Наталия Лукина
Обзоры новостей

❤️Обзор новостей: Блиновской запросили шесть лет, за 30 лет брака — 30 тысяч рублей, валентинки от «Клерка»

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ЛДПР внесет законопроект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет.

    Согласно инициативе депутатов, супруги получат право на получение единовременных выплат к юбилею совместной жизни в следующих размерах:

    30 тысяч рублей за 30 лет,

    40 тысяч рублей за 40 лет,

    50 тысяч рублей за 50 лет,

    60 тысяч рублей за 60 лет,

    70 тысяч рублей за 70 лет.

  • Банкам будет запрещено использовать иностранные мессенджеры для общения с людьми. Госслужбам, операторам связи и банкам запретят использовать иностранные мессенджеры при общении с людьми, заявил премьер-министр Михаил Мишустин

  • Госдума отклонила законопроект о запрете курения на остановках общественного транспорта и возле подъездов жилых домов. Проект внесли на рассмотрение в июле 2024 года депутаты от ЛДПР, считающие, что курящие в указанных местах люди «вызывают раздражение» у окружающих. В январе отрицательный отзыв на проект представил комитет по охране здоровья.

  • Прокуратура просит для Блиновской шесть лет в колонии. Обвинение также просит назначить ей штраф в 1,5 млн рублей и лишить права заниматься коммерческой деятельностью на 5 лет.

  • Минтруд спрогнозировал снижение потребности в госслужащих и продавцах. К 2029 году в России упадет спрос на работников в отраслях госуправления и торговли, а наибольший рост произойдет в сфере персональных услуг, ожидает Минтруд.

  • Минкульт разберется с Дантесами. Чтобы исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса (указан Э. Дантес), который убил на дуэли поэта Александра Пушкина, нужна экспертиза, сообщили в Минкульте.

  • Госдума одобрила в I чтении законопроект дающий микрокредитным организациям право предоставлять физлицам ипотечные займы. Согласно законопроекту, такое право получат только МКК, созданные субъектами Российской Федерации.

  • Большинство россиян делят наследство поровну между детьми, показало исследования группы «Ренессанс Страхование». Больше половины опрошенных считают, что если детей несколько, то доля между ними должна делиться поровну. С ними не согласны 46% россиян. По мнению 39% респондентов, приоритет нужно отдавать тому ребенку, который больше всего в этом нуждается.

  • Психологам могут разрешить оказывать помощь детям без согласия родителя. В ГД разработали проект, позволяющий психологам помогать детям без согласия родителя, если необходимо устранить угрозу жизни ребенка или получение согласия невозможно.

  • «Клерк» решил вас порадовать валентинками. Ко Дню всех влюбленных наши дизайнеры создали для вас особенных скрепышей… с сердечками. Забирайте их тут.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

25
  • Наталия Лукина
    Шеф-редактор Трибуны

    Доброе утро, коллеги! Вот и пятница! А значит, сегодня будет много развлекательного контента! Ждем мозгонапрягатель, найдем лучшего поэта-бухгалтера, а еще (возможно) нас порадуют кулинарными шедеврами в рубрике "Что ест бухгалтер". А пока👇

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  • Ирина

    Минкульт разберется с Дантесами. Чтобы исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса (указан Э. Дантес), который убил на дуэли поэта Александра Пушкина, нужна экспертиза, сообщили в Минкульте.

    Ну вот какая ещё нужна экспертиза? Вчера всё по полочкам разложили. Им бы почаще на Клерк заходить)))

    ЛДПР внесет законопроект о выплатах семьям, прожившим в браке не менее 30 лет.

    Очередной ПУК в воздух

      • Алейда

        А может и не зря) а то иногда некоторые тут шутят, а они могут принять всё за чистую монету, а потом "по просьбам бухгалтерского сообщества" какой-нить очередной ЕНС забабахать))

    • Arhimed0
      Главный бухгалтер

      Чтобы исправить в официальных документах неправильные инициалы Жоржа Шарля Дантеса (указан Э. Дантес),

      Как по мне, так я бы его имя вообще бы не упоминал!!!

      Зачем??? Для чего???

      Стоит себе памятник (или чего там) и указано коротко "На этом месте в таком-то году был убит он и убит не был, подстрелен (!) поэт Пушкин С. А."

      А указание конкретных личностей... Этак он уже популярнее самого Пушкина становится! Зачем же его вот так в историю вносить? Наоборот нужно всячески способствовать, что бы как можно скореее такие и подобные им имена забывались!

      • Лидия Новожилова

        А Вы не заметили, что раньше снимали фильмы про героев, а теперь про бандитов. А если герой активно борется с бандитами, то УК РФ рыдает.

      • Ирина Е
        Специалист

        Просто требуется провести тщательное расследование с привлечением экстрасенсов из КГБ и с большими финансовыми вливаниями из бюджета. Иначе никак!