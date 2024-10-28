Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: подачу деклараций по НДФЛ упростят, Набиуллина — гений, началась длинная рабочая неделя

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ. Минфин вместе с ФНС разработали поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта. Служба будет автоматически рассчитывать налоги на основе данных, полученных от ведомств.

  • Глава Минфина исключил корректировку налогов в ближайшие годы. Решения о корректировке налогов в ближайшие годы приниматься не будут. Все базовые решения по налогам были приняты весной и теперь надо посмотреть, как сработают все налоговые новации, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

  • Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам.

    С 1500 до 10 000 рублей для легкового транспорта, и с 5 000 до 30 000 рублей для грузовиков. Также планируется ввести штраф и для иностранных перевозчиков. В случае неоплаты проезда по платным трассам России штраф составит для них 50 тысяч рублей.

  • Главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину назвали гением. Президент Сербии Александр Вучич назвал главу ЦБ гением, по его словам, он поражен силой стойкости российской экономики и считает, что ей непросто функционировать в нынешних условиях.

  • В Самарской области девушкам будут платить за роды до 25 лет. Молодые женщины Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб.

    Ранее аналогичные инициативы приняли в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях.

  • Дворкович заявил, что не считает санкции благом для развития экономики. По мнению бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, называть санкции благом для развития экономики России неправильно, поскольку такой подход означал бы, что страна не в состоянии ничего сделать без лишнего давления.

  • В России появился новый вид мошенничества — злоумышленники теперь притворяются сотрудниками коммунальных служб. П

    реступники звонят россиянам, посылают сообщения в мессенджерах и просят оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги.

  • Раков, Дев, Скорпионов и Стрельцов настигнут проблемы в ноябре, заявили астрологи. Раков накроет меланхолия, Девы испытают проблемы в личной жизни, Скорпионов ждут финансовые потери, а Стрельцы столкнутся с конфликтами.

  • Стоимость ипотеки в России после роста ключевой ставки установила рекорд.

    Эксперты взяли для расчёта квартиру 50 м2 за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% и рыночной ставкой 27%.

    Переплата на 20 лет — 49 млн рублей.

  • Началась самая длинная рабочая неделя в году. Выходной на 30 апреля перенесли с ноября, поэтому сегодня, с понедельника стартовала шестидневная рабочая неделя. 3 и 4 ноября будут выходными.

Начинаем день на бодреньком!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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