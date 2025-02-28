📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»

Помните, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.
Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится уже 13 марта в Москве! Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Будем обсуждать и прорабатывать темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность. Выступать и давать практические советы будут лучшие эксперты страны: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев — их советы бесценны.
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Куда сходить в Москве после VII Всероссийской бухгалтерской конференции «БухВесна-2025»?
Вопрос 1
В каком году началась Первая мировая война?
Вопрос 2
Как называется самый большой полуостров России?
Вопрос 3
Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел?
Вопрос 4
Какой из перечисленных химических элементов инертен (не взаимодействует с другими веществами)?
Вопрос 5
Какой согласный звук не имеет мягкой пары?
Всем удачи! Победителя выбираем сегодня в 17:00. Подарок от нас — онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года.
Комментарии8
Так-так-так... А вот и первая заявочка на победу)))
Наталия, а Вы специально ТАК отвечали на ВСЕ вопросы???
Мне не видны результаты, если сама не проголосую, так что я просто "тыкаю" на любой вариант))
и ни разу не попасть????
Талант, что тут скажешь))
Кстати, всего две недельки осталось🚀Время летит😉