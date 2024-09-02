💥Обзор новостей: лето — все, за рекламу онлайн-казино штраф 6 млн ₽, авиаперелеты подорожают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

За рекламу онлайн-казино хотят штрафовать до 6 млн рублей. Такой законопроект намерен внести Комитет Госдумы по молодёжной политике в осеннюю сессию. Для юрлиц предлагают штрафы на сумму до 6 млн рублей, для должностных — до 600 тысяч, для физлиц — до 200 тысяч.

Китайские банки отказываются принимать средства не только если они идут из России, но даже если в платёжных документах указаны русские имена.

Mastercard планирует отказаться от паролей и кодов подтверждения при оплате и вместо этого перейти на биометрическую аутентификацию.

1 сентября в России вступил в силу закон, разрешающий иностранным банкам открыть филиалы в стране с рядом ограничений. До этого филиалы зарубежных учреждений могли иметь только дочерние банки и представительства.

В Госдуме предложили заменить льготную ипотеку на лизинг жилья. Сейчас идет активное обсуждение новых механизмов покупки недвижимости. Государство или регион может вводить отраслевую поддержку. Например, субсидировать вам часть аренды. То есть это будет условный лизинг жилья с возможностью постепенного выкупа готовой квартиры, с фиксированной арендной платой.

В России хотят полностью запретить продажу вейпов. Госдума в осеннюю сессию может рассмотреть межфракционный законопроект о полном запрете продажи вейпов в России, сообщил глава думского комитета по соцполитике Ярослав Нилов (ЛДПР). Под запретом окажутся даже безникотиновые вейпы.

От российских компаний в 2024 году ждут дивиденды на триллионы рублей. Одними из самых дорогих стали акции Яндекса — по 80 рублей за штуку, производителя фосфорных удобрений Фосагро — по 117 за обыкновенную акцию, холдинга Черкизово — по 142,11 рублей на бумагу.

Авиаперелеты подорожают. ФАС планирует повысить сборы за аэронавигацию, узнали Ведомости. Для внутренних рейсов ставка вырастет на 37%, а для международных — в 2 раза. Дополнительные расходы авиакомпаний оценивают в 32-150 рублей на пассажира для перелётов внутри России. Для зарубежных направлений билет подорожает на 86-405 рублей.

В России перестанут выпускать алюминиевые банки объемом 0,5 литра. Последний завод, ещё выпускавший банки по 0,5, переходит на тару объёмом 0,45 л и меньше. Финальную партию планируется выпустить в ноябре.

1 сентября 2024 года стало самым жарким из всех в Москве с начала XXI века. Температурные показатели превысили отметку в плюс 29,1 градуса.

Долго спать в субботу и воскресенье полезно для сердца. Люди, которые не высыпаются в течение рабочей недели, и добирают часы сна на выходных, на 20% реже страдают от болезней сердца. Это показало исследование, представленное на ESC Congress 2024. Они проанализировали данные 90 тысяч человек и установили, что люди, которые больше спали на выходных, имели на меньше проблем с сердцем.

Николай Дроздов вернётся к работе со студентами в новом учебном году. Л егендарный ведущий программы «В мире животных» будет консультировать студентов кафедры биогеографии географического факультета МГУ имени Ломоносова, где уже 23 года является профессором