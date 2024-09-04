Схемы нет, хотя вид деятельности, адрес и сотрудники совпадают. Судебная практика

Обычно, при получении вычета по НДС, суды видят схему ухода от налога, если совпадают вид деятельности, адрес и сотрудники. Но, как выяснилось, далеко не все.

Суть дела: ООО «ТД "Реметалл"» инспекторы отказали в возмещении НДС за 4 квартал 2021 года в размере 3 524 790 руб. 26 коп. По мнению налоговиков сделки общества с аффилированным лицом нереальные и компания создала схему ухода от налогов.

Доводы ФНС: Основным доводом инспекторов было, что характер работы организаций аналогичный, они находятся по одному адресу, у них работают те же сотрудники, у контрагента нет операций по счетам и др.

Общество не согласилось с решением ФНС и обратилось в суд.

Выводы суда: суды трех инстанций не поддержали инспекторов и указали, что:

компании ведут деятельность сами. И факт взаимозависимости в данном случае не влечет создание схемы и получения неправомерных налоговых вычетов ;

контрагент компании арендовал помещение, а также оборудование;

у контрагента в штате сотрудники с нужной квалификацией, которые получали зарплату;

у контрагента есть лицензия, которую налогоплательщик долго не мог получить;

работу контрагента подтвердили надзорные органы;

у контрагента есть имущество и запасы;

контрагент занимался производством, а налогоплательщик – сбытом.

совмещение сотрудниками работы на двух предприятиях не является схемой минимизации. Обе компании на общей системе налогообложения, совмещение обусловлено производственной необходимостью и не носит формальный характер.

Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.07.2024 № Ф06-4074/2024 по делу № А55-39492/2022.

Взаимозависимые лица — это физлица и организации, которые могут влиять друг на друга либо на деятельность представляемых ими лиц. В соответствии с п. 2 ст. 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами являются:

2 компании, если одна владеет не менее чем 25% капитала другого;

физлицо и компания, если физлицо владеет более чем 25% капитала компании;

2 и более компании, если одно и то же физлицо владеет более чем 25% капитала в каждом из соответствующих юрлиц;

физлицо и компания, если у физлица есть полномочия по назначению директора либо не менее чем 50% руководящего состава юрлица;

2 и более компании, имеющие директоров (не менее чем 50% от состава руководства), назначенных одним и тем же физлицом;

2 и более компании, имеющие совет директоров, сформированный на 50% и более из одних и тех же физлиц;

юрлицо и физлицо, если физлицо — директор юрлица;

2 и более юрлица, в которых директор — одно и то же физлицо;

3 и более юрлица, если первое владеет не менее чем 50% капитала второго при том, что второе владеет не менее чем 50% капитала третьего (которое, в свою очередь, может владеть не менее чем 50% капитала 4-го, и далее по аналогичной схеме);

физлицо, а также два и более юрлица, если физлицо владеет не менее чем 50% капитала первого юрлица, которое владеет не менее чем 50% капитала второго юрлица (которое, в свою очередь, может владеть не менее чем 50% капитала 3-го, и далее по аналогичной схеме);

2 физлица, если одно в силу служебного положения подчиняется другому;

родственники или члены одной семьи.

Несмотря на то, что взаимозависимость отнюдь не тождественна правонарушению, операции между взаимозависимыми лицами — это предмет пристального контроля со стороны ФНС.

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