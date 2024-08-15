Налоговая реформа достала всех! Как «Клерк.Премиум» помогает бухгалтеру оставаться спокойным

Это лето было горячим, но правки в НК обрушились на бухгалтеров как ледяной душ: УСН будут платить НДС, налог на прибыль вырос, ввели амнистию при дроблении, но не для всех. Изменения коснутся подавляющее большинство компаний. У многих уже началась паника. Решение, как сберечь нервную систему и войти в 2025 год уверенно все-таки есть.

Помогаем успокоиться

Воспринимать спокойно налоговые новости с середины июня стало в десятки раз морально тяжелее. Вот только некоторые из них:

Повышенные ставки УСН отменят, а лимиты повысят.

Компании на УСН станут платить НДС.

Что будет с налогами? Они все изменятся.

В промежутках между этими горячими вопросами теряются другие изменения и разъяснения. Например, какие изменения нужно учесть в Бухгалтерии маркетплейса-2024: учет, налоги, 1С или что произошло с внешнеэкономической деятельностью ВЭД: учет и налогообложение.

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