Боковая панель в мобильной версии «Клерка» — удобно или мешает?

Как вы уже знаете, что у «Клерка» появилось боковое меню и его можно настраивать под себя. Можно установить ленту последних мнений или выбрать панель с инструментами для быстрого доступа. Или посмотреть, что нового добавлено в Клерк.Премиум за день. Чтобы открыть панель на сайте, жмите сюда.
Недавно мы добавили эту панель и в мобильную версию нашего сайта, где она также настраивается и, как нам казалось, никому не мешает. Вот так выглядит боковая панель с инструментами, если вы зайдете с телефона. Слева в развернутом, а справа в свернутом виде.
Но, к сожалению, не все разделяют нашу точку зрения. Нашему пользователю эта панель не понравилась. Вот такой отзыв мы получили😥
Поэтому, хотим узнать мнение большинства: как вам боковая панель в мобильной версии?
Боковая панель в мобильной версии — удобно или мешает?
Анонимный опрос
Пожалуйста, проголосуйте, нам важно ваше мнение!
Комментарии11
Я думаю нужен вариант: я не понимаю про что вы говорите )
Ой-ой, что-то я об этом не подумала))
ну кстати да, сколько вообще пользователей заходят то в эту мобильную версию
Не у всех компьютер постоянно под рукой
Ты с телефона никогда на Клерк не заходишь?
Коллеги, не проходите мимо! Важный опрос!
У меня никакая боковая панель вообще не появляется. С компьютера захожу.
Вот сюда надо нажать