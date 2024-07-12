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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: сроки оплаты патента при ПСН изменят, мужчин, ходящих в спортзалы осудили, а совы оказались умнее жаворонков

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.
💥Обзор новостей: сроки оплаты патента при ПСН изменят, мужчин, ходящих в спортзалы осудили, а совы оказались умнее жаворонков
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ⚡️Сроки оплаты патента при ПСН изменят.

    Патент надо будет оплачивать не до 31 декабря, как сейчас, а до 28 декабря. Это правило действует, если вы взяли патент на год или срок его действия заканчивается 31 декабря.

  • Сенатор Ольга Ковитиди вчера заставила поволноваться мужчин, заявив в эфире радио Sputnik, что поход в спортзал не соответствует традиционным ценностям: «Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что он прежде всего кормилец. А в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела». Досталось и женщинам: «Мы все должны вспомнить, что женщина – она берегиня, она мать. Если у тебя в семье меньше трех детей, то семья, наверное, неполная».

  • Госпошлины при обращении в суд могут вырасти в несколько раз. Размер сборов за подачу заявления о банкротстве поднимут с 300 рублей до 10 тысяч рублей для граждан, а для компаний — вплоть до 100 тысяч рублей.

  • Россиянам будут чаще блокировать счета при подозрении в мошенничестве. ЦБ расширил перечень признаков мошеннических операций. Банки будут обязаны учитывать данные от операторов связи о том, что перед переводом денег зафиксированы нехарактерная для клиента телефонная активность или рост числа входящих СМС-сообщений с новых номеров.

  • Более половины россиян (60%) считают высокой стоимость поездки на такси и выбирают альтернативный вид транспорта, показал опрос ВЦИОМ. В целом большинство опрошенных пользуются такси несколько раз в полгода или чаще (73%). Раз в неделю и чаще передвигаются на такси 10% респондентов. Совсем не пользуются этим видом транспорта 8%.

  • Объем наличных денег в обращении в России в январе-июне 2024 года сократился на 570,3 млрд руб. Это максимальная сумма возврата наличности обратно в банковскую систему за последние девять лет.

  • Каждая вторая угольная компания в России — убыточная, следует из данных Росстата. Последний раз такое было в 2020 году. Суммарная прибыль компаний относительно прошлого года упала почти в 15 раз.

  • Федор Конюхов и Игорь Потапкин совершили первый в мире успешный арктический перелет на мотопараплане.

  • В Китае таксисты объявили забастовку и отказались выходить на работу из-за беспилотных машин. В Ухани набирает популярность сервис на платформе Baidu Apollo. В его таксопарке уже более 500 беспилотных машин. Люди боятся, что останутся без работы.

  • Совы оказались умнее жаворонков, показало исследование The Guardian. В исследовании учёных приняли участие 26 тысяч человек, в результате люди, которые поздно ложатся спать, продемонстрировали «превосходные когнитивные функции», а у тех, кто рано встает, были самые низкие показатели.

  • Более половины россиян (51,4%) заранее откладывают деньги на отпуск:

    • з

      а несколько месяцев до предполагаемого путешествия — 26,4%,

    • за два месяца — 16,4%,

    • сразу после возвращения из предыдущего путешествия — 8,6%.

    Совсем не откладывают на отдых 48,6% граждан. Треть из них и вовсе не путешествует.

    В среднем россиянам на отдых этим летом нужно 115 тысяч рублей.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

25
  • Крестик-нолик

    Сенатор Ольга Ковитиди вчера заставила поволноваться мужчин, заявив в эфире радио Sputnik, что поход в спортзал не соответствует традиционным ценностям

    Ну да, насмотрелись турецких сериалов, и давай тренироваться, чтобы выглядеть, как тамошние мачо))) Правильно Милонов требует запретить эти сериалы! ))))))

    • Наталия Лукина

      Вот-вот, пусть сидят на диванах с пивными животами, а не вот это все)))

  • Владислав Савушкин
    Бизнес консультант

    в результате люди, которые поздно ложатся спать

    Жаворонки не могут поздно ложиться спать?🤔 Как тебе такое, The Guardian😏

    Вот пускай они в своем зе гардиан и занимаются такой ерундой) А у нас пятница! Напрягаем мозги и умнеем все🤩Совы, жаворонки, голуби и просыпанты в любое время дня и ночи😄

    Кстати, еще будет рекомендасьон на тему Что почитать?🎯Но это уже в телегу надо будет заглянуть😎

    • Наталия Лукина

      А у нас пятница!

      Долгожданная!

      Кстати, еще будет рекомендасьон на тему Что почитать?🎯Но это уже в телегу надо будет заглянуть😎

      А ссылочку на вашу телегу можно?))

  • Крестик-нолик

    Мем понравился)) Мне, кстати, вчера попалось в телеге такое:

    "Чем гордится государство, так и люди живут. У одних национальная гордость - Ямал, у других - Ямаль." (с)

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