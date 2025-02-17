Куда сходить в Москве после VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?

Куда сходить и что посмотреть в Москве в 13 — 16 марта, после VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025». Собрали для вас культурно-просветительские идеи, а еще предлагаем эксклюзивную вечеринку в кругу редакции. Покупайте билет и забирайте идеи в закладки. Классных мест осталось уже немного.

13 март не за горами! А значит уже пора покупать билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», бронировать билет, отель и составлять планы на свободное от учебы время.

Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Актуальные темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность — все без воды, только то, что действительно нужно. Выступать будут крутые эксперты-практики: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев — их советы бесценны.

Наша конференция состоится 13 марта в Москве в Гостиничном комплексе «Арт Москва Войковская». По адресу: ул. Космонавта Волкова 6А.

У«Клерка» лучшее комьюнити. К нам приходят только крутые профессионалы, готовые делиться оптом, советом и своими кейсами. Мы общаемся уже давно не только на мероприятиях, но и ежедневно на портале «Клерк», в наших социальных сетях, а со многими уже даже в мессенджерах. Кстати, кто еще не подписался на канал, посвященный нашим конференциям — подписывайтесь! Там бы делимся последними новостями, а еще дарим подарки!

А сейчас мы расскажем, куда можно сходить 13 марат после нашего мероприятия.

Не совсем классическое па на Новой сцене Большого театра

Вы когда-нибудь смеялись на балете? Нет? Тогда сходите после нашей конференции на балет «Светлый ручей». Он идет на Новой сцене Большого театра все выходные. Это балет рассказывает про счастливую жизнь людей того времени, музыка написана композитором Дмитрием Шостаковичем. Билеты есть в продаже, проверяла. Адрес: г. Москва: ул. Большая Дмитровка, д. 4/2.

«Передвижники» в Третьяковской галерее

Это первое выставочное событие в новом корпусе Третьяковской галереи на Кадашевской набережной. Первая выставка посвящена творчеству передвижников, которые создавали новаторское искусство, отвечающее запросу на просвещение, образование и воспитание. А это выдающиеся художники второй половины XIX века — Перов, Крамской, Репин, Суриков, Куинджи, Саврасов, Шишкин, Левитан, Васнецов. Вот вам «Грачи прилетели» Саврасова, вот «Рожь» Шишкина, вот «Над вечным покоем» Левитана, вот «Незнакомка» Крамского — и еще с полторы сотни картин. На выставке собраны как знаменитые, так и малоизвестные полотна. Адрес: г. Москва, Кадашевская набережная, 12 (6+). Обязательно пойду, если кто-то хочет составить компанию, пишите!

Сальвадор Дали & Пабло Пикассо

Вам кажется, что в вашей жизни мало сюрреализма? Добро пожаловать на выставку «Сальвадор Дали & Пабло Пикассо» в усадьбе Голицыных. Здесь вы увидите подлинные работы Дали и Пикассо, узнаете о творческом пути великих художников и откроете для себя новые грани искусства. Адрес: г. Москва, улица Старая Басманная, дом 15Ас4.

Константин Райкин в пьесе Ивана Шмелева

13 и 14 марта вечером идет спектакль по русской классике — повести Ивана Шмелева — «Человек из ресторана». В главной роли — Константин Райкин. Его герой — Яков, работает официантом в известном ресторане. Он стыдится своего положения лакея, однако эта работа помогает его семье сводить концы с концами. Параллельно с этим у Якова: сын-революционер, умирает супруга, а дочь сожительствует со своим начальником. Но даже в таких обстоятельствах главный герой остается честным и добрым человеком. Адрес: г. Москва, Шереметьевская улица, 2.

Восточные мотивы и любовь в «Последней сказке»

В Театре МДМ идет мюзикл «Последняя сказка». Зрители погрузились в атмосферу восточной сказки с героями «Тысячи и одной ночи» – Джинном, Шахерезадой, Аладдином, Али-Бабой. По сюжету юноша Макс и его девушка Жена на грани разрыва. Внезапное путешествие в мир восточных сказок становится для них шансом переосмыслить почти разрушенные отношения. Адрес: г. Москва, Комсомольский проспект, 28.

Путешествие по ночной библиотеке

Хотите чего-то необычного? Тогда посетите 13,14 или 15 марта самую известную библиотеку страны — библиотеку им. В. И. Ленина ночью! В час, когда читателей в библиотеке уже нет, и залы остаются в вашем полном распоряжении. Побываете в известных читальных залах легендарной Ленинки, узнаете про настоящие тайные комнаты и загадочные подземные тоннели. Адрес: г.Москва, ул. Воздвиженка, 3/5.

Выбор редакции

Мы собрали и озвучили интересные культуре мероприятия, но напоследок припасли еще одно интересное предложение. Для самых стойких и отважных бухгалтеров есть эксклюзивное предложение — а пойдемте где-нибудь посидим после конференции «БухВесна-2025»? Устроим нетворкинг в легкой, комфортной обстановке: обсудим конференцию, наши «вечные» проблемы и боли, поговорим о работе и не только, без камер или микрофонов. Отлично и весело проведем время! Если есть идеи. куда пойти, пишите, обсудим, договоримся)) Купить билет