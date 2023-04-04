🔥Ответы на вопросы бухгалтеров по «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»

❗️Уважаемые участники, убедительная просьба, в момент регистрации при себе иметь распечатанный билет «VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего» или штрих-код на мобильном устройстве для своевременного и беспрепятственного прохождения регистрации. Пожалуйста, откройте электронный билет или достаньте распечатанный вариант заранее, это поможет избежать очереди на стойке регистрации. Если вы заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.

Где проходит VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего»?

Конференция пройдет по адресу: г. Москва, Пресненская набережная, дом 2, 1 этаж гостиницы Novotel City. По ссылке можно построить маршрут к Novotel Moscow City самостоятельно. Если вы поедете на метро, то доезжайте до станции «Москва-Сити». Если вы собираетесь приехать на машине, то для заезда вам нужен КПП 4. Он находится со стороны Пресненской набережной. Почитать подробное описание маршрута в статье: Идем на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего». Как нас найти

Во сколько начнется конференция?

В 9:00 начнется регистрация, выставка, приветственный кофе и фотосессия. Первое выступление спикеров начнется в 10:00. Не опаздывайте! Первой выступает Надежда Самкова, она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Я не могу пойти, но хочу посмотреть. Где купить билет на онлайн-трансляцию?

Если вы не сможете приехать, то подключайтесь к онлайн-трансляции! Получите сертификат участия в электронном виде, видеозапись всех выступлений, презентации и доклады спикеров. Купить онлайн-билет.

Когда и как я получу доступ к онлайн-трансляции VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего»?

Мы уже выслали вам на почту ссылочку на онлайн-трансляцию, а также на закрытый тг-канал, в котором вы сможете задать вопросы спикерам. Проверяйте папки, в том числе и спам, наше письмо может случайно туда попасть. Обратите внимание! Вы получите бесплатный билет на «VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Бухгалтер будущего», если являетесь годовым подписчиком Клерк.Премиум.

Коллега не сможет посмотреть онлайн-трансляцию, можно ли получить ее билет?

Да, можно. На почту вашей коллеге сегодня придет письмо с ссылкой на трансляцию VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Бухгалтер будущего». Пусть она перешлет его вам.

Кто будет точно выступать на конференции и во сколько?

5 декабря будут выступать: Надежда Самкова — 10:00-11:00 . Она расскажет, что изменить в учете в связи с изменением налогового законодательства — 2025 .

Ольга Букина — 11:00-12:00. Спикер затронет горячую тему — как бизнесу на УСН платить НДС .

Анна Нестерова — 12:30-13:00 . Проконсультирует, к ак контролировать ошибки по чекам , кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Людмила Ганичева — 13:00-14:00. Даст исчерпывающую информацию по ВЭД : логистики, оплате, учете и налогообложение.

Анна Тетерлева — 15:00-16:00 . Даст инструкцию по составлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

Елена Пономарева — 16:00-17:00 . Разберется с изменениями в кадровом и воинском учете и расскажет, как обезопасить себя и свой бизнес от огромных штрафов.

Михаил Мухин — 17:00-18:00. Подготовит вас к требованиям и проверкам налоговых органов, объяснит, что будет триггерить ФНС в 2025 году. 6 декабря будут выступать: Мария Антонова — 10:00-11:00. Спикер затронет тему изменений в налоговой отчетности с 2025 года.

Светлана Беляева — 11:00-12:00. Спикер объяснит, как рассчитать налоговую нагрузку и законно оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Ольга Попова — 12:30-13:30. Объяснит, что изменится в работе с маркетплейсами в 2025 году. Никита Константинов — 14:30-15:00. Продолжит тему маркетплейсов и расскажет про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения. Максим Иванов — 15:00-15:30. Поговорит про блокировку и 115-ФЗ .

Алексей Киселев — 15:30-16:00. Эксперт объяснит, как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.

Дмитрий Ряховский — 17:00-18:00. Расскажет, что делать бизнесу в свете объявленной амнистии. Как попасть под амнистию и избежать доначислений, пеней и штрафов за незаконное дробление.

Будет ли на мероприятии организовано питание для гостей?

Да, все питание будет прямо на площадке, вам будет вкусно и сытно. Будут кофе-брейки и полноценный обед, безлимитные напитки и шампанское. Мы предусмотрели, чтобы вам хватило энергии на все выступления, и вы не тратили время (и деньги)

Можно ли будет задать вопросы спикерам?

Конечно, для этого мы предусмотрели специальную сессию

«Дискуссия. Сессия вопросов и ответов». А онлайн участники могут в течении всей конференции присылать свои вопросы в закрытый телеграм-чат. Кроме этого, на Конференции у вас будет возможность лично пообщаться с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи.

Кто получит запись выступлений и презентации?