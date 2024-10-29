🎄Три вопроса, к которым нужно подготовиться компаниям на УСН к Новому году

Про налоговую реформу говорить уже надоело, но приходится. Принят законопроект с изменениями в НК. Сделали для компаний на упрощенке шпаргалку, которая поможет работать в 2025 году. Узнаете ответы на самые главные вопросы, а также найдете чек-лист и все сервисы для проверки контрагента. Забирайте в закладки, чтобы не потерять.

Вопрос 1. Не все компании на УСН будут с 2025 года выставлять счета-фактуры

Главная интрига для упрощенцев с небольшими доходами: нужно ли будет выставлять БЕЗ НДСные счета‑фактуры и регистрировать их в книге продаж?Этот вопрос наконец-то закрыт. ФНС рассмотрела его в письме от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@.

Если упрощенец осуществляет операции, освобождаемые от НДС (ст. 149 НК) или не признаваемые объектом обложения НДС (ст. 146 НК), то счета-фактуры он составлять не должен. Законодатели приняли проект № 727330‑8, который отменяет обязанность выставлять счета-фактуры с пометкой «Без налога (НДС)» и вести книгу продаж. В начале осени подобные требования наши пользователи уже назвали «издевательством над бухгалтерами».

Счет-фактуру с НДС должны будут выставлять компании и ИП, которые платят НДС по пониженным ставка — 5% и 7% или обычным — 10% и 20%. Актуальный бланк счета-фактуры можно скачать тут.

Вопрос 2. Придется пересмотреть условия договоров с контрагентами

У многих сейчас стоит вопрос: поднимать ли цены с учетом НДС и на сколько?Компаниям придется выбирать – поднимать цены, чтобы сохранить прибыль, или не повышать стоимость услуг, чтобы сохранить покупателей. Но тут также важно не превысить лимит в 450 млн, иначе потеряется право применять пониженные ставки НДС 5% и 7%. Причем с первого числа месяца, в котором произошло превышение, а не с начала квартала.

Именно поэтому нужно тщательно вместе с контрагентом продумать, за чей счет вырастет цена. Уточните у ваших партнеров, на какой системе налогообложения они будут работать, собираются ли они платить НДС с 2025 года и какую ставку будет применять. Это поможет избежать будущих недоразумений и конфликтов.

Вопрос 3. Более тщательно подходить к выбору и проверки контрагентов

Всем известно, что любого хитреца можно перехитрить. Не исключено, что кто-то из ваших контрагентов захочет оптимизировать расходы не вполне законным способом. Из-за этой оптимизации могут начаться махинации и в результате проблемы с вычетами. И как следствие к вам могут возникнуть претензии со стороны ФНС по статье 54.1 НК. Более тщательно подходите к проверке контрагентов.

Чек-лист для проверки У вас есть копии свидетельства о госрегистрации контрагента, свидетельства о постановке на налоговый учет, Устава, решения (протокола) о создании компании, приказа о назначении генерального директора и главного бухгалтера?

У вас есть копия выписки из ЕГРЮЛ?

Вы проверили, что у контрагента нет долгов по налогам?

Вы убедились, что контрагент находится по заявленному адресу? (Получили ли копии договора аренды или свидетельства о праве собственности?)

У контрагента есть сайт?

У вас есть электронная переписка с контрагентом?

Есть ли письмо от контрагента с заверениями о возможности исполнить сделку?

У вас есть копии документов, которые подтверждают, что у контрагента есть производственные мощности, квалифицированные сотрудники, имущество и лицензии, которые нужны для выполнения договора?

Вы собрали рекомендации компаний, которые ранее работали с этим контрагентом?

Где бесплатно проверить контрагента

Все необходимые сведения содержатся в публичных источниках: