❗️Идем на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Как нас найти

Уже начало декабря, а значит — «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего» совсем близко. Осталось всего два дня до главного мероприятия зимы. Если вы не сможете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.
Конференция пройдет по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1 этаж гостиницы Novotel City.
Как добраться на общественном транспорте
Как найти: по ссылке можно построить маршрут к Novotel Moscow City самостоятельно. На наш взгляд, проще всего доехать до станции Москва-Сити на МЦК (Московское центральное кольцо).
Станция открытая, но ее защищают зеленые большие щиты. Вам надо выходить в стороны выходов №2-6.
Вот схема, по которой понятно куда идти, когда вы вышли из метро. Дорога от метро до отеля займет примерно 5-7 минут.
Вот так выглядит Novotel Moscow City. Вам сюда.
Как добраться на автомобиле
Территория ММДЦ «Москва-Сити» включена в перечень городских парковок закрытого типа, администрируемых ГКУ «АМПП». Для заезда вам нужен КПП 4. Он находится со стороны Пресненской набережной.
Въезды на территорию ММДЦ «Москва-Сити» оборудованы системой считывания госномера автомобиля. Шлагбаум поднимется автоматически, для этого госномер должен быть чистым и читаемым. Если шлагбаум не поднялся, необходимо взять билет или приложить карту «Тройка»/банковскую карту и использовать их в качестве парковочного билета.
Тарифы:
Оплата производится с 1-й минуты по тарифу: с 07:00 до 00:00 – 600 ₽ первый час, со 2-го часа – 900 ₽/час (действует с 01.06.24); с 00:00 до 07:00 – 400 ₽/час. Неполный час оплачивается как полный
Время на выезд с парковки после оплаты – 10 минут
Компенсация при утере парковочного билета – 5 000 ₽ и плата за фактическое время размещения
За выезд с территории ММДЦ «Москва-Сити» без оплаты – штраф в размере 5 000 рублей + оплата пребывания.
Как оплатить парковку:
В приложении «Парковки России» по госномеру или номеру парковочного билета.
На стойках выезда – безналичный расчет.
В терминалах оплаты – безналичный расчет.
Для такси: бесплатно первые 20 минут после въезда при наличии лицензии Москвы и Московской области и (или) активного заказа.
Внимание! Важная информация для всех посетителей «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего»
❗Уважаемые участники, убедительная просьба, в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации.
Вас всех ждем! 5 декабря в 9:00 начнется регистрация на конференцию, первый спикер начет выступление ровно в 10:00!
Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.
Кто будет выступать и о чем говорить
5 декабря будут выступать:
Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению ООО ЭЛКОД, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование».
Она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.
Ольга Букина — аудитор, эксперт по бухгалтерскому и налоговому учету.
Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС.
Анна Нестерова — руководитель развития продуктов для массового рынка, компания «Платформа ОФД».
Проконсультирует, как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.
Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.
Даст исчерпывающую информацию по ВЭД: логистики, оплате, учете и налогообложение.
Анна Тетерлева — к.э.н., доцент, аттестованный аудитор, почетный член АССА (Великобритания), директор аудиторской компании ООО «Финансовые технологии — Аудит», эксперт по аудиту, бухучету и МСФО.
Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.
Елена Пономарева — эксперт по трудовым отношениям, консалтинговая компания «ПономаревКонсалт».
Разберется с изменениями в кадровом и воинском учете и расскажет, как обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.
Михаил Мухин — президент и главный эксперт «Центра финансовых экспертиз». Возглавлял отдел документальных проверок Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Санкт-Петербургу, аналогичное подразделение Управления Федеральной службы налоговой полиции по г. Москве, затем – Службу документальных проверок Главного управления Федеральной службы налоговой полиции России.
Эксперт подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, объяснит, что будет триггерить ФНС в 2025 году.
6 декабря будут выступать:
Мария Антонова — аттестованный аудитор, практик в области налогового права, налогового планирования, системы внутреннего контроля, аудита. Преподаватель кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ.
Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.
Светлана Беляева — консультант, налоговый аудитор, аккредитованный преподаватель ИПБР, DipNRF ACCA, DipNRF CPA, Harvard Business School Publishing, член Экспертного совета ТПП РФ по совершенствованию налогового законодательства и правоприменительной практики.
Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.
Ольга Попова — генеральный директор юридической компании «Легикон-Право», старший преподаватель Кафедры налогов и налогового администрирования Финансового университета при Правительстве РФ, налоговый консультант. В 2024 году Победитель в номинации «Лучший налоговый консультант» всероссийского конкурса «Лучший бухгалтер России — 2023».
Ольга объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году.
Никита Константинов — управляющий директор Модульбанка. Генеральный директор Первой Онлайн Бухгалтерии. Много лет работает в кооперации с ФНС. Запускал систему АвтоУСН, схему ДУЦ и прорабатывал транзакционное налогообложение.
Он продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения.
Максим Иванов — партнер юридической компании Kaminskiy, Stepanov & Partners, финансист с 16-летним стажем. Выстроил финансовую модель в средних и крупных бизнесах, снизил банковские и финансовые риски в 152 компаниях.
Поговорит про блокировку и 115-ФЗ.
Алексей Киселев — руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса «Лаборатория Касперского».
Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.
Дмитрий Ряховский — д.э.н., руководитель Департамента «Налогов и налогового администрирования» Финансового университета при Правительстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон‑Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона.
Эксперт расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.
Как попасть на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего»бесплатно?
Вы получите бесплатный билет на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего», если являетесь или станете подписчиком Клерк.Премиум.
Что это за подписка?
Оформив подписку, вы получите доступ ко всем платным курсам и вебинарам на самые актуальные темы бухгалтерии и налогообложения. Подписка включает уникальные статьи и экспертные материалы, справочно-правовую систему, где вся необходимая информация собрана в одном месте. Также будут доступны онлайн-трансляции всех Конференций Клерка.
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Подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Присоединяйтесь к конференции 5 и 6 декабря и проведите целый день в компании профессионалов и экспертов!
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