💥Обзор новостей: для счастья нужно больше денег, 40 млн россиян страдают ожирением, квадробинг — возврат к варварству

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

С 1 января 2024 года документы бухгалтерского учета нужно хранить только на территории России. Таково требование предъявляет пункт 25 ФСБУ 27/2021.

Россиянам для счастья стало нужно больше денег — 250 тысяч рублей в месяц. Это на 16% больше, чем полгода назад, выяснили в SuperJob. При этом москвичам для счастья нужно больше, чем остальным россиянам — 276 тысяч рублей.

Visa может вернуться в Россию. Компания зарегистрировала два новых товарных знака в категории банковских услуг и криптовалют.

Иномарки в России подорожают уже с 1 октября. Минпромторг утвердил повышение утильсбора на 70-85%. Затем ставка будет индексироваться на 10-20% с 1 января каждого последующего года. Из-за нововведения стоимость машин с двигателями объёмом до 3 литров вырастет на 100-200 тысяч рублей уже этой осенью. Также ценники взлетят на каршеринг и б/у авто.

В Россию чаще всего переезжают мигранты из Таджикистана, пишет РБК. Эту страну происхождения указал 31% начавших жить в России мигрантов. Следом идут Киргизия (10%) и Украина (9%), следует из данных Росстата.

Россияне с высшим образованием стали чаще брать микрозаймы. Их доля заявок выросла почти на 7% за восемь месяцев, до 58,3%.

Около 40 млн россиян страдают ожирением, которое чревато развитием других заболеваний, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Глава Минздрава призвал врачей уделять внимание профилактике ожирения, а пациентов — следовать медицинским рекомендациям.

Новогодние туры по России подорожают до 270%, но как выяснилось — это фэйк. Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщил вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян. «Это не просто фейк, а стопроцентный фейк. Не могу понять, с какой целью он распространяется», — сказал он. Мкртчян допустил незначительное повышение цен, связанное с расходами на обслуживание отелей. По его словам, отдых на курортах Красной Поляны в Сочи вырастет на 15-20% к зиме.

Дональд Трамп написал у себя в соцсети «Я НЕНАВИЖУ ТЭЙЛОР СВИФТ!» после того, как певица поддержала Камалу Харрис на предстоящих выборах.

Власти Японии предложили выплачивать женщинам по $4200 (380 тысяч рублей) за брак с сельскими мужчинами, чтобы привлечь их в деревни и улучшить демографическую ситуацию. Демографическая ситуация в стране крайне тревожная — в июне этого года минздрав назвал уровень рождаемости в стране критическим.

Метеорологическое лето в Москве продлится 130 суток вместо положенных 99, оно закончится 22 сентября — синоптики.