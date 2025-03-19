💥Обзор новостей: создали словарь традиционных ценностей, Силуанов рекомендует сокращать издержки, убийство Кеннеди рассекретили

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Минюст подготовит словарь традиционных ценностей. Он появится в России к сентябрю. В документе дается определение традиционных ценностей: «нравственные ориентиры, формирующие мировоззрение граждан России, передаваемые от поколения к поколению, лежащие в основе общероссийской гражданской идентичности и единого культурного пространства страны, укрепляющие гражданское единство». Нормативный толковый словарь планируется использовать при разработке правовых актов.
В Минфине поддержали ввод платежного роуминга для QR-кодов. Минфин поддержал инициативу платежного роуминга при оплате разными QR-кодами, которую разработали «Сбер», Т-банк и Альфа-банк в ответ на решение ЦБ создать единый QR-код. Банк России выступает против этой инициативы.
Греф спрогнозировал изменение бюджетной политики ЦБ. Разворот денежно-кредитной политики Центробанка (ЦБ) будет, но неизвестно когда, заявил глава Сбербанка Герман Греф. «Будет, конечно, когда не знаю», — ответил он на соответствующий вопрос журналиста.
Силуанов рекомендовал бизнесу активнее сокращать издержки и продавать непрофильные активы. Крупному бизнесу для прохождения периода охлаждения экономики нужно активизировать свою работу по сокращению издержек и избавляться от непрофильных активов. «Что мы просим от бизнеса? Сейчас непростой период, нам нужно пройти вместе с вами период охлаждения. Для этого мы предлагаем активизировать работу с издержками, реализовать ненужные, может быть, активы, которые раньше, в тучные годы, накопились. Тем самым оздоровить бизнес», — сказал Антон Силуанов на съезде РСПП.
Разговор Путина и Трампа длился 2 часа 28 минут. По версии Кремля, Путин заявил о готовности вместе с США прорабатывать урегулирование на Украине. Он согласился на предложение Трампа о том, чтобы Россия и Украина на 30 дней отказались от ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Путин также согласился с идеей «безопасности судоходства в акватории Черного моря».
В США опубликовали засекреченные документы по делу об убийстве Кеннеди. Национальный архив США опубликовал все ранее засекреченные материалы дела об убийстве 35-го американского президента Джона Кеннеди. В релизе Национального архива — 1 123 документа.
В сообщении говорится, что будут опубликованы все записи по мере того, как они будут оцифрованы.
Мошенники разработали новую схему с переводом денег «победителям» лотереи. Мошенники начали предлагать россиянам за вознаграждение перевести деньги «победителям» лотереи, чтобы на самом деле вывести украденные денежные средства на свои счета.
Производство мороженого в России в 2025 году может вырасти на 8–9%, достигнув рекордных 650 тыс. тонн. Наращивать выпуск продукции бизнес стимулирует увеличивающийся спрос в рознице и общепите, который, в свою очередь, разгоняет увеличение доходов населения. Однако сдерживать активность может снижение рентабельности производства мороженого с 20% до 15%.
Россияне стали массово разводиться из-за покупок на маркетплейсах.
Мужчины все чаще уходят от жен, которые тратят много денег на ненужные вещи, превращая дом в склад покупок, рассказали психологи.
По итогам 2024 года жители РФ потратили на маркетплейсах более 9 трлн рублей.
Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.
Комментарии18
Доброе утро, коллеги! Как у вас дела?
Глаз дёргается... почему-то... а так всё хорошо...
Доброе утро, Ирина! Что-то рано, только среда...
Ахахах, в точку! Доброе утро, Владислав))
Для повышения уровня профессионализма некоторым товарищам и всем желающим)
Прогнозирование (👈тык)
Антикризисные меры (👈тык)
И подписаться на меня им будет полезно)) Да и всем, кто еще не подписался)))
Не ради рекламы окаянной, а дабы развиваться профессионально!
Вот-вот!