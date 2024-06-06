Исключение из ЕГРЮЛ контрагентов не значит, что они не могли поставить товар

Очередное судебное дело. Налоговики решили, что налогоплательщик неправомерно применил вычеты по счетам-фактурам на поставку товаров, так как контрагентов исключили из ЕГРЮЛ.

Инспекторы решили, что общество «Строитель» неправомерно применило вычеты по счетам-фактурам на поставку товаров и транспортные услуги. А все из-за контрагентов, которых исключили из ЕГРЮЛ из-за недостоверности места нахождения после сделки. В итоге обществу было доначислено 938 746 рублей налога и пени.

Компания «Строитель» обратилась в суд с просьбой признать недействительным решения УФНС по Республике Марий Эл по доначислению. Просьба была удовлетворена. Налоговики не согласились с принятым судебным решением и подали кассационную жалобу.

«Общество неправомерно применило налоговые вычеты по налогу на добавленную стоимость по хозяйственным операциям с обществами с ограниченной ответственностью «Сиблес» и «Парад». Управление настаивает на получение налогоплательщиком необоснованной налоговой выгоды в виде уменьшения суммы НДС», — заявили в УФНС.

Но, рассмотрев кассационную жалобу, Арбитражный суд в постановлении АС Волго-Вятского округа от 02.02.2024 по делу № А38-4888/2022 не нашел оснований для ее удовлетворения. По мнению судей, исключение из ЕГРЮЛ контрагентов не говорит о том, что они не могли поставить товар.

Доводы суда:

Факт приобретения товаров не опровергнут УФНС.

Контрагенты в проверяемый период были действующие.

Сведения о недостоверности места нахождения контрагентов внесли в ЕГРЮЛ через несколько лет после поставки.

Контрагенты в проверяемый налоговиками период сдавали все отчеты и платили налоги.

Контрагенты «второго звена» подтвердили отношения.

Само по себе отсутствие у поставщика складских помещений и транспорта не влияет на возможность поставки товара.

С учетом изложенного суды признали решение УФНС о доначислении НДС в размере 938 747 рублей, а также соответствующей суммы пеней не соответствующим действующему законодательству и удовлетворили заявленное Обществом требование.