💥Обзор новостей: мошенники под видом сотрудников ФССП, инвалидов могут освободить от НДФЛ, соотечественников уточнят

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По данным ФНС, в прошлом году российские компании заплатили 7,9 трлн рублей в качестве налога на прибыль, которая за 2023 год выросла на 23% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 38,2 трлн рублей. При этом доходы организаций опустились на 36%, до 814 трлн рублей.

Проблема дефицита кадров в России может быть частично решена за счет трудоустройства инвалидов, считают в Минтруде. Для этого надо освободить от НДФЛ часть из них и поддержать при открытии своего дела.

В Госдуму внесен законопроект, ограничивающий круг лиц, которые признаются соотечественниками. В проекте хотят уточнить, что соотечественниками являются не все бывшие граждане СССР, «проживающие в государствах, входивших в состав СССР», а лица и их потомки, которые относятся к народам, «исторически проживающим на территории РФ», а также «выходцы из РСФСР и РФ».

Мошенники стали притворяться сотрудниками Федеральной службы судебных приставов. Жертвам сообщают о наличии некоего исполнительного производства против них и настаивают на немедленном погашении долга. Схема направлена на людей, имеющих задолженность. Также мошенники пугают запретом на выезд за рубеж, что особенно актуально в период летних отпусков.

Ozon столкнулся с платежными сложностями в трансграничной торговле. Начиная с весны 2024 года большинство зарубежных банков, включая китайские, усложнили процедуры внутреннего контроля контрагентов, отправляющих продукцию в РФ. Селлеры и покупатели на Ozon Global столкнулись с трудностями при оформлении крупной бытовой техники из Китая. С апреля 2024 года для частных лиц действует порог беспошлинного ввоза товаров в Россию в €200, хотя до этого было €1 тысяч. На этом фоне маркетплейсы и их селлеры корректируют ассортимент товаров из-за рубежа и сосредоточились на доставке более дешевых.

Минпросвещения РФ исключило из федерального перечня школьных учебников книги по финансовой грамотности и экономике, где в соавторстве указан доктор экономических наук, профессор, а теперь и иноагент Игорь Липсиц, следует из приказа министерства.

Люксембургский банк LGBT начал закрывать счета клиентам с бизнесом и недвижимостью в России. В банке опасаются вторичных санкций, поэтому отнесли клиентов с гражданством РФ к категории высокого риска.

Изменение торговых сессий в США. Завтра в США отмечается день независимости, в связи с чем 3 июля будет раннее закрытие рынка и полное закрытие завтра, 4 июля.

В России хотят легализовать стейблкоины для международных расчётов на фоне проблем с зарубежными банками. Стейблкоин — это разновидность крипты, курс которой привязан к стоимости базового актива: например, валют (доллара США — USDt, евро — STASIS EURO, юаня — CNHt) или других активов (золота — XAUt).

Китайский BYD собирается обогнать Tesla по продажам электромобилей в 2024 году. К 2025 году не меньше 20 процентов продаваемых в Китае машин будут «зелеными».

Рекордная жара вызвала большой спрос на установку кондиционеров в Москве. Из-за длинных очередей поставить желаемое оборудование вам смогут в самое «актуальное» время — в начале сентября. Сегодня в Москве +33 градусов, во второй половине дня гроза, возможен град.