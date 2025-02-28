📚Задачи для бухгалтеров. Победителю подарим онлайн-билет бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025»

Пятница, коллеги! А значит, сегодня в Трибуне развлекательно-познавательный контент. Сегодня решили, что стоит отвлечься от отчетности и освежить в памяти общие знания. Ответившему правильно на все вопросы дарим онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025».

Помните, что гуглить ответы — неспортивно😉 Если ответивших правильно на все вопросы будет несколько, то победителя определим при помощи генератора случайных чисел.

Желаем всем удачи! Победителю подарим онлайн-билет на на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025», которая состоится уже 13 марта в Москве! Конференции «Клерка» это не просто лекции или сухая информация – это концентрат практических знаний, который помогает справляться с ежедневными вызовами в работе. Будем обсуждать и прорабатывать темы: НДС на УСН, ВЭД, маркетплейсы, проверки, требования, отчетность. Выступать и давать практические советы будут лучшие эксперты страны: Эльвира Митюкова, Надежда Самкова, Дмитрий Ряховский, Светлана Беляева, Людмила Ганичева, Станислав Васильев — их советы бесценны.

Интересные и полезные материалы по конференции:

Вопрос 1

В каком году началась Первая мировая война? 1913 1914 1917 Проголосовали 12 человек

Вопрос 2

Как называется самый большой полуостров России? Кольский Крым Таймыр Камчатка Проголосовали 12 человек

Вопрос 3

Как называется явление сохранения скорости тела при отсутствии действия на него других тел? Инерцией траекторией диффузией Проголосовали 11 человек

Вопрос 4

Какой из перечисленных химических элементов инертен (не взаимодействует с другими веществами)? Литий Фосфор Гелий Проголосовали 11 человек

Вопрос 5

Какой согласный звук не имеет мягкой пары? Ф Ш К Проголосовали 11 человек

Всем удачи! Победителя выбираем сегодня в 17:00. Подарок от нас — онлайн-билет на VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «БухВесна-2025». Только один день — 13 марта в Москве для вас выступят лучшие спикеры, которые дадут практические советы, как работать с изменениями-2025 года.