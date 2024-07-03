💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
По данным ФНС, в прошлом году российские компании заплатили 7,9 трлн рублей в качестве налога на прибыль, которая за 2023 год выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 38,2 трлн рублей. При этом доходы организаций опустились на 36%, до 814 трлн рублей.
Проблема дефицита кадров в России может быть частично решена за счет трудоустройства инвалидов, считают в Минтруде.
Для этого надо освободить от НДФЛ часть из них и поддержать при открытии своего дела.
В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. В проекте хотят уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».
Мошенники стали притворяться сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Жертвам сообщают о наличии некоего исполнительного производства против них и настаивают на немедленном погашении долга.
Схема направлена на людей, имеющих задолженность. Также мошенники пугают запретом на выезд за рубеж, что особенно актуально в период летних отпусков.
Ozon столкнулся с платежными сложностями в трансграничной торговле. Начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Селлеры и покупатели на Ozon Global столкнулись с трудностями при оформлении крупной бытовой техники из Китая. С апреля 2024 года для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза товаров в Россию в €200, хотя до этого было €1 тысяч. На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых.
Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан доктор экономических наук, профессор, а теперь и
иноагент Игорь Липсиц, следует из приказа министерства.
Люксембургский банк LGBT начал закрывать счета клиентам с бизнесом и недвижимостью в России. В банке опасаются вторичных санкций, поэтому отнесли клиентов с гражданством РФ к категории высокого риска.
Изменение торговых сессий в США. Завтра в США отмечается день независимости, в связи с чем 3 июля будет раннее закрытие рынка и полное закрытие завтра, 4 июля.
В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчётов на фоне проблем с зарубежными банками. Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива: например, валют (доллара США — USDt, евро — STASIS EURO, юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUt).
Китайский BYD собирается обогнать Tesla по продажам электромобилей в 2024 году. К 2025 году не меньше 20 процентов продаваемых в Китае машин будут «зелеными».
Рекордная жара вызвала большой спрос на установку кондиционеров в Москве. Из-за длинных очередей поставить желаемое оборудование вам смогут в самое «актуальное» время — в начале сентября. Сегодня в Москве +33 градусов, во второй половине дня гроза, возможен град.
Жители столичного Кунцево массово жалуются на мужчину, который гуляет с пумой.
Огромная кошка на поводке кидается на собак, которые в ответ лают на дикое животное.
Хозяин пумы утверждает, что в России нет закона, запрещающего гулять на поводке с дикой кошкой.
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Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии5
Мда... Ждем новую "лысенковщину"
А за название LGBT этот банк у нас признают экстремистским и запретят открывать в нем счета
Интересная ситуация - доходы снижаются, налогособираемость повышается...
Да, да и при этом пишут, что бизнес уже адаптировался к данной ситуации
Такое возможно, если, например, компания оказывает услуги, для оказания которых закупает услуги у других контрагентов.
Допустим, в конце года были большие заказы, и до конца года, большинство контрагентов, выставили той Компании счета за свои услуги (с закрывашками), а оставшиеся несколько контрагентов, оказали свои услуги в январе 2023 года, тогда Компания свою услугу окажет только в 2023 году, и в этом году учтет только доходы, а в предыдущем только расходы.
Ну и если таких компаний было много, то ФНС увидит примерно такой результат.
А с какой целью вообще требуется определение круга соотечественников? На что это влияет?