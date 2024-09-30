💥Обзор новостей: не больше двух кредитов в одни руки, повысилась лояльность к соискателям старше 50, в Таиланде раздают деньги

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
В Госдуме предложили выдавать не больше двух кредитов одному человеку единовременно. С подобной инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Колунов. Парламентарий считает, что банки и МФО должны одобрять единовременно не более двух займов. Сейчас 13 млн россиян одновременно выплачивают не менее трех кредитов.
Из-за кадрового голода работодатели стали лояльнее относиться к соискателям старше 50 лет. Работодатели в условиях кадрового дефицита все чаще стали отказываться от лишних барьеров при найме и более лояльно относиться к соискателям старше 50 лет, особенно в регионах, следует из исследования SuperJob. В целом 44% работодателей готовы принимать на работу пенсионеров, еще 30% берут таких кандидатов на отдельные позиции. Чаще всего это вакансии квалифицированных рабочих, инженеров, продавцов и кладовщиков.
В октябре американский доллар поднимется до 96 рублей, евро — до 107 рублей, а юань — до 13,7 рубля, считают опрошенные эксперты.
Россиян начал обманывать вирус-троян, посылающий уведомления от «банков». Троян блокирует экран смартфона, при этом начинают всплывать фейковые уведомления о списаниях средств. В этот же момент потенциальной жертве звонит подставной сотрудник банка и говорит о взломе личного кабинета, и для защиты денег предлагает перевести их на «безопасный счет».
МЦД продлят до Калужской, Смоленской и Ярославской областей. Московское наземное метро протянется в другие области. Как заявил мэр города Собянин, линии МЦД продлят до Калужской, Тульской, Ярославской и Смоленской областей. Правильно, в столице Сергей Семенович уже понастроил всего, даже пентаграмма, хоть экзорциста вызывай.
В работе TikTok возник сбой.
Треть жалоб поступила из Москвы. Пользователи столкнулись в том числе с проблемами со входом в аккаунт и загрузкой видео.
Вырос спрос россиян на новогодний отдых в Белоруссии. За год спрос на санатории и гостиницы в новогодние каникулы вырос на 23 и 28%. Средняя продолжительность тура — 10–12 дней. З
а прошлый год республику посетили более 5 млн россиян.
Пыльная буря накрыла несколько регионов России. Мощный ветер с песком наблюдается в Ставропольском крае, Калмыкии, Волгоградской и Ростовской областях. Кроме того, на трассе Элиста — Арзгир — Минеральные Воды ограничено движение. На дорогах нулевая видимость.
В Таиланде начали раздавать деньги населению. Власти Таиланда начали выплачивать гражданам по $300 — около 28 тысяч рублей. Таким образом они хотят стимулировать экономику страны. Сначала деньги получат самые бедные 14,5 млн человек. Всего власти готовы выплатить $14 млрд. Сроки выплат пока не определены.
Желание просматривать свои профили в соцсетях обусловлено эволюцией. Врач рассказала, почему люди постоянно просматривают свои профили в соцсетях, по мнению британского психотерапевта Элоиз Скиннер, навязчивое желание просматривать собственные профили в соцсетях говорит о желании человека понять, как его воспринимают окружающие. По мнению психотерапевта, это лежит в основе человеческих механизмов выживания.
Илона Маска беспокоят все крупные программы искусственного интеллекта, особенно OpenAI от Microsoft и Gemini от Google.
Еще сегодня можно отметить День Интернета в России (День Рунета) и День мурлыканья и потягивания.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
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Комментарии6
Доброе утро, коллеги! Пусть понедельник будет спокойным и пройдет быстро!
Доброе утро!
Доброго утречка!
Круассанчик к кофейку!!
Это что... Вот в субботу сбой был с ЕГАИС - вот это да!
Это хорошо. Высококвалифицированные кадры ещё никому не помешали.