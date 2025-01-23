Рекомендуйте VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025» и получайте бонусы от «Клерка»

У нас появилась собственная реферальная программа по VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Вы можете рекомендовать посетить наше мероприятие 13 марта и получать классные бонусы от «Клерка».

Кто может стать партнером «Клерка»?

Любой пользователь сайта Клерк.ру, стать участником реферальной программы, может стать партнером.

Выгоднее всего участие в реферальной программе будет для бухгалтера, кадровика, аутсорсера, предпринимателя, консультанта по налогам и других специалистов, коллеги, клиенты, знакомые и друзья которых могут заинтересоваться посещением VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025».

Также партнерство выгодно блогерам, чья аудитория — предприниматели, руководители компаний, бухгалтеры и кадровики.

Что будет на Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»

Только один день — 13 марта в Москве на VIl Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025» выступят лучшие спикеры страны, звезды налогов, отчетности и проверок, которые на практических примерах расскажут, как работать в 2025 году. Хотите погрузиться в мир налогов и узнать все про НДС на УСН, налоговые требования, поправки в НК, ВЭД, работу с маркетплейсами, оптимизацию, отчетность и проверки? Приходите!

Вот некоторые звезды, которые выступят 13 марта (про остальных мы расскажем позже):

Эльвира Митюкова — к.э.н., победитель конкурса «Бухгалтерский оскар», управляющий партнер аудиторской компании ООО «Академия успешного бизнеса», аттестованный аудитор, лектор ИПБ России, по данным журнала «Семинар для бухгалтера» вошла в десятку лучших лекторов. Расскажет про первый опыт налоговых изменений. Даст практические советы применения НДС на УСН.

Людмила Ганичева — основатель аудиторско‑консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности. Даст исчерпывающую информацию по ВЭД. Объяснил про особенности, сложности и проверки ФНС.

Надежда Самкова — ведущий эксперт-консультант по налогообложению в Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов, специалист в области налогообложения. Автор ряда статей в периодических изданиях «Практическая бухгалтерия», «Зарплата», «Семинар для бухгалтера», «Практическое налоговое планирование». Она расскажет, про г одовую бухотчетность и квартальную налоговую отчетность . И пояснит, как их составлять в связи с изменением налогового законодательства — 2025.

Дмитрий Ряховский , д.э.н., руководитель Департамента Финансового университета при Правильстве РФ, управляющий партнер по налоговой практике юридической фирмы ООО «Легикон-Право», член Президентского Совета ИПБР Московского региона. Объяснит, как отвечать на требования ФНС и действовать при проверки налоговых органов. Также он обсудит с вами важную тему — дробление бизнеса.

Елена Шедис, основатель бухгалтерского агентства Елены Шедис, практикующий бухгалтер с опытом более 15 лет, член Ассоциации экспертов бухгалтерского бизнеса. Расскажет про учет и налогообложение селлеров при работе с маркетплейсами: сложности и вопросы.

Мероприятие состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.

Я не умею продавать, вдруг у меня не получится

Вам не придется ничего продавать. Реферальная программа хороша тем, что работает, как источник пассивного дохода.

Например, вы общаетесь с коллегой-бухгалтером, который плохо разбирается в НДС, вы рекомендуете ей посетить VIl Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», где будут подробно разберут этот вопрос, и даете коллеге реферальную ссылку. Бухгалтер получает полезные и нужные ему в работе знания, а вы — классные бонусы от «Клерка».

Вы даже можете просто разместить ссылку в своем блоге, в профиле в ВК, в сторис или на своем канале в телеграм. Везде, где ею смогут воспользоваться ваши подписчики. И программа сама будет работать на вас.

Как принять участие в реферальной программе «Клерка»

Если вам интересно участие, пришлите ваше ФИО. Мы создадим для вас персональную ссылку, которой вы сможете делиться со своей аудиторией.

Для корректного учета покупок билетов, ваши клиенты должны обязательно покупать билет именно по вашей ссылке.

После завершения продаж мы пришлем вам статистику покупок по вашей ссылке и начислим бонус:

если меньше 5, то по 1 консультации за клиента;

если привлекли 5 клиентов, даем 20 консультаций в подарок;

если 10, то год Клерк.Премиума.

Готовы стать партнером «Клерка»? Тогда вперед!