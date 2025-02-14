❤️Обзор новостей: Блиновской запросили шесть лет, за 30 лет брака — 30 тысяч рублей, валентинки от «Клерка»

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

ЛДПР внесет законопроект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет. Согласно инициативе депутатов, супруги получат право на получение единовременных выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах: 30 тысяч рублей за 30 лет, 40 тысяч рублей за 40 лет, 50 тысяч рублей за 50 лет, 60 тысяч рублей за 60 лет, 70 тысяч рублей за 70 лет.

Банкам будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с людьми. Госслужбам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов. Проект внесли на рассмотрение в июле 2024 года депутаты от ЛДПР, считающие, что курящие в указанных местах люди «вызывают раздражение» у окружающих. В январе отрицательный отзыв на проект представил комитет по охране здоровья.

Прокуратура просит для Блиновской шесть лет в колонии. Обвинение также просит назначить ей штраф в 1,5 млн рублей и лишить права заниматься коммерческой деятельностью на 5 лет.

Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах. К 2029 году в России упадет спрос на работников в отраслях госуправления и торговли, а наибольший рост произойдет в сфере персональных услуг, ожидает Минтруд.

Минкульт разберется с Дантесами. Чтобы исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса (указан Э. Дантес), который убил на дуэли поэта Александра Пушкина, нужна экспертиза, сообщили в Минкульте.

Госдума одобрила в I чтении законопроект дающий микрокредитным организациям право предоставлять физлицам ипотечные займы. Согласно законопроекту, такое право получат только МКК, созданные субъектами Российской Федерации.

Большинство россиян делят наследство поровну между детьми, показало исследования группы «Ренессанс Страхование». Больше половины опрошенных считают, что если детей несколько, то доля между ними должна делиться поровну. С ними не согласны 46% россиян. По мнению 39% респондентов, приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается.

Психологам могут разрешить оказывать помощь детям без согласия родителя. В ГД разработали проект, позволяющий психологам помогать детям без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно.