Странные вещи на маркетплейсах. Плед-лаваш, свечи-хинкали и асфальт

Понедельник — день тяжелый, давайте добавим в него капельку юмора. Собрали необычные вещи, которые продают сейчас на маркетплейсах. Для кого-то — кринж, а для кого-то — необычный подарок. На чьей вы стороне?

Коллеги, всем еще раз привет! Собрала для вас подборку, которая, я надеюсь, немного вас повеселит и поднимет вам настроение в грустный понедельник. Итак, что сейчас необычного продают на маркетплейсах?

Для любителей летнего отдыха — огромный пляжный мяч. Цена вопроса — 6 755 ₽

Для любителей еды и комфорта — плед-лаваш. Цена вопроса — 1 636 ₽

Для поклонников свинки Пеппы и Шрека — футболка-микс Шреппа. Цена вопроса — 1 001 ₽

Для тех, кто на диете и без света— свечи хинкали. Цена вопроса — 1 130 ₽

Для любителей странных сувениров — кусок московского асфальта. Цена вопроса — 1 193 ₽

Это гениально! У меня как раз рядом с домом сейчас снимают асфальт, если кому нужен московский сувенир, пишите, пришлю бесплатно😂

Для ценителей прекрасного — подсветка для унитаза. Цена вопроса — 214 ₽



Расскажите в комментариях, что вы в последнее время видели или даже покупали необычного?