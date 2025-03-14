🔥Конференция «БУХВЕСНА-2025»: отзывы и фотографии

✅Коллеги, все материалы конференции: доклады спикеров, трансляция будут направлены всем на почту и продублированы в закрытом чате конференции.

✅Фото (от нашего фотографа) также отправим в закрытый телеграм-чат конференции, как только они будут готовы.

✅Если вы задавали вопрос, а спикер не успел ответить на него во время выступления, не расстраивайтесь, мы забрали его в работу. Спикер или эксперты «Клерка» обязательно ответят на него. Ответы мы опубликуем и принесем вам ссылку в чат.

✅Сертификат онлайн-участника конференции вы получите позже на почту.

✅Запись VII всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» будет предоставлена всем посетителям, как офлайн, так и онлайн формата бесплатно. Мы уже готовим видеозапись и скоро откроем к ней доступ.

💡У других пользователей также будет возможность посмотреть видео-запись, а также получить презентации наших спикеров, в ближайшее время мы откроем продажу. Напомним, что всем годовой подписке «Клерк.Премиум» доступны ВСЕ конференции «Клерка» в онлайн-формате, а также записи без дополнительной оплаты.

Почитать репортажи с эксклюзивными скринами из презентаций, а также цитатами и тезисами спикеров здесь и здесь