❤️Выбрали отличника! Забирайте онлайн-курс «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность»

Вот и пятница! А значит пора подводить итоги викторины 📚Ищем отличника! Школьные вопросы по истории для бухгалтеров! Мы задали восемь каверзных вопросов из школьной программы по истории нашим пользователем. Самым сложным оказался вопрос «Какое количество максимальное количество республик было в СССР?». На него ответило правильно наименьшее количество пользователей — всего 37%. Большинство бухгалтеров забыло про одну республику😉 Зато подавляющее большинство — 93% помнит, в каком году в России отменили крепостное право.
💐Победителю-отличнику мы дарим подарим новый онлайн-курс (он не входит в подписку) «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность».
В курсе мы собрали все важные изменения, которые надо учесть, чтобы перестроить работу в начале года!
Подробно изучите все изменения в налоговом законодательстве и декларациях.
Разберитесь, как выгоднее и правильно работать упрощенцам в следующем году: от новых лимитов по УСН до порядка работы с НДС.
Получите рекомендации от налогового юриста по методам налоговой оптимизации.
Курс еще не открыт, вы получите ранний персональный доступ. Для всех курс откроется 21 января, когда вы уже будете учиться.
А теперь мы назовем имя победителя.
Правильно на все вопросы ответили 11 пользователя:
Коллеги, это очень здорово! Дальше — дело техники, выбирал победителя генератор случайных чисел.
Итак, проходить бесплатный доступ к онлайн-курсу «Обновления 2025: бухучет, налоги, отчетность» получает Ольга Ульянова Поздравляем!!!
Всем участникам огромное спасибо! Не расстраивайтесь, если сегодня вы не стали призером, у нас еще будет много разных интересных конкурсов и викторин!
Комментарии2
Круто! Ольга, поздравляю
Ура! Ольга, поздравляем! В ближайшее время вам подключат доступ к курсу!