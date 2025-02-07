Боковая панель в мобильной версии «Клерка» — удобно или мешает?

Недавно у «Клерка» появилось боковое меню, и его можно настраивать под себя. Эта панель есть как на сайте, так и в мобильной версии сайта. Нам очень нравится. Согласны? Проводим опрос. Пожалуйста, потратьте одну минуту времени и проголосуйте, для нас это важно.

Как вы уже знаете, что у «Клерка» появилось боковое меню и его можно настраивать под себя. Можно установить ленту последних мнений или выбрать панель с инструментами для быстрого доступа. Или посмотреть, что нового добавлено в Клерк.Премиум за день. Чтобы открыть панель на сайте, жмите сюда.

Недавно мы добавили эту панель и в мобильную версию нашего сайта, где она также настраивается и, как нам казалось, никому не мешает. Вот так выглядит боковая панель с инструментами, если вы зайдете с телефона. Слева в развернутом, а справа в свернутом виде.

Но, к сожалению, не все разделяют нашу точку зрения. Нашему пользователю эта панель не понравилась. Вот такой отзыв мы получили😥

Поэтому, хотим узнать мнение большинства: как вам боковая панель в мобильной версии?

Боковая панель в мобильной версии — удобно или мешает? Анонимный опрос Удобно Мешает Свой вариант в комментариях Проголосовали 5 человек

Пожалуйста, проголосуйте, нам важно ваше мнение!