⚡️Календарь вебинаров для бухгалтера в феврале. Выбирайте и смотрите!

Будьте в курсе последних изменений в законодательстве! Выбирайте из 7 вебинаров интересные именно вам и записывайтесь!
Вебинар — простой способ разобраться в любом важном для бухгалтера вопросе. Потому что, во-первых, «Клерк» приглашает на свои вебинары экспертов-практиков, которые понятно и с примерами разберут любую тему. Во-вторых, в чате можно задавать спикеру вопросы, он ответит на них в конце встречи.
Анонс вебинаров февраля 2025
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№
Тема вебинара
Дата
Время (мск)
1
4 февраля
11:00
2
5 февраля
15:00
3
6 февраля
13:00
4
11 февраля
11:00
5
13 февраля
11:00
6
Самые частые ошибки в бухгалтерской отчетности за 2024 год: опыт и советы
18 февраля
11:00
7
20 февраля
11:00
Ежемесячно мы проводим до 20 вебинаров. Разбираем все темы, интересные бухгалтеру, кадровику, руководителю — от первички до отчетности и проверок.
Все записи прошедших трансляций, а также сертификаты, которые подтвердят, что вы просмотрели вебинар и получили новые знания, доступны подписчикам Клерк.Премиум. Обратите внимание: вне подписки записи недоступны!
Уже 23 года нашей экспертности доверяют миллионы профессионалов по всей стране.
Комментарии4
Коллеги, записывайтесь! Я уже себе два вебинара присмотрела.
Февраль 2025 в субботу начинается😏Душнила😁
Значит, это будет хороший и спокойный месяц. Хотя бухгалтеры, скорее всего, со мной не согласятся))
Посмотреть, какие отчеты и уведомления надо сдавать в феврале, можно в календаре бухгалтера на Клерке.