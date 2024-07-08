Налоговые изменения коснутся большинства из нас. Интервью с Эльвирой Митюковой

Про предстоящие изменения в Налоговом законодательстве и про то, как к ним подготовиться, рассказала Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», спикер V всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка».

Эльвира Митюкова — популярный спикер по бухгалтерскому и налоговому учету, входит в ТОП-10 лучших лекторов России! Кандидат экономических наук, аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету, управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», лектор ИПБ России, автор более 20 книг.

— Эльвира Сайфулловна, в ближайшее время и бизнес, и бухгалтеров ждут серьезные изменения в работе. Когда к ним необходимо начинать готовиться и что сделать в первую очередь, еще в этом году?

Готовиться к изменениям нужно, как можно раньше. Например, в связи с ростом ставки НДФЛ, нужно уже сейчас показать сотрудникам с высоким доходом, на сколько уменьшится сумма, получаемая ими «на руки». Чтобы при необходимости, увеличить с 2025 года оклады на указанную недополученную сумму.

А для компаний, применяющих УСН, следует рассчитать плановые показатели деятельности на 2025 год, чтобы понять, попадут ли они на уплату НДС.

— Среди предпринимателей и бухгалтеров нет единого мнения относительно налоговой реформы: одни говорят, что все будет плохо. другие уверены, что поправки их практически не коснутся. Что вы думаете о реформе?

Думаю, что изменения коснутся большинства из нас. Для компаний и граждан с небольшим доходом они даже будут «на руку». Например, по НДФЛ многие смогут получить дополнительные вычеты.

Но в основном, конечно же, налоговая реформа 2025 года увеличит налоговую нагрузку на бизнес. И важно просчитать ее влияние уже сейчас, чтобы в следующем году не «упасть» в незаконные схемы уклонения от уплаты налогов.

— Изменятся ставки по налогу на имущество. По каким объектам с 2025 года субъекты РФ установят повышенную ставку налога?

Налог на имущество рассчитывался, исходя из кадастровой стоимости 2022 года, если она была меньше показателя на 1 января 2023 года. Из-за завершения действия льготы в 2024 году бизнесменов ждет резкий скачок фискальной нагрузки по имущественным налогам. Поэтому право применять пониженную стоимость могут сохранить.

— Изменения коснутся в том числе инвестиционного налогового вычет. Кто им сможет воспользоваться с 2025 года? И что для этого необходимо?

Инвестиционный вычет вводят местные власти в большей степени для производственных и инновационных компаний. Для получения вычета необходимо, чтобы в местном законе было указание на вид деятельности предприятия и его основные средства. Вычет — это право компании. Им выгодно пользоваться в случае существенных и долговременных вложений в производственные и технические мощности.

— 12 сентября состоится V Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка», на которой вы будете выступать. На какие вопросы вы хотите обратить особое внимание бухгалтеров?

На конференции я бы хотела обратить внимание на вопросы подготовки к налоговой реформе в части НДФЛ и страховых взносов, налога на прибыль, УСН, и, конечно же, НДС. Рассмотреть споры, связанные с дроблением бизнеса и необходимостью перехода на амнистию в 2025 году.

Каждый участник конференции должен знать — какие новые правила работы его ожидают, и как он сможет нивелировать их негативное влияние на бизнес.

— Эльвира Сайфулловна, спасибо за беседу, до встречи на Конференции!

До встречи! Обязательно приходите, обсудим подробно предстоящие изменения.