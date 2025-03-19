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Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: создали словарь традиционных ценностей, Силуанов рекомендует сокращать издержки, убийство Кеннеди рассекретили

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Минюст подготовит словарь традиционных ценностей. Он появится в России к сентябрю. В документе дается определение традиционных ценностей: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство». Нормативный толковый словарь планируется использовать при разработке правовых актов.

  • В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодов. Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, которую разработали «Сбер», Т-банк и Альфа-банк в ответ на решение ЦБ создать единый QR-код. Банк России выступает против этой инициативы.

  • Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики ЦБ. Разворот денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) будет, но неизвестно когда, заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Будет, конечно, когда не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

  • Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы. Крупному бизнесу для прохождения периода охлаждения экономики нужно активизировать свою работу по сокращению издержек и избавляться от непрофильных активов. «Что мы просим от бизнеса? Сейчас непростой период, нам нужно пройти вместе с вами период охлаждения. Для этого мы предлагаем активизировать работу с издержками, реализовать ненужные, может быть, активы, которые раньше, в тучные годы, накопились. Тем самым оздоровить бизнес», — сказал Антон Силуанов на съезде РСПП.

  • Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут. По версии Кремля, Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине. Он согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря».

  • В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди. Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. В релизе Национального архива — 1 123 документа.

    В сообщении говорится, что будут опубликованы все записи по мере того, как они будут оцифрованы.

  • Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереи. Мошенники начали предлагать россиянам за вознаграждение перевести деньги «победителям» лотереи, чтобы на самом деле вывести украденные денежные средства на свои счета.

  • Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.

  • Россияне стали массово разводиться из-за покупок на маркетплейсах.

    Мужчины все чаще уходят от жен, которые тратят много денег на ненужные вещи, превращая дом в склад покупок, рассказали психологи.

    По итогам 2024 года жители РФ потратили на маркетплейсах более 9 трлн рублей.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

202 подписчика 909 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

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