🎄Три вопроса, к которым нужно подготовиться компаниям на УСН к Новому году

Вопрос 1. Не все компании на УСН будут с 2025 года выставлять счета-фактуры
Главная интрига для упрощенцев с небольшими доходами: нужно ли будет выставлять БЕЗ НДСные счета‑фактуры и регистрировать их в книге продаж?Этот вопрос наконец-то закрыт. ФНС рассмотрела его в письме от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.
Если упрощенец осуществляет операции, освобождаемые от НДС (ст. 149 НК) или не признаваемые объектом обложения НДС (ст. 146 НК), то счета-фактуры он составлять не должен. Законодатели приняли проект № 727330‑8, который отменяет обязанность выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» и вести книгу продаж. В начале осени подобные требования наши пользователи уже назвали «издевательством над бухгалтерами».
Счет-фактуру с НДС должны будут выставлять компании и ИП, которые платят НДС по пониженным ставка — 5% и 7% или обычным — 10% и 20%. Актуальный бланк счета-фактуры можно скачать тут.
Вопрос 2. Придется пересмотреть условия договоров с контрагентами
У многих сейчас стоит вопрос: поднимать ли цены с учетом НДС и на сколько?Компаниям придется выбирать – поднимать цены, чтобы сохранить прибыль, или не повышать стоимость услуг, чтобы сохранить покупателей. Но тут также важно не превысить лимит в 450 млн, иначе потеряется право применять пониженные ставки НДС 5% и 7%. Причем с первого числа месяца, в котором произошло превышение, а не с начала квартала.
Именно поэтому нужно тщательно вместе с контрагентом продумать, за чей счет вырастет цена. Уточните у ваших партнеров, на какой системе налогообложения они будут работать, собираются ли они платить НДС с 2025 года и какую ставку будет применять. Это поможет избежать будущих недоразумений и конфликтов.
Вопрос 3. Более тщательно подходить к выбору и проверки контрагентов
Всем известно, что любого хитреца можно перехитрить. Не исключено, что кто-то из ваших контрагентов захочет оптимизировать расходы не вполне законным способом. Из-за этой оптимизации могут начаться махинации и в результате проблемы с вычетами. И как следствие к вам могут возникнуть претензии со стороны ФНС по статье 54.1 НК. Более тщательно подходите к проверке контрагентов.
Чек-лист для проверки
У вас есть копии свидетельства о госрегистрации контрагента, свидетельства о постановке на налоговый учет, Устава, решения (протокола) о создании компании, приказа о назначении генерального директора и главного бухгалтера?
У вас есть копия выписки из ЕГРЮЛ?
Вы проверили, что у контрагента нет долгов по налогам?
Вы убедились, что контрагент находится по заявленному адресу? (Получили ли копии договора аренды или свидетельства о праве собственности?)
У контрагента есть сайт?
У вас есть электронная переписка с контрагентом?
Есть ли письмо от контрагента с заверениями о возможности исполнить сделку?
У вас есть копии документов, которые подтверждают, что у контрагента есть производственные мощности, квалифицированные сотрудники, имущество и лицензии, которые нужны для выполнения договора?
Вы собрали рекомендации компаний, которые ранее работали с этим контрагентом?
Где бесплатно проверить контрагента
Все необходимые сведения содержатся в публичных источниках:
Сервис ФНС «Государственный информационный ресурс бухгалтерской и финансовой отчетности»
Сервис ФГИС «Единый центр проверок»
Сервис: Росаккредитация Сертификаты соответствия и Декларации о соответствии
Сервис: реестр залогов
Сервис: Реестр уведомлений о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности
Сервис: Сведения о лицах, в отношении которых факт невозможности участия/руководства в организации установлен в судебном порядке.
Еще больше полезной информации по работе с НДС будет в выступлениях экспертов на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая пройдет 5 и 6 декабря в Москве.
Говорить будем не только о реформе-2025, но и о ВЭД, блокировке счетов по 115-ФЗ, отчетности, воинском и кадровом учете, обсудим учет в маркетплейсах и маркировку.
Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, доклады, записи и презентации всех спикеров.
Мероприятие будет с рассадкой. Сейчас билеты на VI Всероссийскую конференцию «Бухгалтер будущего» можно приобрести по разумной стоимости. Дешевле они не станут, не ждите скидок! А вот хорошие места скоро закончатся! Поторопитесь!
Комментарии5
На обложке очень аппетитная оливьешка... есть захотелось.
Отличная идея!
Поддерживаю!
Вы рады, что час с-ф заполнять будут не все?))
Скорее да, чем нет.