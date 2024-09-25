Новое резюме Консультации
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: пенсионерам в 2025 году повысят пенсии, создадут единую систему «оплаты лицом», у айтишников не больше будет сверхвысоких зарплат

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • МРОТ с 2025 г. увеличат на 16.5%, до 22 440 рублей. В 2025 году уровень минимального размера оплаты труда будет увеличен до 22440 рублей, что поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

  • Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году. По его словам, дефицит бюджета РФ в 2025 г. прогнозируется на уровне 0.5% ВВП.

  • Работающим и неработающим пенсионерам России в 2025 году повысят пенсии на 6,7%, а получателям социальной пенсии — на 9,5%. Индексацию проведут в два этапа: с 1 февраля — на 4,5%, с 1 апреля — ещё на 2,2%.

  • Греф пообещал государству налоги и дивиденды Сбербанка на рекордные 1,2 трлн рублей. Сбербанк выплатит государству в 2024 году налоги и дивиденды на рекордные 1,2 трлн рублей, заявил Греф на встрече с Путиным. По его словам, у банка «в принципе пока все развивается позитивно».

  • Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дивиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

  • В России разрабатывают единую систему «оплаты лицом» для клиентов любых банков. В 2025 году для всех российских банков может быть создано единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица. Об этом рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Он напомнил, что сейчас биоэквайринг параллельно развивают Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК).

  • Россиянам без накоплений стоит воздержаться от оформления ипотеки, заявила финансовый эксперт Екатерина Астахова. Финансист предположила, что при стабилизации ситуации ближе к весне ключевая ставка и, следовательно, ипотечные ставки снизятся.

  • Айтишникам в России больше не будут давать сверхвысокие зарплаты. Компании не в состоянии позволить себе оклады в 700 тысяч рублей в месяц для разработчиков уровня senior или техлидов.

  • Крупнейшие банки мира после зеленого помутнения возвращаются к финансированию атомной энергетики. 14 мировых банков и инвестиционных компаний поддержали призыв к утроению глобальной ядерной мощности к 2050 году.

  • ВТБ с 25 сентября повышает ставки по ипотеке на 1,5 п. п., кредит на квартиру будет от 22% годовых. Те, кто получил одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться прежними ставками до 4 октября включительно.

  • Антимонопольные органы США намерены подать в суд на платежную систему Visa. Обвинения против Visa связаны с установлением ею монополии на рынке дебетовых карт, помехах для конкурентов в оспаривании ее доминирования на рынке через заключение эксклюзивных соглашений, препятствующих расширению конкурентов, и воспрепятствовании попыткам выхода технологических компаний на рынок.

  • Сон в одной кровати с собакой приводит к астме и дерматиту, сообщили врачи из Англии. Основной проблемой является перхоть и шерсть животного, которые вызывают аллергические реакции, включая астму и дерматит.

    Кроме того, наличие блох и различных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, может привести к серьезным заболеваниям.

  • В Испании задержали мошенников, выдававших себя за Брэда Питта

    . Они выманили у жертв больше €300 тыс. Злоумышленники выбрали двух уязвимых, эмоционально нестабильных женщин, склонных к депрессии, предварительно изучив их профили в социальных сетях.

    Подозреваемые связались с женщинами и заставили их поверить, что «у них с ним любовные отношения».

    Мошенники общались с женщинами через WhatsApp. «Брэд Питт» обещал им романтические отношения и совместное будущее.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Смотрите запись V Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка». В записи вы найдете все презентации спикеров, видеовыступления, разбитые по темам, а еще сюрприз от «Клерка» — конспекты всех выступлений наших экспертов с наглядными таблицами, примерами и ссылками на полезные материалы. Смотрите, читайте и изучайте в удобном для вас режиме!

Получить запись конференции

Записи всех вебинаров, включая запись конференции, входят в подписку «Клерк.Премиум».

Е-Офис 24

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

С помощью партнерской программы компании «Е-Офис 24» вы сможете зарабатывать на рекомендации длительное время: пока приведенный вами клиент оплачивает тарифы 1С в облаке.

Заработать на рекомендации 1С? Почему бы и да! 

Комментарии

9
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    доброе утро Наталия, вчера даже заволновались (Вас не было слышно). Новость " разрабатывают единую систему «оплаты лицом» для клиентов любых банков" меня пугает. Уж очень часто вначале рекламируют (как удобно, красиво и полезно), а потом получается "как всегда". А вот с английскими врачами)) я согласна частично, новость: "Сон в одной кровати с собакой приводит к астме и дерматиту". Я бы добавила еще кота (кошку) и слова: приводит к сладкому сну и утреннему позитиву. Понятно, не все могут держать домашних животных, но кто живет с ними, скорее всего меня поддержат.

    • Наталия Лукина

      Доброе утро, Татьяна! Все в порядке, пришлось на два дня взять отгул. Я снова с вами)) Но мне очень приятно))

      Понятно, не все могут держать домашних животных, но кто живет с ними, скорее всего меня поддержат.

      Полностью поддерживаю, спать с бобиком очень сладко, а еще прекрасная грелка в ногах))

  • Наталия Лукина

    Ничего за два дня моего отсутствия не случилось: налоги не подняли, ЕНС не отменили, в закон о реформе не внесли изменения?

    • Ирина

      Доброе утро, Наталия.

      Как это не случилось? Случилась паника. Без заряда позитивной и не очень информацией остались на целых два дня)))

      Я аж SOS вчера кричала!!! Где наш обзор? 🤣

  • Наталия Лукина

    В России выявили два случая заболевания новым вариантом COVID-19. Это безобразие когда-нибудь закончится?

    • Ирина

      Это безобразие с нами уже навсегда. Придется с этим смирится😷