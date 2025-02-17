💥Обзор новостей: в ГД хотят разрешить защищаться любыми методами, ЦБ оштрафовали за незаконное хранение оружия

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
ЦБ обновит основания для блокировки счетов в банках. ЦБ намерен оперативнее противодействовать финансированию терроризма — банки будут получать непубличные индикаторы сомнительности клиентов. Под повышенный контроль также попадут бюджетные расходы и операции с цифровым рублем.
Банк России оштрафовали за незаконное хранение оружия. Савеловский суд Москвы оштрафовал Центральный банк России за нарушения правил хранения боевого оружия, выявленные при проверке одного из зданий регулятора.
В Думу внесут законопроект о методах самообороны при проникновении в дом. Доработанный законопроект о разрешении использования любых методов самообороны внесут на рассмотрение в нижнюю палату парламента. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). «Вносим сегодня на рассмотрение нижней палаты доработанную версию законопроекта, корректирующего 37-ю статью Уголовного кодекса. Проникновение агрессора в жилище — повод защищаться любыми доступными методами. Не должен хозяин выяснять, кто и зачем пробрался к нему домой: только для воровства или с угрозой для жизни домочадцев. Принцип "Мой дом - моя крепость" - в законодательные нормы и юридическую практику!», — заявил Нилов (ЛДПР) в Telegram-канале.
Эксперты считают, что McDonald’s, Coca-Cola, Visa, MasterCard, PepsiCo и Apple первыми вернутся в Россию, благодаря поддержке политики Трампа.
В Госдуме предложили называть хостелы ночлежками. Депутат Госдумы Дмитрий Гусев (Справедливая Россия - За правду) направил обращения ассоциациям хостелов с предложением использовать в официальных названиях организаций термин «ночлежка» вместо «хостел» для защиты русского языка от англицизмов/
Москва, Петербург и Московская область сохраняют лидерство в рейтинге российских регионов по качеству жизни по итогам 2024. В замыкающей группе — Тува, Ингушетия и ЕАО.
В России выросло число жалоб на хищения с депозитов. В 2024 году количество таких жалоб выросло в 1,6 раза по сравнению с 2023 годом — с 1500 до почти 2500. Кражи касаются не только текущих счетов и депозитов, но и случаев оформления кредитов с последующим выводом средств.
В прошлом году штрафы за нарушения ПДД принесли в бюджет более 176 млрд рублей. В статистическом разделе сайта ГИБДД России stat.gibdd.ru опубликована полная отчетность по административной практике за 2024 год. Выписано 255 млн постановлений, большинство из которых зафиксированы автоматическими камерами. В этом году бюджет получит ещё больше денег россиян за счет увеличения штрафов в среднем в 1,5 раза.
Опубликована инструкция о том, что делать, если мошенники взяли на вас кредит. Если в кредитной истории появился займ, который вы не оформляли, в первую очередь необходимо написать заявление о мошенничестве в полицию, а также связаться с выдавшей ссуду организацией, пишет РБК.
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Комментарии10
Доброе утро, коллеги! Все проснулись уже?
Доброе утро!
Доброе, Ирина! Вот так всегда((
Да как они посмели?!)))
Совсем обнаглели))
Видимо забыли предупредить ЦБ, чтобы часть оружия спрятали
Всеми руками - за! Главное "но" - это проект от ЛДПР, поэтому нежизнеспособен.