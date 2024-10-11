Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Куда сходить в Москве после VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»?

Расскажем, что стоит посмотреть в Москве в 5 — 6 декабря, после Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего». Уже 1 декабря 2023 года Москву украсят к Новому году и Рождеству, забирайте красивые и интересные локации на заметку.
Куда сходить в Москве после VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего»?

Декабрь не за горами. Уже пора бронировать отель для вашего путешествия на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего». Вот тут отели, которые дадут скидку по промокоду klerk. А сейчас мы расскажем, что стоит посмотреть в Москве 5 — 6 декабря после нашего мероприятия.

⭐️Красная площадь — локация на все времена и сезоны. Поэтому, даже если вы были на главной площади страны много раз, стоит туда заглянуть. Рекомендуем заходить на нее через самую сказочную новогоднюю улицу — Никольскую. Ежегодно на Красной площади открывается большой каток, карусели, ярмарка с сувенирами, трдельниками, бельгийскими вафлями, колбасками и глинтвейном. Ароматы на всю округу.

🎁 ГУМ: самое вкусное мороженое, советская музыка, дизайнерские елочки от самых крупных компаний России. Приятно погулять по аллеям главного магазина страны, съесть в тепле стаканчик мороженого, который продают в ГУМе с 1954 года и насладиться праздничной атмосферой.

Елка в ГУМе от ФМС в прошлом году

🎉Тверская улица: живая музыка, танцы, световые арки. На Тверской каждый год проводится множество интересных мероприятий, и устанавливают интересные декорации для фотосессий и селфи.

🌆Москва-Сити: самые высокие смотровые площадки столицы с лучшими видами на город. Наша конференция VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» пройдет 5 и 6 декабря в NOVOTEL, который находится в Москва-Сити. В шаговой доступности от вас будут самая высокая в Европе смотровая площадка на 92 этаже в башне «Око». Или загляните в соседнюю башню «Федерация. Восток» на 89 этаж, там находится фабрика мороженого «Чистая Линия». Гости площадки могут съесть неограниченное количество мороженого прямо с конвейера.

Покупаем билет на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего», узнаем много нового и полезного, а потом продолжаем заряжаться новогодним настроением в городе. Билеты советуем покупать сейчас, пока можно выбрать самые лучшие места. Сделайте себе незабываемый предновогодний подарок.

Комментарии

4
  • Arhimed0
    Главный бухгалтер

    Куда сходить после Всероссийской конференции «Бухгалтер...

    Именно сразу после такой конференции маршрут только один - напиться!

    Отсюда вариантов не так уж и много: КБ и им подобные магазины - если собираешься чуть съекономить и напиться в домашней обстановке, или в кабак, что бы потратить чуть больше, но зато назавтра не придётся прибираться.

    • Наталия Лукина

      Хм, знаю, что в отеле есть бар, рядом Азбука вкуса, а в соседней башне много разных кафе. Так что - не проблема))