Этот день настал! «БУХВЕСНА-2025» началась

Вся команда уже на площадке, последние шрихи и мы готовы в 10-00 начать VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» «БУХВЕСНА-2025». Присоединяйтесь!

Ну что, и на сцене последние приготовления, завершаем саунд-чек. С нетерпением ждем начала!

Для тех, кто хочет к нам присоединиться — у вас есть еще возможность купить онлайн-билет. Всем участникам (офлайн и онлайн) будут доступны запись выступлений спикеров и эксклюзивные презентации!

В 9:00 началась регистрация бухгалтеров. Регистрируйтесь, получайте сумку участника и проходите в зал, чтобы перекусить перед насыщенным днем. Не проходите мимо нашего велком-фуршета! И не забывайте улыбаться, наш фотограф вас ждет :)

Светлана Федоренко, руководитель отдела сопровождения

Если вы вдруг заблудились, не нашли парковку или не можете найти вход, пишите или звоните Event-менеджеру Даниилу Рощину +79854156312.