💥Обзор новостей: бизнесмены идут к тарологам, рынок автозапчастей ломится от подделок, в интернете чаще всего покупают еду

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЦБ зафиксировал рекордный уровень хищения денег с банковских счетов — почти 5 млрд рублей за второй квартал. Более 97% от этой суммы были украдены со счетов физлиц.
Около 14% российских бизнесменов обращались к бизнес-тарологам. 95% из них остались довольны услугами, а 92% планируют обратиться к ним повторно. Исследования Битрикс24 показало, что еще 11% предпринимателей собираются воспользоваться услугами тарологов в ближайшем будущем.
В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, которым предлагается лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера.
Россияне не останутся без красной икры к Новому году. «И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.
Закон, ограничивающий рекламу криптовалют, вызвал трудности у криптокомпаний. По предварительным оценкам экспертов, тотальный запрет на рекламу может снизить операционную прибыль на 10-25 млрд рублей в год.
Власти обсудят меры по охлаждению потребительского кредитования. За первое полугодие рост портфеля потребительских кредитов обогнал динамику ипотеки. Власти могут быть предложены варианты искусственного увеличения сроков оформления таких ссуд, а также различные способы ужесточения выдач в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).
Еда обогнала гаджеты и одежду по объему покупок в интернете. Наибольшую долю среди всех покупок в интернете по итогам 6 месяцев 2024 года заняла доставка готовой еды, блюд из ресторанов и продуктов из магазинов — 15,8%, или 588 млрд руб. До сих пор лидерство удерживала категория электроники и бытовой техники, но по результатам первого полугодия она оказалась лишь на четвертом месте, уступив доставке продуктов питания, мебели и товарам для дома, а также одежде и обуви.
Российский рынок автозапчастей ломится от подделок. На эту проблему жалуются почти 40% автосервисов, такого наплыва поддельных комплектующих не было с 2007 года. Отличить их от оригинала очень сложно, поскольку упаковки практически идентичны. Ограничения поставок западных производителей и неконтролируемый параллельный импорт серьезно усугубили ситуацию.
ЕС разрабатывает новые санкции против России. Ожидается, что новые ограничения могут затронуть рыбный промысел и металлургическую отрасль.
Только каждый пятый родитель хочет, чтобы его ребенок носил школьную форму царских или советских времен. Чаще всего против формы старого образца голосуют матери учеников (71%), а мужчины, напротив, активнее поддерживают ее возвращение (28%). Милонов не нашел поддержку.
В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Число случаев заражения оспой обезьян выросло в 2024 году на 160% по сравнению с тем же периодом 2023 года.
Маск надеется, что уже в течение 10 лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. Ранее, Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта. Он уточнил, что 400 электродов успешно работают в мозгу пациента. Пациент с имплантом смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли И написал силой мысли пост в социальную сеть.
Интересный факт: в жаркие дни пчелы располагаются у входа в улей и используют свои крылья как вентиляторы, вытягивая теплый воздух и пропуская внутрь более прохладный.
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Приглашаем всех 12 сентября на самое яркое бухгалтерское событие осени — V всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! На конференции вы узнаете все про налоговые поправки и изменения налоговой системы в 2025 году, и лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Билеты за 6 000 рублей уже закончились, но вы еще успеете приобрести офлайн-билет тарифа «Оптимальный» за 10 000 рублей. Событие пройдет в Москве на «Красном Октябре». Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в этот день вы проходили обучение.
Комментарии20
Доброе утро, коллеги! Еще чуть-чуть и выходные.
Про Алена Делона. Оказывается, его наследники боялись, что акрет оставит все наследство любимой собаке - Лубо. 10-летний пес и хозяин были очень привязаны друг к другу. Однако, когда открыли завещание, все были потрясены: Делон распорядился усыпить Лубо и похоронить вместе с ним. Он не хотел, чтобы собака страдала без него. Но защитники животных и члены семьи посчитали, что лишать жизни здоровое животное - дико. Поэтому Лубо продолжит жить в семье.
В интервью журналу Paris Match ещё в 2018 году Ален Делон рассказывал про свою бельгийскую овчарку малинуа по кличке Лубо:
"У меня было 50 собак в жизни, но с этой у меня особые отношения. Если я умру раньше него, я прошу ветеринара... усыпить его у меня на руках"
Интересно, отчего у наследников появились опасения, что актер оставит всё-всё в наследство именно собаке?
И, с другой стороны, раньше говорили, что последнюю волю усопшего нужно уважать... Хотя я нисколько не призываю усыплять прям всех подряд.
Они также боялись и его сиделку, уволили ее. Те еще родственнички
А предлагая запретить мигрантам привозить семьи в страну они не спровоцируют совершение этими самыми мигрантами преступлений сексуального характера?