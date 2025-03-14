💥Обзор новостей: спрос на налоговых консультантов вырос, домохозяйкам хотят платить прожиточный минимум, «Госуслуги» предложили блокировать при смене данных

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Спрос на налоговых консультантов вырос у россиян на 27%. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Услуг». Наиболее заметный спрос на услугу отмечен в Ставрополе, Омске, Барнауле, Иркутске и Краснодаре.
В Госдуме предложили ежемесячно платить прожиточный минимум домохозяйкам. Законопроект разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР). Проект подразумевает, что выплату будут получать граждане, которые постоянно проживают в России вместе с семьей и занимаются исключительно делами по дому, в том числе приготовлением пищи, стиркой и уборкой, а также уходом за инвалидами и престарелыми родителями. Выплата назначается на полгода, затем ее можно продлить.
ЦБ сохранит ключевую на уровне 21%. ЦБ сохранит ключевую ставку на уровне 21% по итогам заседания в следующую пятницу, 21 марта, следует из консенсус-опроса Известий.
Мошенники добрались до детей. Аферисты звонят школьникам, представляясь сотрудниками правоохранительных органов. В ходе бесед они запугивают детей и заставляют их проводить дома видеообыск и показывать «силовикам», где хранятся наличные. «Под предлогом декларирования денежных средств они заставляют передавать их курьеру», — пишет ТАСС со ссылкой на МВД.
Аккаунты на «Госуслугах» предложили блокировать при смене данных. В Народном фронте, выступившем с этой инициативой, добавили, что для борьбы с мошенниками также необходимо ввести автоматическое уведомление банков при смене нескольких идентификаторов в личном кабинете. Если в профиле изменятся хотя бы два параметра параметра идентификации, система должна автоматически ограничивать доступ к учетной записи. Также банки сразу получат уведомление об этом.
Трамп просит Верховный суд отменить в США гражданство по рождению. Белый дом обратился в Верховный суд США с просьбой о прекращении действия решения федерального суда, по которому указ об отмене предоставления гражданства по праву рождения в Соединенных Штатах был заблокирован.
Заемщики охотнее берут кредиты на покупку жилья на вторичном рынке.
В феврале на рынке ипотеки наметилось оживление. Превалирующую долю в выдаче занимает первичная ипотека — за счет господдержки,— но растет и вторичный рынок, доля которого в совокупном объеме выданных кредитов выросла впервые за несколько месяцев, достигнув 25%. Эксперты видят предпосылки для дальнейшего роста этого сегмента.
Минтранс предложил устанавливать дорожные знаки для парковки самокатов. Минтранс подготовил проект изменений в ПДД для электросамокатов. Среди них — требование парковать их только под специальными знаками, снижать скорость при приближении к пешеходам до 10 км/ч и запрет сигналить.
Совета Федерации
не поддержал проект об умерщвлении бездомных животных. Хотя это заключение и носит рекомендательный характер, инициатива депутатов может быть изменена, считают эксперты.
Напомним, законопроект, который лишает приюты права возвращать бездомных животных на прежние места обитания и дает субъектам право умерщвлять их после установленного срока, был внесен в Госдуму 28 февраля.
Пятница!
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии28
Доброе утро, коллеги! Утро начинаем бодро))
Наталия, ну как какое?) Ну конференция же))
11:11 ))
Владислав, доброе утро! Я вас вчера потеряла)) Конференцию обязательно сегодня обсудим. Вы же хотели поделиться своими впечатлениями?)) Плюс, сегодня опубликую пост с отзывами и общими впечатлениями.
Да я целый пост выкачу))
Решил засветло выбираться из столицы. Навигатор-то через раз работает)) А случай полуторачасового накручивания кругов по мск уже был))
Поняла!)) Хорошо, что приехали, очень была рада с вами познакомиться))
Взаимно))
Особенности национальной охоты (с)
Следующая в июне😉
Крутяк! Число? ))
18, потом 11 сентября
Класс! Надо планировать))
Обязательно! И в следующий раз без афтепати не отпустим))
В июне в Мск?
Эх, без меня, наверное Мозгонапрягатель сегодня((
Как так? В 11:11 уже же будет
У меня семинар с 10 до 17)) в перерывы может забегу. Если что-то важное не нарисуется по работе
Забегайте обязательно! На до же размять мозги от учебы))
Ооооочень тонкий excel-юмор)
С добрым, Ирина! Ежик очаровательный!)))
Слава богу, не примут.
Т.е., если я сама решу сменить какие бы о ни было данные, тоже?
Выходит, что так. Но мне кажется, это инициатива - очередной поток воспаленного сознания.
опять всю ответственность перекладывают на подданных. сначала загнали всех в дигитализацию, а теперь не знают, как это все переварить.
А тем, кто работает и вот это всё выполняет по дому, тоже выплачивать будут? В противном случае опять фигня получается
Не будут! Вот где закономерность? Даже самозанятым не будут.
ну не переживайте. это же лдпр. они вообще на втором предложении забывают, о чем было первое. комментировать лдпр - странное занятие (на мой взгляд)