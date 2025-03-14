🔥Конференция «БУХВЕСНА-2025»: отзывы и фотографии

Вчера отгремела VII Всероссийская бухгалтерская конференция «Клерка» «БУХВЕСНА-2025». Подводим итоги, собираем отзывы и пожелания.
Важная информация для участников
✅Коллеги, все материалы конференции: доклады спикеров, трансляция будут направлены всем на почту и продублированы в закрытом чате конференции.
✅Фото (от нашего фотографа) также отправим в закрытый телеграм-чат конференции, как только они будут готовы.
✅Если вы задавали вопрос, а спикер не успел ответить на него во время выступления, не расстраивайтесь, мы забрали его в работу. Спикер или эксперты «Клерка» обязательно ответят на него. Ответы мы опубликуем и принесем вам ссылку в чат.
✅Сертификат онлайн-участника конференции вы получите позже на почту.
✅Запись VII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ.
💡У других пользователей также будет возможность посмотреть видео-запись, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу. Напомним, что всем годовой подписке «Клерк.Премиум» доступны ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате, а также записи без дополнительной оплаты.
Почитать репортажи с эксклюзивными скринами из презентаций, а также цитатами и тезисами спикеров здесь и здесь
Собираем отзывы и пожелания
Нам пришло уже много отзывов от гостей конференции «БУХВЕСНА-2025». Очень приятно читать ваши отзывы о мероприятии!
Мы действительно любим наших пользователей, поэтому хотим делать для вас только лучшие продукты и мероприятия! А для этого очень важна обратная связь! Ответьте на несколько вопросов в Google-форме — оцените уровень организации «БУХВЕСНА-2025» и поделитесь, какие темы хотели бы еще обсудить в следующий раз. Опрос поможет нам сделать следующую Клерк.Конференцию ярче, полезнее и комфортнее! Пройти опрос
Фотографии с конференции «БУХВЕСНА-2025»
Взрыв эмоций, драйв, инсайты, восхищение, потрясающие спикеры, самое крутое комьюнити единомышленников, профессионализм — все это про VII Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка» «БУХВЕСНА-2025».
Это подтверждают фотографии наших прекрасных участниц и участников! Смотрите фото, ищите себя и погружайтесь снова в атмосферу праздника и позитивных эмоций.
Коллеги, какие вы все красивые! Как мы вас всех были рады видеть! Оставайтесь с «Клерком», читайте наши статьи, публикуйте свои, пишите комментарии и обязательно приходите на конференции. Псс… есть инсайд, что следующая будет 13 июня. Оставайтесь с нами, держите руку на пульсе!
Комментарии3
ТОП🔥🔥🔥
Все такие миивые)
Не то слово! Милые, красивые и довольные))