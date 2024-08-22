💥Обзор новостей: бизнесмены идут к тарологам, рынок автозапчастей ломится от подделок, в интернете чаще всего покупают еду

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЦБ зафиксировал рекордный уровень хищения денег с банковских счетов — почти 5 млрд рублей за второй квартал. Более 97% от этой суммы были украдены со счетов физлиц.

Около 14% российских бизнесменов обращались к бизнес-тарологам. 95% из них остались довольны услугами, а 92% планируют обратиться к ним повторно. Исследования Битрикс24 показало, что еще 11% предпринимателей собираются воспользоваться услугами тарологов в ближайшем будущем.

В ГД внесут проект о лишении мигрантов гражданства за сексуальное насилие. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия — За правду» внесут законопроект, которым предлагается лишать мигрантов российского гражданства за насильственные действия сексуального характера.

Россияне не останутся без красной икры к Новому году. «И рыба, и икра — будут. И селедка, и шпроты, и другие продукты для салатов и новогоднего стола. Вы же знаете, что крабовые палочки делают из фарша сурими? Ранее его только импортировали в страну, сейчас у нас его производят и на береговых заводах, и на борту рыболовных траулеров», — сказал вице-премьер России Дмитрий Патрушев, отвечая на вопрос, не останутся ли россияне к Новому году без сельди под шубой и красной икры.

Закон, ограничивающий рекламу криптовалют, вызвал трудности у криптокомпаний. По предварительным оценкам экспертов, тотальный запрет на рекламу может снизить операционную прибыль на 10-25 млрд рублей в год.

Власти обсудят меры по охлаждению потребительского кредитования. За первое полугодие рост портфеля потребительских кредитов обогнал динамику ипотеки. Власти могут быть предложены варианты искусственного увеличения сроков оформления таких ссуд, а также различные способы ужесточения выдач в привязке к показателю долговой нагрузки (ПДН).

Еда обогнала гаджеты и одежду по объему покупок в интернете. Наибольшую долю среди всех покупок в интернете по итогам 6 месяцев 2024 года заняла доставка готовой еды, блюд из ресторанов и продуктов из магазинов — 15,8%, или 588 млрд руб. До сих пор лидерство удерживала категория электроники и бытовой техники, но по результатам первого полугодия она оказалась лишь на четвертом месте, уступив доставке продуктов питания, мебели и товарам для дома, а также одежде и обуви.

Российский рынок автозапчастей ломится от подделок. На эту проблему жалуются почти 40% автосервисов, такого наплыва поддельных комплектующих не было с 2007 года. Отличить их от оригинала очень сложно, поскольку упаковки практически идентичны. Ограничения поставок западных производителей и неконтролируемый параллельный импорт серьезно усугубили ситуацию.

ЕС разрабатывает новые санкции против России. Ожидается, что новые ограничения могут затронуть рыбный промысел и металлургическую отрасль.

Только каждый пятый родитель хочет, чтобы его ребенок носил школьную форму царских или советских времен. Чаще всего против формы старого образца голосуют матери учеников (71%), а мужчины, напротив, активнее поддерживают ее возвращение (28%). Милонов не нашел поддержку.

В странах Африки выявили более 17 тысяч случаев заражения оспой обезьян. Число случаев заражения оспой обезьян выросло в 2024 году на 160% по сравнению с тем же периодом 2023 года.

Маск надеется, что уже в течение 10 лет миллионы людей могут стать обладателями мозгового импланта Neuralink. Ранее, Маск сообщил о втором успешном вживлении импланта. Он уточнил, что 400 электродов успешно работают в мозгу пациента. Пациент с имплантом смог управлять компьютерной мышью с помощью силы мысли И написал силой мысли пост в социальную сеть.