❗️Идем на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Как нас найти

Конференция пройдет по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1 этаж гостиницы Novotel City.

Уже начало декабря, а значит — « VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего » совсем близко. Осталось всего два дня до главного мероприятия зимы. Если вы не сможете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции ! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет .

Как найти: по ссылке можно построить маршрут к Novotel Moscow City самостоятельно. На наш взгляд, проще всего доехать до станции Москва-Сити на МЦК (Московское центральное кольцо).

Станция открытая, но ее защищают зеленые большие щиты. Вам надо выходить в стороны выходов №2-6.

Вот схема, по которой понятно куда идти, когда вы вышли из метро. Дорога от метро до отеля займет примерно 5-7 минут.

Вот так выглядит Novotel Moscow City. Вам сюда.