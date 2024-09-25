💥Обзор новостей: пенсионерам в 2025 году повысят пенсии, создадут единую систему «оплаты лицом», у айтишников не больше будет сверхвысоких зарплат

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МРОТ с 2025 г. увеличат на 16.5%, до 22 440 рублей. В 2025 году уровень минимального размера оплаты труда будет увеличен до 22440 рублей, что поможет повысить зарплаты порядка 4 млн работников, заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

Мишустин назвал прогнозируемый уровень уровень дефицита бюджета в 2025 году. По его словам, дефицит бюджета РФ в 2025 г. прогнозируется на уровне 0.5% ВВП.

Работающим и неработающим пенсионерам России в 2025 году повысят пенсии на 6,7%, а получателям социальной пенсии — на 9,5%. Индексацию проведут в два этапа: с 1 февраля — на 4,5%, с 1 апреля — ещё на 2,2%.

Греф пообещал государству налоги и дивиденды Сбербанка на рекордные 1,2 трлн рублей. Сбербанк выплатит государству в 2024 году налоги и дивиденды на рекордные 1,2 трлн рублей, заявил Греф на встрече с Путиным. По его словам, у банка «в принципе пока все развивается позитивно».

Минфин упрекнул крупнейшие компании России в нежелании платить дивиденды. Минфин России видит избыточные инвестиции в ряде крупнейших компаний РФ с государственным участием из-за нежелания их менеджмента направлять деньги на дивиденды, заявил заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

В России разрабатывают единую систему «оплаты лицом» для клиентов любых банков. В 2025 году для всех российских банков может быть создано единое целевое решение для оплаты по биометрии с помощью лица. Об этом рассказал директор дивизиона «Биометрия» Сбербанка Олег Евсеев. Он напомнил, что сейчас биоэквайринг параллельно развивают Сбербанк и Национальная система платежных карт (НСПК).

Россиянам без накоплений стоит воздержаться от оформления ипотеки, заявила финансовый эксперт Екатерина Астахова. Финансист предположила, что при стабилизации ситуации ближе к весне ключевая ставка и, следовательно, ипотечные ставки снизятся.

Айтишникам в России больше не будут давать сверхвысокие зарплаты. Компании не в состоянии позволить себе оклады в 700 тысяч рублей в месяц для разработчиков уровня senior или техлидов.

Крупнейшие банки мира после зеленого помутнения возвращаются к финансированию атомной энергетики. 14 мировых банков и инвестиционных компаний поддержали призыв к утроению глобальной ядерной мощности к 2050 году.

ВТБ с 25 сентября повышает ставки по ипотеке на 1,5 п. п., кредит на квартиру будет от 22% годовых. Те, кто получил одобрение заявок до 25 сентября, смогут воспользоваться прежними ставками до 4 октября включительно.

Антимонопольные органы США намерены подать в суд на платежную систему Visa. Обвинения против Visa связаны с установлением ею монополии на рынке дебетовых карт, помехах для конкурентов в оспаривании ее доминирования на рынке через заключение эксклюзивных соглашений, препятствующих расширению конкурентов, и воспрепятствовании попыткам выхода технологических компаний на рынок.

Сон в одной кровати с собакой приводит к астме и дерматиту, сообщили врачи из Англии. Основной проблемой является перхоть и шерсть животного, которые вызывают аллергические реакции, включая астму и дерматит. Кроме того, наличие блох и различных бактерий, таких как сальмонелла и кишечная палочка, может привести к серьезным заболеваниям.