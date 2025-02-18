Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: ФНС подтвердила отказ от деклараций по НДФЛ, компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40, 1 марта заработает сервис «Мои чеки онлайн»

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • ФНС подтвердила планы по отказу от большинства деклараций по НДФЛ. ФНС сохранила планы по отказу к концу 2025 года от деклараций по налогу на доходы физических лиц как минимум в части основных видов декларируемых сегодня доходов. Сейчас самостоятельная подача декларации 3-НДФЛ необходима в довольно широком ряде бытовых случаев, в том числе при получении дохода от сдачи недвижимости в аренду, от ее продажи, от подарков в виде недвижимости или автомобиля, от процентов по вкладам в иностранных банках и др. Переход на бездекларационный режим уплаты НДФЛ будет удобен и налогоплательщикам-физлицам, и самим контролирующим органам

  • Компании стали чаще нанимать сотрудников старше 40 лет.

    За последний год работодатели стали в два раза чаще приглашать на работу сотрудников старше 40 лет, следует из статистики, собранной сервисом hh.ru. Работодатели объясняют рост интереса к кандидатам, которых раньше во многих компаниях не считали приоритетными, дефицитом кадров и нарастающей конкуренцией на рынке труда, пишет «Коммерсантъ».

  • Новый способ передачи чека покупателю заработает с 1 марта. Сервис ФНС «Мои чеки онлайн», позволяющий отправлять электронные чеки в единое хранилище, заработает в России с 1 марта, с его помощью все данные о покупках будут доступны в одном месте.

  • Госдума предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям. ГД предлагает сделать бесплатным обучение по всем рабочим специальностям и обеспечить трудоустройство выпускников по полученной профессии, заявил Володин.

  • Объем выдачи кредитных карт упал до минимума с апреля 2022 года.

    В январе 2025 года количество выданных кредитных карт упало до 1,15 млн штук, обновив минимум с апреля 2022 года.

  • В ГД предложили разрешить женщинам грудное вскармливание в общестсвенных местах. «Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте», — сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

  • Альфа-Банк назвал «чрезмерно эмоциональной» реакцию ОФЗ на геополитику.

    На фоне ралли на рынке облигаций цена долгосрочных ОФЗ выросла на 6‐8%. Однако, всплеск оптимизма не выглядит точкой разворота для рынка облигаций.

  • 54% школьников РФ назвали точные науки самыми трудными предметами. Тяжелее всего школьникам в России даются математика и физика. Это показало исследование сервиса «Профи.ру».

    Из опрошенных родителей обучающихся 54% ответили, что их детям тяжелее всего даются технические предметы, такие как математика (29%) и физика (24%). На третьем месте среди самых сложных предметов оказался русский язык (12%), на четвертом — химия (10%).

  • В России хотят ввести лицензирование продавцов табака. Власти рассматривают две модели регулирования: лицензирование продавцов по аналогии с алкоголем (что привело к повышению цен на продукцию) или создание реестра разрешений. Цель — сократить нелегальный оборот табака.

  • Умер создатель Nutella Франческо Ривелла, разработавший рецепт легендарной шоколадной пасты. Он ушел из жизни на 98-м году.

  • Россияне стали чаще покупать квартиры за наличные.

    Доля сделок на рынке недвижимости, оплаченных наличными, достигла исторического максимума за последние 20 лет: 90% покупок в сегменте вторичного жилья совершаются без привлечения ипотечных кредитов.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Комментарии

28
  • Ирина Е
    Специалист

    В ГД предложили разрешить женщинам грудное вскармливание в общестсвенных местах. «Очень хочется прописать, что никто не может запретить, выгнать или помешать женщине кормить грудью своего ребенка в общественном месте», — сообщила первый заместитель председателя думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

    Она сама выйдет на трибуну Госдумы с целью покормить ребенка? А что - место-то общественное.

    А вообще-то зачем бы Госдуме озаботиться этим вопросом?