💥Обзор новостей: не больше двух кредитов в одни руки, повысилась лояльность к соискателям старше 50, в Таиланде раздают деньги

Треть жалоб поступила из Москвы. Пользователи столкнулись в том числе с проблемами со входом в аккаунт и загрузкой видео.

Вырос спрос россиян на новогодний отдых в Белоруссии. За год спрос на санатории и гостиницы в новогодние каникулы вырос на 23 и 28%. Средняя продолжительность тура — 10–12 дней. З

а прошлый год республику посетили более 5 млн россиян.