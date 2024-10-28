Какие допуслуги ввести, чтобы бухгалтеру на аутсорсе получать больше в 2025 году?

У инфоцыган существует убеждение, что все дело в мышлении, настроился получать прибыль, значит ты ее получишь. Но, давайте будем объективными, заработок на аутсорсе зависит от многих факторов. Хотим узнать, какие сейчас услуги особенно востребованы у клиентов и как изменится зарплата бухгалтеров после реформы в 2025 году.

В России случился настоящий дефицит бухгалтеров — их сейчас действительно не хватает. Рынок труда штормит. А все из-за того, что поколению Х скоро на пенсию, миллениалы все чаще уходят в предпринимательство, а зумеры пока еще не успели наработать необходимые знания. При этом спрос на бухгалтеров продолжает расти. Это как раз не удивительно, налоговая система страны не становится проще. Теперь даже небольшие ИП, работающие на маркетплейсах предпочитают брать бухгалтеров, чтобы не попасть на штрафы от ФНС.

Исследование платформы «Авито Работа» показывает, что спрос на бухгалтеров за прошлый год вырос на 69%. Сейчас ситуация не изменилась. Компаниям все также нужны грамотные специалисты, но, так как штатный бухгалтер — удовольствие дорогое и не всегда оправданное, многие заключают договоры с бухгалтерами на аутсорсинге.

Вот такие данные по зарплате бухгалтеров выдает Росстат. Средняя зарплата бухгалтера по России на 2024 г. составила: за февраль — 78 432 руб., за январь — 75 034 руб. А вот данные по реальным вакансиям. Финансовый директор может рассчитывать на зарплату в 280 тыс. рублей в месяц. Главбух — в среднем на 180 тыс. рублей. Бухгалтер — около 100 тыс. рублей.

А теперь, мы проводим опрос, в котором хотим узнать, что бухгалтеру-аутсорсеру стоит включать в тариф за обслуживание. Как изменится ценообразование на бухгалтерские услуги в условиях налоговой реформы. Какие допуслуги стоит вести, чтобы зарабатывать больше. А также какие именно допуслуги сейчас в тренде.

Собираетесь ли вы индексировать стоимость своих услуг с 2025 года? Анонимный опрос Да Нет Проголосовали 6 человек

Опасаетесь ли вы, что клиенты после индексации уйдут? Да Нет Проголосовали 6 человек

Как думаете, поймут ли клиенты, что возросшая налоговая нагрузка — не повод платить бухгалтеру меньше? Анонимный опрос Да Нет Проголосовали 6 человек

Собираетесь расширять свои дополнительные услуги? Анонимный опрос Да Нет Их за нас уже расширило государство Проголосовали 6 человек

Какие услуги будут самыми актуальными у клиентов? Анонимный опрос Управленческий учет Ведение маркетплейса Зарплата Опыт работы с НДС Маркировка ВЭД Проголосовали 7 человек

Все тренды бухгалтерского аутсорсинга обсудим на VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка», встретьтесь с коллегами со всей страны, которые говорят с вами на одном языке. Заведете новые интересные знакомства, деловые контакты!

Наше мероприятие для тех, кто хочет перейти на аутсорс или уже работает в нем. Например, тем, кто хочет перейти на аутсорс и начать работать на себя, но не знает с чего начать. Будет интересно и уже состоявшимся аутсорсерам — у вас есть бухгалтерский бизнес, но он не приносит прибыль или хотите вырасти и перенять опыт успешных коллег.

Присоединяйтесь к VI всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» 5 и 6 декабря и проведите целых два дня в компании профессионалов и экспертов и зарядитесь позитивом до конца года!