💥Обзор новостей: пенсии проиндексируют задним числом, за продажу детям зажигалок — штраф, стипендии поднимут до уровня МРОТ

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Путин назвал успешным 2024 год для российской экономики. Прошедший год стал достаточно успешным для российской экономики, считает президент Владимир Путин. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.

Страховые и военные пенсии, соцвыплаты и пособия проиндексируют на 9,5%. Страховые пенсии проиндексируют на 9,5% задним числом уже с 1 января 2025 года, заявил Владимир Путин. Доплата произойдет уже в феврале. Президент также предложил проиндексировать социальные выплаты и пособия в этом году тоже на 9,5% с учетом инфляции.

Госдума ввела штрафы за продажу детям зажигалок. Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект об административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним товаров бытового назначения, содержащих сжиженные газы. Под это определение также попадают зажигалки. Гражданам грозит штраф до 60 тыс. руб., чиновникам — до 300 тыс. руб., юрлицам — до 600 тыс. руб.

ЦБ РФ разработал рекомендации для компаний по повышению их акционерной стоимости. Банк России предложил компаниям, чьи акции обращаются на бирже, и будущим кандидатам на IPO разработать стратегии повышения акционерной стоимости.

Минтруд РФ предложил поднять декретные пособия студенткам в десять и более раз. Пособие предлагают повысить до ₽74,9 тыс.- 235,4 тыс. в зависимости от региона и учитывать при его расчете МРОТ, а не размер стипендий. Законопроект планируют внести в Думу в весеннюю сессию.

У Блиновских — новые долги. Суд обязал семью королевы марафонов вернуть банку более полумиллиарда рублей. Елена покупала дом в ипотеку и банк дал ей ₽300 млн на 20 с лишним лет. Семья кредит выплачивать не стала, из-за чего к этой сумме добавилось ₽269 млн долга. Общая сумма, которую Елена сейчас должна банку, — ₽569 млн, пишет SHOT.

АвтоВАЗ планирует выпустить спорткар для гонок на льду. Модель Lada Iskra получит усиленные амортизаторы, облегченный кузов и 173 лошадиных сил под капотом.

Студентам собираются поднять стипендии до уровня МРОТ (22 440 рублей). Такой законопроект разработали в Госдуме. Депутаты считают, что это позволит учащимся отказаться от подработок, что повысит их успеваемость. Текущий размер минимальной стипендии: 809 руб.

Число покупок россиян на маркетплейсах выросло на 20% за последний год. Россияне в 2024 году потратили на онлайн-покупки почти на четверть больше, чем в 2023 году.

Сотрудник московского банка украл из ячейки клиента около 180 млн рублей, его арестовали. В Москве суд арестовал начальника отдела столичного филиала ивановского Национального банка сбережений (НБС) Алексея Гостюхина. Ему инкриминируется особо крупная кража: по версии следствия, банкир забрал из ячейки собственного кредитного учреждения около 180 млн руб., принадлежащих ИП, и попытался улететь в Таиланд. Полицейские перехватили его в аэропорту.

Красная икра дешевеет в России, об этом сообщили в Рыбном союзе. Красная икра в России дешевеет, цены на нее на четвертой неделе января на 10% меньше декабрьских значений и на 15-20% ниже, чем в ноябре.

ВТБ запустил переводы в лирах в любые банки Турции. Но при этом ВТБ не гарантирует зачисления средств.

Ozon отменяет сервисный сбор для ПВЗ с 1 февраля 2025 года и увеличивает вознаграждение за выдачу зарубежных товаров. Новый повышенный тариф предполагает, что в среднем доход от выдачи товаров Ozon Global (сервис Ozon Global - подразделение маркетплейса по трансграничной торговле) вырастет на 40% для каждого пункта выдачи.

Россельхознадзор допустил смягчение запрета на ввоз продуктов из ЕС. Глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что запрет на ввоз животноводческой продукции из ЕС, который действует с 20 января из-за вспышки ящура, может быть смягчен через месяц.

Официальные курсы ЦБ РФ с 23 января — 98,2804 руб./$1 и 103,2419 руб./EUR1.

Трамп обратился к Путину. Небольшой отрывок с переводом, чтобы вы все поняли. Мы никогда не должны забывать, что Россия помогла нам победить во Второй мировой войне, потеряв в этом процессе почти 60 000 000 жизней. При всем при этом я собираюсь оказать России, экономика которой терпит крах, и президенту Путину, очень большую УСЛУГУ. А в конце послания Трамп пригрозил России санкциями и пошлинами в случае отказа от сделки по Украине.

В Шанхае открылся тренировочный лагерь для роботов. В лагере их учат решать различные задачи. Собранные данные передаются разработчикам для оптимизации.