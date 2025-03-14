💥Обзор новостей: спрос на налоговых консультантов вырос, домохозяйкам хотят платить прожиточный минимум, «Госуслуги» предложили блокировать при смене данных

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Спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Услуг». Наиболее заметный спрос на услугу отмечен в Ставрополе, Омске, Барнауле, Иркутске и Краснодаре.

В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Проект подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями. Выплата назначается на полгода, затем ее можно продлить.

ЦБ сохранит ключевую на уровне 21%. ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания в следующую пятницу, 21 марта, следует из консенсус-опроса Известий.

Мошенники добрались до детей. Аферисты звонят школьникам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В ходе бесед они запугивают детей и заставляют их проводить дома видеообыск и показывать «силовикам», где хранятся наличные. «Под предлогом декларирования денежных средств они заставляют передавать их курьеру», — пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

Аккаунты на «Госуслугах» предложили блокировать при смене данных. В Народном фронте, выступившем с этой инициативой, добавили, что для борьбы с мошенниками также необходимо ввести автоматическое уведомление банков при смене нескольких идентификаторов в личном кабинете. Если в профиле изменятся хотя бы два параметра параметра идентификации, система должна автоматически ограничивать доступ к учетной записи. Также банки сразу получат уведомление об этом.

Трамп просит Верховный суд отменить в США гражданство по рождению. Белый дом обратился в Верховный суд США с просьбой о прекращении действия решения федерального суда, по которому указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах был заблокирован.

Заемщики охотнее берут кредиты на покупку жилья на вторичном рынке. В феврале на рынке ипотеки наметилось оживление. Превалирующую долю в выдаче занимает первичная ипотека — за счет господдержки,— но растет и вторичный рынок, доля которого в совокупном объеме выданных кредитов выросла впервые за несколько месяцев, достигнув 25%. Эксперты видят предпосылки для дальнейшего роста этого сегмента.

Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов. Среди них — требование парковать их только под специальными знаками, снижать скорость при приближении к пешеходам до 10 км/ч и запрет сигналить.

Совета Федерации не поддержал проект об умерщвлении бездомных животных. Хотя это заключение и носит рекомендательный характер, инициатива депутатов может быть изменена, считают эксперты. Напомним, законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля.