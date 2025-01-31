Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: бухгалтеров будут сажать за раскрытие налоговой или банковской тайны, сатанизм запретят, рождаемость упала до уровня 2000 года

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Российских бухгалтеров будут сажать в тюрьму за раскрытие налоговой или банковской тайны.

    Поправки в ст. 183 УК уже внесены в Госдуму. Бухгалтерам грозят обязательные работы до 5 лет или тюремный срок от 2 до 5 лет, а также штраф до 5 млн рублей в качестве дополнительного наказания. Новые меры будут применяться не только к бухгалтерам, но и к другим специалистам, работающим с финансовыми документами и информацией.

  • Люди с высшим образованием в России уже не так нужны. В ближайшие 5 лет две трети потребности в кадрах — люди со средним профобразованием. По данным Минтруда, две трети потребности российского рынка труда приходится на рабочих и только треть потребности составляют специалисты с высшим образованием. Среди профессий наиболее востребованы: механики и ремонтники транспортных средств, строители, рабочие-отделочники, электромонтажники, слесари-инструментальщики.

    Среди специалистов с высшим образование больше всего растет потребность в разработчиках программного обеспечения, врачах, инженерах, специалистах по базам данных, архитекторах и проектировщиках.

  • Более половины россиян отказывались от работы из-за низкой зарплаты, показал опрос

    сервиса «Работа.ру» Так 52% россиян отказываются от предложения о работе после успешного прохождения собеседования из-за низкого размера оплаты труда, 43% участников опроса назвали главной причиной отказа от работы долгое время в пути до работы, 38% респондентов не приняли предложение о работе, поскольку получили другое, более выгодное.

  • В Госдуме начали готовить проект о запрете сатанизма в России. Он будет представлен в ближайшие дни. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев.

  • В Госдуме готовят законопроект об уголовном наказании за создание и участие в этнических ОПГ. Депутаты Госдумы от фракции «Справедливая Россия – За правду» разрабатывают законопроект, которые предлагается ввести уголовную ответственность за организацию преступного сообщества, сформированного по национальному признаку. По мнению депутатов, из-за увеличения числа мигрантов в стране «значительно возросло количество преступных групп, основанных на межэтнических отношениях».

  • Москвич нашел 1 млн рублей в пакете в районе и отнес их в полицию. Правоохранители быстро вычислили их владельца. Им оказался 88-летний мужчина, который хотел переложить деньги с одного счета на другой, но потерял все накопления по дороге. В качестве благодарности за находку парень получил 100 тыс. руб.

  • Wildberries запустил онлайн-чаевые для менеджеров ПВЗ.

    Клиенты Wildberries смогут по желанию оставлять чаевые менеджерам пунктов выдачи заказов и курьерам в приложении.

  • Рождаемость упала до уровня 2000 года, отличавшегося одним из самых низких значений за всю историю современной России. Подобная ситуация сложилась из-за менее благоприятной возрастной структуры и снижения числа женщин репродуктивного возраста.

  • В Госдуме предложили разрешить несовершеннолетним менять имя без разрешения родителей.

    Люцифер, Донателла, Европа, Сахар, Кит, Инвокер, Мирана, Лунара – примеры имен, которые россияне давали своим детям в последние годы. Вице-спикера Госдумы от партии «Новые люди» Владислава Даванкова предложил дать детям возможность менять свое имя, независимо от родителей. По его мнению это избавит их от травли.

  • Медведев призвал выдворять из РФ опасно больных или наркозависимых иностранцев. Иностранные граждане, у которых выявлены опасные болезни или наркотическая зависимость, должны незамедлительно выдворяться из России, нужно исключить любую возможность получения ими российского гражданства, заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

  • Пенсии россиян сократятся в 1,5 раза. Это произойдет к 2047 году, так как упадут поступления в Соцфонд из-за сокращения числа работающих россиян и роста количества пенсионеров, прогнозирует председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.

    По его словам, первый кризис начнётся в начале 2040-х годов, а второй — в период между 2050 и 2060 годами.

  • Официальные курсы ЦБ РФ с 31 января — 98,0062 руб./$1 и 102,7782 руб./EUR1.

  • Баланса между личной жизнью и работой достигла почти половина россиян, особенно успешно с этим справляется молодежь. В целом добиться такого результата немного чаще получается у женщин, нежели чем у мужчин, свидетельствует исследование SuperJob (есть у РИА Новости).

  • Художник-постановщик «Ежика в тумане» подала иск к ЦБ на 5 млн рублей.

    Художник-постановщик «Ежика в тумане» Франческа Ярбусова подала в суд на ЦБ РФ. По ее мнению Банк России нарушил ее авторские права.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

«Псих», — подумал Ежик, поднял сухую палку и, ощупывая ею туман, двинулся вперед.

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