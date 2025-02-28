Наталия Лукина
Бухгалтеры

📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»

Пятница, коллеги! А значит, сегодня в Трибуне развлекательно-познавательный контент. Сегодня решили, что стоит отвлечься от отчетности и освежить в памяти общие знания. Ответившему правильно на все вопросы дарим онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025».
📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Помните, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится уже 13 марта в Москве! Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Будем обсуждать и прорабатывать темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность. Выступать и давать практические советы будут лучшие эксперты страны: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев — их советы бесценны.

Интересные и полезные материалы по конференции:

Вопрос 1

В каком году началась Первая мировая война?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 2

Как называется самый большой полуостров России?

Проголосовали 12 человек

Вопрос 3

Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 4

Какой из перечисленных химических элементов инертен (не взаимодействует с другими веществами)?

Проголосовали 11 человек

Вопрос 5

Какой согласный звук не имеет мягкой пары?

Проголосовали 11 человек

Всем удачи! Победителя выбираем сегодня в 17:00. Подарок от нас — онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года.

Информации об авторе

Наталия Лукина
200 подписчиков 889 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Ольга Ульянова
Оптимизация налогообложения

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Как налоговый консультант, я помогаю клиентам в вопросах налогообложения и оптимизации, включая разнообразные сделки с недвижимостью. Эти темы всегда были мне интересны. Для успешного решения вопросов, связанных с основными средствами и имуществом, важно внимательно вникать в малейшие детали и тонкости законодательства, чем я как раз обожаю заниматься. 

Как заключить договор управления недвижимостью и не попасть на налоги? Ищем баланс между выгодами от оптимизации налогообложения и рисками

Комментарии

8