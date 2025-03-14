Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: спрос на налоговых консультантов вырос, домохозяйкам хотят платить прожиточный минимум, «Госуслуги» предложили блокировать при смене данных

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Услуг». Наиболее заметный спрос на услугу отмечен в Ставрополе, Омске, Барнауле, Иркутске и Краснодаре.

  • В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Проект подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями. Выплата назначается на полгода, затем ее можно продлить.

  • ЦБ сохранит ключевую на уровне 21%. ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания в следующую пятницу, 21 марта, следует из консенсус-опроса Известий.

  • Мошенники добрались до детей. Аферисты звонят школьникам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В ходе бесед они запугивают детей и заставляют их проводить дома видеообыск и показывать «силовикам», где хранятся наличные. «Под предлогом декларирования денежных средств они заставляют передавать их курьеру», — пишет ТАСС со ссылкой на МВД.

  • Аккаунты на «Госуслугах» предложили блокировать при смене данных. В Народном фронте, выступившем с этой инициативой, добавили, что для борьбы с мошенниками также необходимо ввести автоматическое уведомление банков при смене нескольких идентификаторов в личном кабинете. Если в профиле изменятся хотя бы два параметра параметра идентификации, система должна автоматически ограничивать доступ к учетной записи. Также банки сразу получат уведомление об этом.

  • Трамп просит Верховный суд отменить в США гражданство по рождению. Белый дом обратился в Верховный суд США с просьбой о прекращении действия решения федерального суда, по которому указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах был заблокирован.

  • Заемщики охотнее берут кредиты на покупку жилья на вторичном рынке.

    В феврале на рынке ипотеки наметилось оживление. Превалирующую долю в выдаче занимает первичная ипотека — за счет господдержки,— но растет и вторичный рынок, доля которого в совокупном объеме выданных кредитов выросла впервые за несколько месяцев, достигнув 25%. Эксперты видят предпосылки для дальнейшего роста этого сегмента.

  • Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов. Среди них — требование парковать их только под специальными знаками, снижать скорость при приближении к пешеходам до 10 км/ч и запрет сигналить.

  • Совета Федерации

    не поддержал проект об умерщвлении бездомных животных. Хотя это заключение и носит рекомендательный характер, инициатива депутатов может быть изменена, считают эксперты.

    Напомним, законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля.

  • Пятница!

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

200 подписчиков 903 поста

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

28
  • Алейда

    В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Проект подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями. Выплата назначается на полгода, затем ее можно продлить.

    Слава богу, не примут.

    Аккаунты на «Госуслугах» предложили блокировать при смене данных. В Народном фронте, выступившем с этой инициативой, добавили, что для борьбы с мошенниками также необходимо ввести автоматическое уведомление банков при смене нескольких идентификаторов в личном кабинете. Если в профиле изменятся хотя бы два параметра параметра идентификации, система должна автоматически ограничивать доступ к учетной записи. Также банки сразу получат уведомление об этом.

    Т.е., если я сама решу сменить какие бы о ни было данные, тоже?

    • Наталия
      Шеф-редактор Трибуны

      Т.е., если я сама решу сменить какие бы о ни было данные, тоже?

      Выходит, что так. Но мне кажется, это инициатива - очередной поток воспаленного сознания.

      • 1337452@

        опять всю ответственность перекладывают на подданных. сначала загнали всех в дигитализацию, а теперь не знают, как это все переварить.

  • Ирина Е
    Специалист

    В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Проект подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями.

    А тем, кто работает и вот это всё выполняет по дому, тоже выплачивать будут? В противном случае опять фигня получается

    • 1337452@

      ну не переживайте. это же лдпр. они вообще на втором предложении забывают, о чем было первое. комментировать лдпр - странное занятие (на мой взгляд)