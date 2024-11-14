💥Обзор новостей: Москва увеличит транспортный налог, желающих бросить курить все меньше, тревожная кнопка в такси

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Москва впервые более чем за 10 лет увеличит транспортный налог. Власти Москвы впервые с 2013 года пересмотрели линейку ставок транспортного налога на легковые автомобили, мотоциклы, автобусы и грузовики (ставки дифференцированы в зависимости от того, в какой диапазон попадает мощность двигателя), пишет РБК. С 2025 года увеличатся ставки налога на автомобили мощностью до 125 лошадиных сил (л.с.) включительно. Так, для машины в 125 л.с. ставка поднимется с текущих 25 руб. за одну лошадиную силу до 28 руб. в следующем году и до 35 руб. с 2028 года. Наиболее значительно вырастет ставка для автомобилей мощностью 200–225 л.с. — на семь рублей — до 72 руб. за л.с. в 2025 году, а в 2026 году дойдет до 75 руб.

Российский бизнес осенью столкнулся с ростом срока проведения платежей банками Казахстана — теперь он может достигать двух месяцев.

Microsoft прекратит поддержку классического Outlook и приложения «Почта Windows». Американская корпорация Microsoft с 31 декабря 2024 года прекратит поддержку приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows» и классического приложения Outlook.

В Госдуме призвали добавить в приложения для вызова такси тревожные кнопки. Кнопка SOS появится в российских приложениях такси, с таким предложением выступил депутат Дмитрий Гусев. По его словам, кнопку должны выделить так, чтобы пассажир в стрессовой ситуации сразу ее увидел и мог нажать в один клик. После поступления тревожного сигнала агрегатор такси должен будет связать с пассажиром и водителем и уточнить, что случилось, а затем, в случае необходимости, передать информацию о случившемся в правоохранительные органы.

В МВД зафиксировали рост числа высланных из России мигрантов-нарушителей. Почти в 1,5 раза больше иностранцев-нарушителей законодательства выслали из РФ в третьем квартале 2024 года, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в МВД РФ.

Правительство рассказало, какие выплаты будут положены за ранения на СВО. Кабмин РФ утвердил размеры единоразовых выплат раненым участникам спецоперации в зависимости от тяжести увечья. Единовременные выплаты участникам спецоперации при ранении составят от 100 тыс. рублей при легкой травме до 3 млн рублей при тяжелых увечьях.

Граница с Россией останется закрытой, заявили в Финляндии. Глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что граница с Россией остается закрытой, поскольку оценка угроз финскими властями не изменилась.

Россияне вновь возглавили список покупателей недвижимости в Турции среди иностранцев. В октябре жители России приобрели 373 объекта.

Госдума приняла проект об установке RuStore на гаджетах Apple. Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает ограничивать установку RuStore на всех гаджетах, сообщил депутат Горелкин. По его словам, если проект примут, Apple обяжут разрешить установку сторонних магазинов для россиян и запретят ограничивать установку программ из них.

В России курит треть населения, их число перестало снижаться. На сегодняшний день в России являются курильщиками треть населения, и в последние годы это число перестало снижаться, сообщил врач-пульмонолог. Врач отметил, что доля желающих бросить курить уменьшается — в частности, по данным ВЦИОМ, за пять лет доля желающих бросить курить с 79-80% снизилась до 62%.

В Год семьи россияне стали активнее разводиться. В первом полугодии было зарегистрировано 360 тысяч браков и 318 тысяч разводов, следует из статистики российских ЗАГСов. Таким образом, распадаются 8 из 10 браков. Одна из причин разводов — выплата пособий одиноким женщинам на содержание детей.