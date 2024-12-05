❗Через два часа начнется «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». Присоединяйтесь!

Сегодня, ровно в 10:00 начнется «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». Вас ждут горячие темы, связанные с налоговой реформой-2025. Главные эксперты страны дадут ответы по всем горячим вопросам. Присоединяйтесь к онлайн-трансляции.

Уже сегодня, 5 декабря ровно в 10:00 стартует двухдневная «VI Всероссийская бухгалтерская конференция «Бухгалтер будущего». Лучшие эксперты-практики расскажут, как мы будем работать в 2025 году. На что обратить особое внимание и как действовать в той или иной ситуации.

За два дня вы узнаете:

Что изменить в учете и отчетности в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Как бизнесу на УСН платить НДС.

Как контролировать ошибки по чекам, кассам и избежать проверок ФНС в 2025 году.

Про ВЭД: логистику, оплату, учет и налогообложение.

Про оставлению бухгалтерской отчетности за 2024 год и по ФСБУ 4/2023.

Про изменениями в кадровом и воинском учете.

Как подготовиться к требованиям и проверкам налоговых органов, узнаете, что будет триггерить ФНС в 2025 году.

Как оптимизировать налогообложение с учетом налоговой реформы 2025 года.

Как работать с маркетплейсами в 2025 году. Все про АУСН: какие есть лимиты и условия ее применения. Про блокировку и 115-ФЗ.

Как хранить персональные данные в безопасности и не получить штрафы.

Что делать бизнесу в свете объявленной амнистии.

Мы подготовили онлайн-билет для тех, кто не смог приехать, но хочет быть в курсе всех изменений. Переходите по ссылочке и подключайтесь👇

Участвовать онлайн

Вы сможете задавать вопросы спикером через специальной чат в телеграм-канале (вам придет на него ссылочка на почту). Полная запись всех выступлений будет доступна всем участникам в течение года. Также вы получите конспекты и презентации спикеров, которые можно использовать как практический материал в работе.

До встречи в 10:00 на самой серьезной бухгалтерской конференции зимы!