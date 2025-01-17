❤️Выбрали отличника! Забирайте онлайн-курс «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность»

Викторина школьных задач по истории завершена. Подводим итоги и поздравляем отличника, который получает в качестве приза ранний персональный доступ к новому онлайн-курсу «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность».

Вот и пятница! А значит пора подводить итоги викторины 📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров! Мы задали восемь каверзных вопросов из школьной программы по истории нашим пользователем. Самым сложным оказался вопрос «Какое количество максимальное количество республик было в СССР?». На него ответило правильно наименьшее количество пользователей — всего 37%. Большинство бухгалтеров забыло про одну республику😉 Зато подавляющее большинство — 93% помнит, в каком году в России отменили крепостное право.

💐Победителю-отличнику мы дарим подарим новый онлайн-курс (он не входит в подписку) «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность». В курсе мы собрали все важные изменения, которые надо учесть, чтобы перестроить работу в начале года! Подробно изучите все изменения в налоговом законодательстве и декларациях.

Разберитесь, как выгоднее и правильно работать упрощенцам в следующем году: от новых лимитов по УСН до порядка работы с НДС.

Получите рекомендации от налогового юриста по методам налоговой оптимизации.



Курс еще не открыт, вы получите ранний персональный доступ. Для всех курс откроется 21 января, когда вы уже будете учиться.

А теперь мы назовем имя победителя.

Правильно на все вопросы ответили 11 пользователя:

Коллеги, это очень здорово! Дальше — дело техники, выбирал победителя генератор случайных чисел.

Итак, проходить бесплатный доступ к онлайн-курсу «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность» получает Ольга Ульянова Поздравляем!!!

Всем участникам огромное спасибо! Не расстраивайтесь, если сегодня вы не стали призером, у нас еще будет много разных интересных конкурсов и викторин!