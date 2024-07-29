Странные вещи на маркетплейсах. Плед-лаваш, свечи-хинкали и асфальт

Коллеги, всем еще раз привет! Собрала для вас подборку, которая, я надеюсь, немного вас повеселит и поднимет вам настроение в грустный понедельник. Итак, что сейчас необычного продают на маркетплейсах?
Для любителей летнего отдыха — огромный пляжный мяч. Цена вопроса — 6 755 ₽
Для любителей еды и комфорта — плед-лаваш. Цена вопроса — 1 636 ₽
Для поклонников свинки Пеппы и Шрека — футболка-микс Шреппа. Цена вопроса — 1 001 ₽
Для тех, кто на диете и без света— свечи хинкали. Цена вопроса — 1 130 ₽
Для любителей странных сувениров — кусок московского асфальта. Цена вопроса — 1 193 ₽
Это гениально! У меня как раз рядом с домом сейчас снимают асфальт, если кому нужен московский сувенир, пишите, пришлю бесплатно😂
Для ценителей прекрасного — подсветка для унитаза. Цена вопроса — 214 ₽
Расскажите в комментариях, что вы в последнее время видели или даже покупали необычного?
Комментарии1
Мне больше всего кусок асфальта порадовал. Деньги лежат прямо под ногами, а мы и не знали