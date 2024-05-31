🔥Итоги викторины по зарплате. Кто выиграл онлайн-курс «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»?

В понедельник мы запустили викторину — 🔥Викторина на «Клерке». Проверьте свои знания по зарплате в коротком тесте. В ней мы предложили проверить свои знания зарплаты. Все семь были именно по ней. В викторине почувствовало 164 человека! Вы все молодцы!
Правильно на все вопросы ответило — 7 пользователей. Каждому присваиваем номер.
Коллеги, это очень круто!🔥
Кто забирает подарок от «Клерка»?
Разыгрываем победителя с помощью рандомайзера. Все просто, программке задаешь цифру от 1 до 7 и она выбирает рандомно число.
Вот что получилось!
🌺Победителем этого конкурса стала Revita!!! ❤️❤️❤️
Вы получаете бесплатный доступ к онлайн-курсу «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».
На курсе вы получите базовые знания по расчету различных выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.
После обучения вы сможете легко рассчитывать и уплачивать НДФЛ и страховые взносы, составлять внутренние локальные нормативные акты, принимать и увольнять сотрудников, вести электронные трудовые книжки и т. д. Теперь у вас есть целых два месяца, чтобы в комфортном темпе изучить все материалы.
💥Кстати, коллеги! Сейчас на курс действует скида — цена: 4900 рублей вместо
18 990 рублей. Начните лето с правильным настроем — запишитесь на курс!
Спасибо всем участникам! Не расстраивайтесь, если не победили, викторин и конкурсов на «Клерке» будет еще много, а призов хватит на всех! Следующая викторина начнется в понедельник, 3 июня! Не пропустите!
Комментарии9
Ураа! Все молодцы! Такая активность была!
Revita поздравляем!!! Откроем доступ к курсу в ближайшее время!
Поздравляю🤩
По логике курс надо было давать тому, у кого больше всего ошибок, чтобы знания подтянуть)))
Ну это логично, логично)))
Согласна)) Ему нужнее))
а что же Вы раздаёте не правильно? тем более что сами же и соглашаетесь!
Иы не можем менять приз после того, как он был заявлен в понедельник))
Хорошо.... Договор как приговор, и нарушить его может если только форс-мажор.
Чичас выявили новую тенденцию - вводите поправки. Что бы к следуещему розыгрышу условие выглядело так.