💥Обзор новостей: создали словарь традиционных ценностей, Силуанов рекомендует сокращать издержки, убийство Кеннеди рассекретили

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минюст подготовит словарь традиционных ценностей. Он появится в России к сентябрю. В документе дается определение традиционных ценностей: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство». Нормативный толковый словарь планируется использовать при разработке правовых актов.

В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодов. Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, которую разработали «Сбер», Т-банк и Альфа-банк в ответ на решение ЦБ создать единый QR-код. Банк России выступает против этой инициативы.

Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики ЦБ. Разворот денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) будет, но неизвестно когда, заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Будет, конечно, когда не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.

Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы. Крупному бизнесу для прохождения периода охлаждения экономики нужно активизировать свою работу по сокращению издержек и избавляться от непрофильных активов. «Что мы просим от бизнеса? Сейчас непростой период, нам нужно пройти вместе с вами период охлаждения. Для этого мы предлагаем активизировать работу с издержками, реализовать ненужные, может быть, активы, которые раньше, в тучные годы, накопились. Тем самым оздоровить бизнес», — сказал Антон Силуанов на съезде РСПП.

Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут. По версии Кремля, Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине. Он согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря».

В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди. Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. В релизе Национального архива — 1 123 документа. В сообщении говорится, что будут опубликованы все записи по мере того, как они будут оцифрованы.

Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереи. Мошенники начали предлагать россиянам за вознаграждение перевести деньги «победителям» лотереи, чтобы на самом деле вывести украденные денежные средства на свои счета.

Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.