₽ Заказать рекламу
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • По данным ФНС, в прошлом году российские компании заплатили 7,9 трлн рублей в качестве налога на прибыль, которая за 2023 год выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 38,2 трлн рублей. При этом доходы организаций опустились на 36%, до 814 трлн рублей.

  • Проблема дефицита кадров в России может быть частично решена за счет трудоустройства инвалидов, считают в Минтруде.

    Для этого надо освободить от НДФЛ часть из них и поддержать при открытии своего дела.

  • В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. В проекте хотят уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».

  • Мошенники стали притворяться сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Жертвам сообщают о наличии некоего исполнительного производства против них и настаивают на немедленном погашении долга.

    Схема направлена на людей, имеющих задолженность. Также мошенники пугают запретом на выезд за рубеж, что особенно актуально в период летних отпусков.

  • Ozon столкнулся с платежными сложностями в трансграничной торговле. Начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Селлеры и покупатели на Ozon Global столкнулись с трудностями при оформлении крупной бытовой техники из Китая. С апреля 2024 года для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза товаров в Россию в €200, хотя до этого было €1 тысяч. На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых.

  • Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан доктор экономических наук, профессор, а теперь и

    иноагент Игорь Липсиц, следует из приказа министерства.

  • Люксембургский банк LGBT начал закрывать счета клиентам с бизнесом и недвижимостью в России. В банке опасаются вторичных санкций, поэтому отнесли клиентов с гражданством РФ к категории высокого риска.

  • Изменение торговых сессий в США. Завтра в США отмечается день независимости, в связи с чем 3 июля будет раннее закрытие рынка и полное закрытие завтра, 4 июля.

  • В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчётов на фоне проблем с зарубежными банками. Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива: например, валют (доллара США — USDt, евро — STASIS EURO, юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUt).

  • Китайский BYD собирается обогнать Tesla по продажам электромобилей в 2024 году. К 2025 году не меньше 20 процентов продаваемых в Китае машин будут «зелеными».

  • Рекордная жара вызвала большой спрос на установку кондиционеров в Москве. Из-за длинных очередей поставить желаемое оборудование вам смогут в самое «актуальное» время — в начале сентября. Сегодня в Москве +33 градусов, во второй половине дня гроза, возможен град.

  • Жители столичного Кунцево массово жалуются на мужчину, который гуляет с пумой.

    Огромная кошка на поводке кидается на собак, которые в ответ лают на дикое животное.

    Хозяин пумы утверждает, что в России нет закона, запрещающего гулять на поводке с дикой кошкой.

А что, так можно было?

🔥Обучение уже стартовало: успейте присоединиться до третьего июля!Обучение на новые потоки уже стартовало, но до 3 июля вы еще можете приобрести курсы со скидкой и присоединиться!

Все скидки в каталоге повышения квалификации. Возможна оплата по счету, картой, долями и в сплит.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Комментарии

5
  • Крестик-нолик

    Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан доктор экономических наук, профессор, а теперь и

    иноагент Игорь Липсиц, следует из приказа министерства.

    Мда... Ждем новую "лысенковщину"

    Люксембургский банк LGBT начал закрывать счета клиентам с бизнесом и недвижимостью в России.

    А за название LGBT этот банк у нас признают экстремистским и запретят открывать в нем счета

  • Ирина

    По данным ФНС, в прошлом году российские компании заплатили 7,9 трлн рублей в качестве налога на прибыль, которая за 2023 год выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 38,2 трлн рублей. При этом доходы организаций опустились на 36%, до 814 трлн рублей

    Интересная ситуация - доходы снижаются, налогособираемость повышается...

    • id1952180

      Такое возможно, если, например, компания оказывает услуги, для оказания которых закупает услуги у других контрагентов.
      Допустим, в конце года были большие заказы, и до конца года, большинство контрагентов, выставили той Компании счета за свои услуги (с закрывашками), а оставшиеся несколько контрагентов, оказали свои услуги в январе 2023 года, тогда Компания свою услугу окажет только в 2023 году, и в этом году учтет только доходы, а в предыдущем только расходы.

      Ну и если таких компаний было много, то ФНС увидит примерно такой результат.

  • Ирина

    В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. В проекте хотят уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».

    А с какой целью вообще требуется определение круга соотечественников? На что это влияет?

Акцизы

Изменения по акцизам-2025: о чем говорят поправки ко второму чтению

Правительство с учетом предложений Госдумы, Совета Федерации и бизнеса доработало ко второму чтению законопроект о совершенствовании налоговой системы с 2025 года. В том числе в части акцизов.

Курсы повышения
квалификации

19 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Банки

Сбер запустит платежи по QR-кодам в других странах

Для оплаты покупок в Турции туристам достаточно выбрать систему Metropol Card, отсканировать QR и потом провести платеж по SberPay. Подобная система будет действовать и в других странах.

НДФЛ

Стандартный вычет применяют к зарплате без учета дивидендов

При расчете НДФЛ с дивидендов налоговые агенты не учитывают базу по зарплате. То есть 5-миллионный лимит считают отдельно по дивидендам, отдельно по зарплате.

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Артем Денисов
Банкротство

Как в процедуре банкротства законно уменьшить сумму долгов. Судебная практика

Расскажем, как нашим юристам удалось убедить кредиторов в банкротстве заключить мировое соглашение со снижением суммы основного долга на 40%.

Налоговые изменения 2025

🔥 Внесли поправки ко второму чтению законопроекта о налоговой реформе-2025

Кабмин сформировал поправки к законопроекту о совершенствовании налоговой системы с 2025 года с учетом замечаний бизнес-сообщества и парламента.

7
Криптовалюта

РСПП придумал, как обойти запрет на оборот криптовалюты внутри РФ

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) собирается создать фонд с криптовалютой, добытой в России. Бизнес планирует вести расчеты с иностранными контрагентами через ЦФА, чтобы не нарушать закон о запрете оборота криптовалюты внутри страны.

Онлайн-курсы

60
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Налоговые изменения 2025

📅 Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок-2025 почти на неделю. А уже осенью может вернуть на доработку, считает юрист

Сейчас законодатели уже подготовили больше 200 поправок в НК для реформирования налоговой системы с 2025 года.

Наталия Лукина
Бухгалтеры

«Клерк» раздает призы! 10 победителей получают Клерк.Премиум

Это просто праздник какой-то! Раздаем призы! Сегодня 10 пользователей получат доступ к месячной подписке Клерк.Премиум. Победители правильно ответили на сложные вопросы в тесте по бухгалтерской терминологии и теперь получают награду. Участвуйте в конкурсах и викторинах «Клерка», и вам тоже повезет!

Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
Онлайн-кассы

Кто может работать без кассы в 2024 году

Разбираемся, какие предприниматели в 2024 году вправе работать без кассы.

Кто может работать без кассы в 2024 году
SmartWidgets
Маркетинг

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж

98,9% покупателей читают отзывы до того, как совершить покупку — такой вывод сделали агентство Markway и сервис онлайн-опросов Anketolog.ru, когда в ноябре прошлого года провели исследование российских потребителей. Сегодня в маркетинге отзывы — это реальный инструмент, который помогает продавать. Разберем, как с ним работать.

Как превратить отзывы клиентов в инструмент повышения продаж
Дмитрий Желнин
Налог на имущество

Какой должна быть налоговая ставка для паркинга. Как убедить ФНС

Сегодня хочу ответить на вопрос подписчика, который затронул важную тему: как доказать налоговой, что ставка налога для помещения в офисном здании, которое фактически является подземной парковкой, должна быть такой же, как для гаражей и машиномест.

Обучение для бухгалтеров

Все изменения в бухотчетности в 2025 году уже в новом курсе «Клерка»

В 2025 году в силу вступит новый ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», который сильно изменит правила работы с отчетностью. Подробно основные положения и нововведения разбираем на курсе вместе с нашими экспертами.

Разборы законов

1 340
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

5
Экономика России

Иностранный бизнес охотно платит за выход из России

Федеральный бюджет в первом полугодии получил от зарубежных компаний в 40 раз больше, чем планировалось.

Самозанятые

Узнайте, как минимизировать риски по работе с самозанятыми уже сегодня!

Проверьте свои показатели работы с самозанятыми и подготовьтесь к мониторингу Минтруда.

igotosochi
Инвестиции

18,1% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении

В июле пока что наблюдается снижение активности на долговом рынке, но есть компании, которые готовы обратиться к инвесторам и попросить денег. Флоатеры сейчас особенно интересны, ведь с потенциальным повышением ключевой ставки до 18,1% купон повысится до 20,1%. Фантастика! Посмотрим, что внутри.

18,1% на лизинге. Свежие облигации: Европлан на размещении
Налоговая помощь
Налоговые проверки

Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую

Пока директор Дима решал, оплатить ли ему корзину, отправиться в отпуск или пойти на работу в вечнозеленый (потому что после поднятия налогов «малый бизнес умрет»), ему прилетело уведомление о вызове в налоговую. Мерзкая бумажка. После ее получения предложения рекламы ушли на второй план и насущно встал вопрос: «Что делать?»

Дима, забудь про корзину! У тебя вызов в налоговую
ОСАГО

Рисков и злоупотреблений с ОСАГО должно стать меньше

Госдума готовится рассмотреть законопроект, который существенно повысит компенсации автовладельцам за счет полисов ОСАГО.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Юзвак Максим
Обзор налоговых новостей

Налоговый бунт, перспективы ФНС, налог на коров в очередном налоговом обзоре

Обзор последних налоговых событий.

Интересные материалы

Обзоры для бухгалтера

Два ЕНП-уведомления по НДФЛ бизнес попросил сам, и вообще это удобно, говорят налоговики. 😡«Ночной бухгалтер» № 1715

Бухгалтеры возмущены: ФНС говорит, что бизнес сам жаловался на неудобный период по НДФЛ, вот и упростили, сделав два уведомления. И это точно не нарушает права бухгалтеров на отдых, ведь они и так считают два раза в месяц зарплату.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру