Сгорел на работе. Как бухгалтеру победить стресс и оставаться в ресурсе

Стресс — неотъемлемая часть жизни бухгалтера. Не успели «победить» ЕНС, как добавили кучу уведомлений по НДФЛ, разобрались с ними, а тут и налоговая реформа подоспела. Панические атаки, бессонница и постоянная тревоги — наши лучшие друзья? Нет, спасибо, таких друзей нам не надо. Создали курс самопомощи, который избавит вас от последствий стресса.

Напряженная сдача отчетности, изменения в законодательстве, новое руководство, вредные коллеги — все это негативно влияет на наше самочувствие и работоспособность. Мы устаем, выгораем и выпадаем из ресурса.

Выгорание — это процесс эмоционального истощения. Оно возникает, когда человек регулярно ставит в приоритет рабочие дела и обязанности, игнорируя свои потребностей, усталость, вещи, которые дают энергию и радость. Вместо того, чтобы признать, что мы в точке бессилия, мы продолжаем себя пинать, заставляем работать через не могу, продолжаем функционировать на резервной батарейке. Пинать себя — это так по-нашему!

При этом эксперты установили, что в данный момент основная причина ухода из компании — это выгорание, люди перестают справляться с ситуацией, устают постоянно бороться с собой и просто увольняются.

Признаки того, что вы не в ресурсе

чувство опустошения;

не остается сил на семью и себя после работы;

никуда не хочется идти и что-то делать;

не получается слушать собеседника, мозг не улавливает смысл слов;

низкий порог раздражительности: любой звук, касание могут вызвать приступ гнева;

обострения хронических заболеваний, повышения давления, тахикардии, мигреней, расстройства пищеварения;

постоянная сонливость и бессонница. Трудно заснуть, хотя очень устал;

сложно делать даже дела, которые раньше давались просто;

потеря любознательности, интереса к чему-либо.

Все это приводит к тому, что базовое поведение человека деформируется. Был улыбчивый и отзывчивый, стал резким и циничным. Страдает и качество работы. Если раньше вы могли написать отчет или составить простой документ за 30 минут, то теперь на это уходит 1,5 часа. Вы чувствуете, что с вами что-то не так, но при этом не понимаете, что с этим делать.

К сожалению, в нашем обществе принято быть самостоятельным и стойким, а вот просить помощь люди боятся, опасаясь дисквалификации, если кто-то узнает про их слабость.

Но есть и другая проблема — работники, которые обозначили свое состояние руководителю, часто слышат в ответ, что надо потерпеть: «Сейчас у компании сложный период, мы очень рассчитываем на вас, я тоже устал, но скоро все изменится в лучшую сторону. Надо потерпеть». Знакомо? А ведь после этого сотрудник еще больше убеждается, что помощи ждать неоткуда и единственный исход — это уволиться или сгорать дальше, пока тело и психика не откажет полностью.

Способы восполнить свой ресурс

Удивительно, что мы знаем, что надо регулярно заботиться о своем организме, но при этом наплевательски относимся к своему эмоциональному состоянию. Но за свой внутренний ресурс отвечаем только мы сами! Только вы сами можете знать, устали ли вы или нет, в состоянии ли вы работать или можете только тупо смотреть в одну точку. В школе, колледже и институте нас не учили управлять своей внутренней энергией, правильно отдыхать, перезагружаться и оставаться в ресурсе. А очень зря!

Мы хотим исправить это и разработали для вас программу, которая поможет наполниться ресурсом и жить в гармонии с собой — онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом. Наш курс позволит вам за два месяца освоить навыки самопомощи, которые помогут найдите баланс жизни, работы без стресса и быть в гармонии с собой и окружающим миром. Это очень важно, ведь, человеку, живущему в состоянии внутренней гармонии намного легче зарядить свою батарейку, чем тому, кто замечает только отрицательные стороны своей жизни.

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Подготовили для вас советы, которые помогут при выгорании:

по возможности сократите общение с людьми, которые «высасывают» энергию и не дают взамен ничего;

компенсируйте неприятный звонок или разговор прогулкой в парке или готовкой еды (если вам это нравится);

максимально окружите себя комфортом;

обязательно поставьте ограничение по времени. Если утомительный разговор затянутся, можно сказать «простите, у меня сейчас сядет батарейка/ надо срочно бежать по делам/у меня через минут назначен важный разговор»;

найдите возможно взять паузу и расслабиться. Вам это жизненно необходимо;

никогда не жертвуйте сном ради работы;

исключите из своего рациона антиресурсные продукты: фастфуд и полуфабрикаты;

сходите к психологу или психиатру, который подберет для вас курс терапии или выпишет антидепрессанты.

Но, как известно, лучшее сражение — то, которое не состоялось! Поэтому мы рекомендуем не доводить до крайности и заботиться о себе регулярно. В этом вам поможет онлайн-курс Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом.