💥Обзор новостей: НДФЛ для работающих родителей снизят до 6%, вероятность дефолта в ближайшие 10 лет крайне мала, Россия нуждается в мигрантах

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

НДФЛ для работающих малообеспеченных родителей снизят до 6%. Работающие малообеспеченные родители получат льготу от государства в 2025 году. Ставки НДФЛ для них снизятся до шести процентов, при этом оставшиеся семь процентов будет возмещать государство. Выплата будет предназначена для семей с двумя ​​и более детьми, в случае если доход на члена семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума в соответствующем регионе. Рассчитывать на налоговую льготу смогут родители, детям которых еще не исполнилось 18 лет (или 23, если они учатся на очной форме в образовательном учреждении). Ее получение никак не отразится на других выплатах, но при определении права на нее будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

Вероятность дефолта в России в ближайшие 10 лет крайне мала, заявил главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. В предыдущий раз дефолт в России произошел в 1998 году из-за несбалансированной бюджетной политики.

Газпромбанк перестал выпускать карты UnionPay. На сайте пропала возможность ее оформить. Также банк с 26 ноября досрочно прекратит акцию «Кэшбек за границей». Снятие средств и оплата покупок картами UnionPay Газпромбанка оказались невозможны после введения санкций США.

Мошенники стали массово разводить россиян от имени ФНС. Они звонят и принуждают граждан «задекларировать» все сбережения, а в итоге похищают их.

60% россиян стали экономить на такси из-за роста цен, пишет РБК. В среднем россияне готовы тратить на такси от 1 до 3 тысяч рублей в месяц.

Песков: Россия нуждается в мигрантах и приветствует их приезд. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна нуждается в трудовых мигрантах для своего динамичного развития на фоне сложной демографической ситуации. Он подчеркнул важность притока рабочей силы из-за рубежа.

МВД России начнет лишать статуса гражданина РФ лиц, получивших российское гражданство, но не прошедших процедуру присяги. Положения указа не распространяются на тех, кто приобрел гражданство РФ до 1 сентября 2017 года.

Маткапитал на второго ребенка в 2027 году достигнет миллиона рублей. По словам депутата Госдумы Светланы Бессараб, маткапитал увеличивается «не на прогнозный, а на реальный размер инфляции». Выплата будет гарантирована только тем, кто не получал субсидию на первого ребенка.

Путин подписал закон о штрафах до пяти миллионов рублей за пропаганду «чайлдфри» в РФ. Президент также подписал закон о запрете пропаганды чайлдфри в интернете, СМИ, кино и рекламе.

Ягодные вейпы смертельно опасны, выяснили ученые. Ароматизированные ягодные электронные сигареты парализуют иммунные клетки в лёгких, и те больше не могут бороться с вирусными инфекциями вроде COVID-19. Исследование опубликовали в ведущем научном журнале PNAS.