💥Обзор новостей: за сорняк можно лишиться дачи, День знаний пройдет 2 сентября, ежики атакуют

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте. Вчера президент подписал много законов, начнем с них:

За сорняки и мусор у россиян начнут изымать дачные участки. Росреестр утвердил перечень требований к земельным наделам. Теперь у муниципалитетов и СНТ есть законные основания накладывать штраф, а в редких случаях и изымать не только участки сельскохозяйственного назначения, но и ИЖС. Если участок захламлен или зарос сорняками более чем на 50% площади, он становится стихийной свалкой и считается пожароопасным для других построек. Собственнику дадут три года на то, чтобы привести участок в порядок, в противном случае его признают неиспользуемым.

Минпросвещения РФ рекомендовало провести День знаний 2 сентября. Напомним, 1 сентября в этом году выпадает на воскресенье.

Россияне скупают антидепрессанты. Максимальный скачок спроса зафиксирован в Москве — сразу на 18% с начала года. Средняя цена за пачку выросла до 831 рубля. Медики связывают рост популярности антидепрессантов с изменением методов лечения.

Мошенники чаще всего подделывают приложения в категориях онлайн-банкинг, криптовалютные кошельки, игры, полезные инструменты, ставки и спорт. Такие подделки открывают короткий путь к денежным средствам и персональным данным пользователей.

Иностранные инвесторы вывели рекордную сумму из Китая. Зарубежные компании вывели из Китая $15 млрд. во II квартале. Одновременно китайские компании инвестировали рекордные $71 млрд. за рубеж.

Аренда однушек в России подорожала на 44% за год. В некоторых городах рост оказался вдвое выше. Рекордсменами стали Барнаул (+79%), Челябинск (+77%) и Нижний Новгород (+76%). В Москве снять однокомнатную квартиру сейчас стоит 55 тысяч рублей в месяц

Нагрузка на инкассаторов резко сократилась после увеличения лимита бесплатных переводов самому себе до 30 млн руб.

Фен Dyson, белье, йоркширского терьера, резинки для волос: все это жительница Москвы решила забрать у экс-бойфренда через суд. В иске она в мельчайших деталях описала свое имущество. Чтобы вернуть все добро потребовался год судебных разбирательств, но справедливость в итоге восторжествовала.

Хозяйку американской акиты обязали заплатить почти 146 тыс. рублей за смерть йоркширского терьера от зубов ее питомца. Битва двух собак произошла в Санкт-Петербурге по Английскому проспекту. В итоге пострадал йорик, у которого травмы оказались несовместимыми с жизнь, врачам пришлось его усыпить. Его хозяйка обратилась с иском о взыскании морального ущерба, который она оценила в 5000 рублей. Также она просила возместить расходы на лечение питомца (94,9 тыс. рублей) и юридические услуги (40 тыс. рублей). Суд поддержал ее. теперь хозяйке акиты, нарушившей правила выгула, придется заплатить пострадавшей.