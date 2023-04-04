✈️ФНС начнет определять статус налогового нерезидента автоматически. Как к этому подготовиться бухгалтерам

Налоговики с декабря 2025 года будут автоматически собирать сведения о пересечениях границ физлицами, чтобы эффективнее определять их налоговое резидентство. Бухгалтеры и работодатели должны перестроить уже сейчас свою работу, чтобы избежать доначислений и проблем с ФНС. Об этом подробней в статье.

ФНС запланировала внедрение в 2025 году автоматизированной системы для присвоения физическим лицам налогового резидентства — на основе данных о загранпаспортах и пересечении границы. Сейчас статус определяют по штампам в паспортах.

Для этого до декабря 2025 года ФНС планирует «реализацию в АИС «Налог-3» автоматизированной системы определения (расчета) у физических лиц статуса резидента РФ и ввод ее в промышленную эксплуатацию». Для налоговиков возможность автоматизированного определения статуса налогового резидентства — это еще одна возможность дополнительного контроля поступлений НДФЛ в бюджет.

Налоговыми резидентами России признаются физические лица, фактически находящиеся в стране не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев, независимо от наличия гражданства или вида на жительство. От налогового резидентства зависит ставка по НДФЛ. Нерезиденты платят до 30% налога. От ставки 30% НДФЛ можно уйти, если физическое лицо работает дистанционно. В этом случае с 2024 года, даже у нерезидентов, работающих за рубежом, ставка НДФЛ — 13(22)%.

Эксперты ожидают, что из-за автоматизации системы налоговым агентам в конце года посыпятся требования из ФНС доплатить налог.

«В конце 2025 года должен заработать сервис в рамках, которого ФНС сольют данные о загранпаспортах и выездах, и они смогут отловить физлиц по их статусу. И кого-то из налоговых агентов ждут требования — как это вы сдаете справки о доходах физлиц со статусом резидент, а по нашим данным он нерезидент, доудержите НДФЛ, доплатите налог. Поэтому в течение 2025 года настоятельно советую все привести в порядок. Узнать кто из сотрудников откуда работает, внести изменения в трудовые договора», — советует Надежда Самкова, эксперт-консультант по налогообложению Biznezinalogi, член Палаты налоговых консультантов и специалист в области налогообложения.

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