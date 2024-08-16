💥Обзор новостей: зарплаты трудовых мигрантов 150 тыс. руб., наши вузы в пролете, старение происходит резкими скачками

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Зарплаты трудовых мигрантов на производстве в России выросли на 40% с начала года, с 105 тысяч до почти 150 тысяч рублей в месяц.

Ограничения Райффайзенбанка на исходящие переводы затронут юрлиц. Исходящие трансграничные переводы в валюте в Райффайзенбанке со 2 сентября станут недоступны для всех клиентов финансовой организации. Исключение составит ограниченное число корпоративных клиентов в сфере крупного и международного бизнеса. Ограничение не распространяется на трансграничные платежи в рублях.

Совкомбанк хочет присоединить к себе «Хоум банк» в первом полугодии 2025 года. В рамках сделки по слиянию с «Хоум банком» Совкомбанк уже в этом году выплатил 10% акционерам «Хоум банка» в виде денежных средств и собирается оплатить оставшуюся часть – 90% — акциями Совкомбанка.

Четверть москвичей жалеет о взятых кредитах. Чаще всего покупали на кредитные деньги автомобиль или мотоцикл, образовательные курсы, смартфоны и оплачивали отпуск.

Спрос на долгосрочную аренду квартир в Москве увеличился на 20%. На одну квартиру претендуют девять человек, следует из данных Инком. По сравнению с показателем годичной давности прирост составил 33%. В августе аренда самых бюджетных квартир в пределах Старой Москвы (без Зеленограда) от 37 тыс. руб. в месяц.

Ни один российский университет не вошел в первую сотню Академического рейтинга университетов мира (ARWU) за 2024 год. МГУ оказался в группе 101-150, СПбГУ — 401-500. МФТИ, УрФУ, ВШЭ, НГУ и Сколково оказались еще ниже. При составлении рейтинга учитываются количество лауреатов Нобелевской и Филдсовской премий среди сотрудников и выпускников университета.

Милонов предложил разработать школьную форму в духе императорской России и СССР. «Попросил министра просвещения Сергея Кравцова оценить идею о разработке школьной формы для российских школьников в духе и стиле лучших образцов школьной формы Императорской России и Советского Союза», — сообщил Милонов.

Власти Курской области обсуждают решение о введении с 1 сентября дистанционного обучения в регионе.

У сибирских и дагестанских летучих мышей нашли коронавирусы . Если кто-то хотел — не ешьте. Вирусы у летучих мышей Дагестана похожи на возбудители последней коронавирусной инфекции, вызвавшей пандемию. Вирусы мышей Сибири оказались схожи не только с азиатскими, но и с европейскими. Таким образом Сибирь может стать «плавильным котлом», где циркулируют и эволюционируют вирусы с обоих континентов.

В Швеции выявили первый случай заражения оспой обезьян. Это первый заболевший за пределами Африки. Новый штамм оспы легко распространяется между людьми.

В сети появился новый трейлер драмы «Ли» с Кейт Уинслет в роли легендарной Ли Миллер, модели, которая в начале Второй Мировой резко изменила свою жизнь и поехала на фронт и снимала для Vogue душераздирающие кадры войны. Она была первопроходцем среди репортеров женщин. Снимала высадку союзников в Нормандии, атаку напалмом при осаде Сен-Мало, освобождение Дахау и Бухенвальда. В 1934-м стала одним из самых влиятельных фотографов своего времени. Ее снимок египетской пустыни возле оазиса Сива повлиял на картину Рене Магритта «Поцелуй». В российском прокате фильм с 7 ноября. Ждем!

Старение происходит резкими скачками в возрасте 44 и 60 лет. В эти периоды резко возрастает риск заболеваний. Об этом сообщает издание The Guardian со ссылкой на журнал Nature Aging. Ученые проанализировали около 135 тыс. различных молекул и микробов и выяснили, что наибольшие изменения происходят именно в возрасте 44 и 60 лет. Эти изменения были отмечены как у мужчин, так и у женщин. В первую волну изменений попали молекулы, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболизмом, а вторая волна затронула иммунную систему и углеводный обмен.

В штате Миннесота восьмилетняя девочка избила вооруженного грабителя бейсбольной битой, пытаясь защитить своего отца — менеджера винного магазина. Инцидент произошел в одном из магазинов в городе Сант-Пол, менеджер торгового зала привел к себе на работу восьмилетнюю дочь. Когда мужчина готовился закрыть магазин, в помещение ворвался вооруженный пистолетом грабитель. Он наставил оружие на продавца и потребовал деньги из кассы. Школьница, заметив вооруженного мужчину, схватила бейсбольную биту и несколько раз ударила ею нападавшего. Грабителя удалось задержать.