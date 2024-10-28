💥Обзор новостей: подачу деклараций по НДФЛ упростят, Набиуллина — гений, началась длинная рабочая неделя

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Власти упростят гражданам подачу деклараций по НДФЛ. Минфин вместе с ФНС разработали поправки, которые позволят гражданам не подавать декларации по НДФЛ при отчуждении имущества и транспорта. Служба будет автоматически рассчитывать налоги на основе данных, полученных от ведомств.

Глава Минфина исключил корректировку налогов в ближайшие годы. Решения о корректировке налогов в ближайшие годы приниматься не будут. Все базовые решения по налогам были приняты весной и теперь надо посмотреть, как сработают все налоговые новации, заявил глава Минфина Антон Силуанов.

Минтранс РФ предложил увеличить штраф за неоплату проезда по платным дорогам. С 1500 до 10 000 рублей для легкового транспорта, и с 5 000 до 30 000 рублей для грузовиков. Также планируется ввести штраф и для иностранных перевозчиков. В случае неоплаты проезда по платным трассам России штраф составит для них 50 тысяч рублей.

Главу ЦБ России Эльвиру Набиуллину назвали гением. Президент Сербии Александр Вучич назвал главу ЦБ гением, по его словам, он поражен силой стойкости российской экономики и считает, что ей непросто функционировать в нынешних условиях.

В Самарской области девушкам будут платить за роды до 25 лет. Молодые женщины Самарской области в возрасте от 18 до 25 лет включительно при рождении первого ребенка смогут получить единовременную выплату в размере 100 тыс. руб. Ранее аналогичные инициативы приняли в Карелии, Челябинской области, Красноярском и Пермском краях.

Дворкович заявил, что не считает санкции благом для развития экономики. По мнению бывшего вице-премьера Аркадия Дворковича, называть санкции благом для развития экономики России неправильно, поскольку такой подход означал бы, что страна не в состоянии ничего сделать без лишнего давления.

В России появился новый вид мошенничества — злоумышленники теперь притворяются сотрудниками коммунальных служб. П реступники звонят россиянам, посылают сообщения в мессенджерах и просят оплатить несуществующие долги за коммунальные услуги.

Раков, Дев, Скорпионов и Стрельцов настигнут проблемы в ноябре, заявили астрологи. Раков накроет меланхолия, Девы испытают проблемы в личной жизни, Скорпионов ждут финансовые потери, а Стрельцы столкнутся с конфликтами.

Стоимость ипотеки в России после роста ключевой ставки установила рекорд. Эксперты взяли для расчёта квартиру 50 м2 за 12,5 млн рублей с первоначальным взносом 10% и рыночной ставкой 27%. Переплата на 20 лет — 49 млн рублей.