иванову премию к юбилею. Можно ли учесть ее в составе расходов на оплату труда в налоговом учете? Да, можно, но если премия предусмотрена трудовым договором. Нет, нельзя. Она не отвечает критериям для принимаемых расходов. Проголосовали 33 человека

Вопрос № 2

Можно ли включить в расходы для расчета налога на прибыль страховые взносы, уплаченные с премии из вопроса № 1? Да, можно Нет, нельзя Можно, если приняли в расходы саму премию в налоговом учете Проголосовали 32 человека

Вопрос № 3

Какой на данный момент минимальный размер доплаты за работу в ночное время? 20% часовой ставки 30% часовой ставки 40%часовой ставки Проголосовали 32 человека

Вопрос № 4

Какой документ служит для учета отработанного времени? График работы Расчетный лист Табель Проголосовали 32 человека

Вопрос № 5

Нужно ли ежегодно требовать от работников заявления на предоставление вычетов НДФЛ на детей? Да, нужно. Нет, не нужно Проголосовали 32 человека

Вопрос № 6

Иванов взял отпуск на период с 18 марта по 14 апреля 2024 года, отпускные выплачены в марте. В каком месяце при расчете налога на прибыль нужно учитывать отпускные? Полностью в марте Отпускные для учета расходов надо разделить отдельно на март и апрель Полностью в апреле Проголосовали 32 человека

Вопрос № 7

Компания выплачивает зарплату за первую половину месяца (аванс) 22 мая 2024 года через банк на карты сотрудников. В какой день бухгалтер должен перечислить НДФЛ? В тот же день До 15 числа месяца следующего за месяцем в котором выплатили аванс На следующий после выплаты зарплаты день До 28 мая Проголосовали 32 человека

Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

Правила участия:

Участвовать в викторине могут все. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 31 мая.