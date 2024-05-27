🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте

🌺 Предлагаем вам пройти викторину от «Клерка» и ответить на несколько вопросов. Проверьте, хорошо ли вы знаете участок расчета заработной платы.
Вопрос № 1
Компания выплатила Иванову премию к юбилею. Можно ли учесть ее в составе расходов на оплату труда в налоговом учете?
Вопрос № 2
Можно ли включить в расходы для расчета налога на прибыль страховые взносы, уплаченные с премии из вопроса № 1?
Вопрос № 3
Какой на данный момент минимальный размер доплаты за работу в ночное время?
Вопрос № 4
Какой документ служит для учета отработанного времени?
Вопрос № 5
Нужно ли ежегодно требовать от работников заявления на предоставление вычетов НДФЛ на детей?
Вопрос № 6
Иванов взял отпуск на период с 18 марта по 14 апреля 2024 года, отпускные выплачены в марте. В каком месяце при расчете налога на прибыль нужно учитывать отпускные?
Вопрос № 7
Компания выплачивает зарплату за первую половину месяца (аванс) 22 мая 2024 года через банк на карты сотрудников. В какой день бухгалтер должен перечислить НДФЛ?
Победитель нашей викторины получит приз от «Клерка» — онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
Правила участия:
Участвовать в викторине могут все. Выбирать победителя будет генератор случайных чисел в пятницу 31 мая.
Комментарии13
А на все вопросы надо правильно ответить?)
ххх учесть ее учесть
Желательно)))
По отпускам есть два способа. Нужно вариант утвердить в учетной политике.
Первый — отпускные списать единовременно в том месяце, в котором их начисляли. Второй способ — признать расходы частями в каждом из месяцев, за который начислены отпускные. Сумму определяют пропорционально дням отпуска.
Относительно Вопроса 5. У нас встречались кадры, которых лишали родительских прав в промежуток времени, пока они у нас не работали. Уволилась мадам в январе, через семь месяцев опять пришла трудоустраиваться...
Ужас...