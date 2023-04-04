🔥Собрали лучших спикеров на Клерк.Конференции! Раскрываем темы всех докладов

Через 8 дней стартует «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». Эксперты дадут практические инструкции, объяснят, как перестроить работу, расскажут, что будет триггерить ФНС в 2025 году. Ознакомьтесь с темами докладов! Поторопитесь с покупкой билета, их осталось всего 19!

Уже конец ноября, а значит — «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего» все ближе. Для вас она приближается, на нас — надвигается! До главного мероприятия зимы осталось всего 8 дней, а в продаже осталось всего 19 свободных билетов! Если покупать, то сейчас! За билетами сюда!

Для вас целых два дня — 5 и 6 декабря в Москва-Сити для вас будут выступать:

5 декабря будут выступать:

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».

Она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.

Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС.

Анна Нестерова — руководитель развития продуктов для массового рынка, компания «Платформа ОФД».

Проконсультирует, как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.

Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.

Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».

Разберется с изменениями в кадровом и воинском учете и расскажет, как обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Михаил Мухин — президент и главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, аналогичное подразделение Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.

Эксперт подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, объяснит, что будет триггерить ФНС в 2025 году.

6 декабря будут выступать:

Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.

Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.

Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.

Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Ольга Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель Кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году Победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2023».

Ольга объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году.

Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии. Много лет работает в кооперации с ФНС. Запускал систему АвтоУСН, схему ДУЦ и прорабатывал транзакционное налогообложение.

Он продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения.

Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем. Выстроил финансовую модель в средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.

Поговорит про блокировку и 115-ФЗ.

Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатория Касперского».

Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.

Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон‑Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.

Эксперт расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.

На Конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно. Кто еще не купил билет на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего», поторопитесь, билетов осталось мало! Сделайте себе незабываемый предновогодний подарок. Билеты тут.