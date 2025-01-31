💥Обзор новостей: бухгалтеров будут сажать за раскрытие налоговой или банковской тайны, сатанизм запретят, рождаемость упала до уровня 2000 года

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Российских бухгалтеров будут сажать в тюрьму за раскрытие налоговой или банковской тайны. Поправки в ст. 183 УК уже внесены в Госдуму. Бухгалтерам грозят обязательные работы до 5 лет или тюремный срок от 2 до 5 лет, а также штраф до 5 млн рублей в качестве дополнительного наказания. Новые меры будут применяться не только к бухгалтерам, но и к другим специалистам, работающим с финансовыми документами и информацией.

Люди с высшим образованием в России уже не так нужны. В ближайшие 5 лет две трети потребности в кадрах — люди со средним профобразованием. По данным Минтруда, две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих и только треть потребности составляют специалисты с высшим образованием. Среди профессий наиболее востребованы: механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики. Среди специалистов с высшим образование больше всего растет потребность в разработчиках программного обеспечения, врачах, инженерах, специалистах по базам данных, архитекторах и проектировщиках.

Более половины россиян отказывались от работы из-за низкой зарплаты, показал опрос сервиса «Работа.ру» Так 52% россиян отказываются от предложения о работе после успешного прохождения собеседования из-за низкого размера оплаты труда, 43% участников опроса назвали главной причиной отказа от работы долгое время в пути до работы, 38% респондентов не приняли предложение о работе, поскольку получили другое, более выгодное.

В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России. Он будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за создание и участие в этнических ОПГ. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, сформированного по национальному признаку. По мнению депутатов, из-за увеличения числа мигрантов в стране «значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях».

Москвич нашел 1 млн рублей в пакете в районе и отнес их в полицию. Правоохранители быстро вычислили их владельца. Им оказался 88-летний мужчина, который хотел переложить деньги с одного счета на другой, но потерял все накопления по дороге. В качестве благодарности за находку парень получил 100 тыс. руб.

Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ. Клиенты Wildberries смогут по желанию оставлять чаевые менеджерам пунктов выдачи заказов и курьерам в приложении.

Рождаемость упала до уровня 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений за всю историю современной России. Подобная ситуация сложилась из-за менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста.

В Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без разрешения родителей. Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер, Мирана, Лунара – примеры имен, которые россияне давали своим детям в последние годы. Вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова предложил дать детям возможность менять свое имя, независимо от родителей. По его мнению это избавит их от травли.

Медведев призвал выдворять из РФ опасно больных или наркозависимых иностранцев. Иностранные граждане, у которых выявлены опасные болезни или наркотическая зависимость, должны незамедлительно выдворяться из России, нужно исключить любую возможность получения ими российского гражданства, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Пенсии россиян сократятся в 1,5 раза. Это произойдет к 2047 году, так как упадут поступления в Соцфонд из-за сокращения числа работающих россиян и роста количества пенсионеров, прогнозирует председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, первый кризис начнётся в начале 2040-х годов, а второй — в период между 2050 и 2060 годами.

Официальные курсы ЦБ РФ с 31 января — 98,0062 руб./$1 и 102,7782 руб./EUR1.

Баланса между личной жизнью и работой достигла почти половина россиян, особенно успешно с этим справляется молодежь. В целом добиться такого результата немного чаще получается у женщин, нежели чем у мужчин, свидетельствует исследование SuperJob (есть у РИА Новости).