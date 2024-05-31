🔥Итоги викторины по зарплате. Кто выиграл онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»?

Как быстро полетела рабочая неделя! Только что был понедельник, и мы запустили нашу викторину, и уже пятница. Вжжжух, и все! Пора подводить итоги и узнать, кто лучше всех знает участок расчета заработной платы.

В понедельник мы запустили викторину — 🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте. В ней мы предложили проверить свои знания зарплаты. Все семь были именно по ней. В викторине почувствовало 164 человека! Вы все молодцы!

Правильно на все вопросы ответило — 7 пользователей. Каждому присваиваем номер.

Коллеги, это очень круто!🔥

Кто забирает подарок от «Клерка»?

Разыгрываем победителя с помощью рандомайзера. Все просто, программке задаешь цифру от 1 до 7 и она выбирает рандомно число.

Вот что получилось!

🌺Победителем этого конкурса стала Revita!!! ❤️❤️❤️

Вы получаете бесплатный доступ к онлайн-курсу «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

После обучения вы сможете легко рассчитывать и уплачивать НДФЛ и страховые взносы, составлять внутренние локальные нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести электронные трудовые книжки и т. д. Теперь у вас есть целых два месяца, чтобы в комфортном темпе изучить все материалы.

💥Кстати, коллеги! Сейчас на курс действует скида — цена: 4900 рублей вместо 18 990 рублей. Начните лето с правильным настроем — запишитесь на курс!

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Спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, если не победили, викторин и конкурсов на «Клерке» будет еще много, а призов хватит на всех! Следующая викторина начнется в понедельник, 3 июня! Не пропустите!