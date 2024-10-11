Куда сходить в Москве после VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»?

Расскажем, что стоит посмотреть в Москве в 5 — 6 декабря, после Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего». Уже 1 декабря 2023 года Москву украсят к Новому году и Рождеству, забирайте красивые и интересные локации на заметку.

Декабрь не за горами. Уже пора бронировать отель для вашего путешествия на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего». Вот тут отели, которые дадут скидку по промокоду klerk. А сейчас мы расскажем, что стоит посмотреть в Москве 5 — 6 декабря после нашего мероприятия.

⭐️Красная площадь — локация на все времена и сезоны. Поэтому, даже если вы были на главной площади страны много раз, стоит туда заглянуть. Рекомендуем заходить на нее через самую сказочную новогоднюю улицу — Никольскую. Ежегодно на Красной площади открывается большой каток, карусели, ярмарка с сувенирами, трдельниками, бельгийскими вафлями, колбасками и глинтвейном. Ароматы на всю округу.

🎁 ГУМ: самое вкусное мороженое, советская музыка, дизайнерские елочки от самых крупных компаний России. Приятно погулять по аллеям главного магазина страны, съесть в тепле стаканчик мороженого, который продают в ГУМе с 1954 года и насладиться праздничной атмосферой.

Елка в ГУМе от ФМС в прошлом году

🎉Тверская улица: живая музыка, танцы, световые арки. На Тверской каждый год проводится множество интересных мероприятий, и устанавливают интересные декорации для фотосессий и селфи.

🌆Москва-Сити: самые высокие смотровые площадки столицы с лучшими видами на город. Наша конференция VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» пройдет 5 и 6 декабря в NOVOTEL, который находится в Москва-Сити. В шаговой доступности от вас будут самая высокая в Европе смотровая площадка на 92 этаже в башне «Око». Или загляните в соседнюю башню «Федерация. Восток» на 89 этаж, там находится фабрика мороженого «Чистая Линия». Гости площадки могут съесть неограниченное количество мороженого прямо с конвейера.

Покупаем билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего», узнаем много нового и полезного, а потом продолжаем заряжаться новогодним настроением в городе. Билеты советуем покупать сейчас, пока можно выбрать самые лучшие места. Сделайте себе незабываемый предновогодний подарок.