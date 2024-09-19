💥Обзор новостей: ВС разрешил взимать «НДС сверху», Бакальчук обвинила мужа в рейдерском захвате, нелегалам запретят жениться

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Минфин предложил ввести в России налог на прибыль от майнинга. На первом этапе это может быть акциз на потребление электроэнергии. Законопроект хотят принять уже этой осенью.

Верховный суд указал на возможность взимать «НДС сверху». ВС разрешил взыскать «НДС сверху», то есть прибавить налог к сумме работ по контракту. С 2014 года суды применяли обратный подход. Но решение скорее связано с конкретным договором, чем с изменением концепции, надеются юристы.

ГД увеличивает штраф за отказ водителя остановиться до 10 тыс. рублей. Госдума повысит более чем в десять раз размер штрафов для водителей за отказ остановить автомобиль по требованию сотрудников полиции и за нарушение правил перевозки грузов. За повторное нарушение водителей будут лишать прав на срок до шести месяцев.

Татьяна Бакальчук обвинила мужа в рейдерском захвате. Вчера у офиса Wildberries в Москве произошла стрельба. Владиславу Бакальчуку предъявили обвинение после стрельбы в результате которой погибли два человека. Помимо него, обвинение было предъявлено ещё шести фигурантам дела. «Вооруженные люди ворвались в наш офис, устроили перестрелку, погром, погибли молодые ребята. Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям и нашим детям? Как ты мог, как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?», — дрожащим голосом публично обратилась к бывшему мужу Татьяна Бакальчук.

В России предложили запретить однушки ради укрепления семей и повышения рождаемости. Анатолий Широков заявил, что однокомнатное жилье не приспособлено для проживания семьи с детьми. Потому было предложено заставлять застройщиков увеличивать количество квартир с тремя и более комнатами, и ограничить число однушек в новых домах. В пример законодатель привел Москву, где запретили строить квартиры меньше 28 квадратных метров.

Нелегальным мигрантам в России запретят жениться, пользоваться банками и госуслугами. Как заявил первый заместитель министра внутренних дел Александр Горовой, в настоящее время в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно. Он пояснил, что в России создается реестр иностранцев, находящихся в стране незаконно, после внесения в реестр эти граждане также не смогут управлять транспортными средствами, регистрировать собственность, оформлять детей в детские сады и школы.

Минцифры РФ опровергло наличие уязвимости на сайте реестра электронных повесток. «Минцифры опровергает информацию об уязвимости на сайте реестра электронных повесток, якобы позволяющей получить персональные данные граждан. Данные пользователей портала Госуслуг надежно защищены», — говорится в заявление ведомства. Д ля защиты используется многоэшелонированный подход — несколько дополняющих друг друга мер безопасности. На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано.

В России ускорился рост цен на огурцы. В России с 10 по 16 сентября огурцы подорожали на 1,9%, сообщил Росстат. Темпы подорожания ускорились, неделей ранее рост составлял 1,3%. Бананы, дешевевшие в последнее время, на минувшей неделе стали дороже сразу на 1,6%. Рост цен на помидоры, который неделей ранее практически остановился (0,04%), ускорился до 0,9%.