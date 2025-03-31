💥Обзор новостей: дискриминировать при трудоустройстве стали реже, зарплату задерживать стали чаще, авиабилеты снова подорожают

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

В России стали реже дискриминировать при трудоустройстве. С дискриминацией при трудоустройстве не сталкивались 33% опрошенных россиян. За 19 лет их доля увеличилась почти вдвое с 18%, следует из результатов исследования, проведенного сервисом SuperJob. Вместе с тем два из трех соискателей все же сталкиваются со скрытыми барьерами в попытках найти работу. Половина опрошенных выразила уверенность, что в этом вопросе существует дискриминация по возрасту, 27% — по наличию или отсутствию детей, 25% — по гендерному признаку, 18% — по месту жительства. Кроме того, 13% уверены, что дискриминирующим фактором является семейное положение, а 4% замечают это в отношении вероисповедания.

Правительство против ограничения полномочий ЦБ и увольнения депутатами главы банка. Правительство подготовило отрицательные отзывы на законопроекты, которые предлагали дать право депутатам инициировать досрочное освобождение главы ЦБ, а также увеличить влияние Госдумы на денежно-кредитную политику Банка России.

В 2024 году Роструд получил 18,4 тыс. обращений граждан, связанных с задолженностью по заработной плате. По данным Роструда, за 2024 год число обращений по теме зарплатных долгов выросло более чем на треть. Число обращений, связанных с нарушениями в сфере трудовых прав в целом, тоже увеличилось, но символически — на 0,6%, до 108 тыс.

Выплату пенсии могут приостановить из-за отъезда. В ряде условий государство может приостановить выплату страховой пенсии, несмотря на то что ее полное прекращение невозможно, рассказала агентству «Прайм» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец. «На паузу» могут поставить выплаты лицам, уехавшим в страну, с которой у России заключен договор, обязующий выплачивать деньги государством, на территории которого проживает пенсионер.

Немецкий оператор duty free вышел из бизнеса в Шереметьево и Домодедово. Немецкая компания Gebr. Heinemann вышла из бизнеса магазинов беспошлинной торговли в Домодедово и Шереметьево. Теперь владелец крупнейших операторов duty free в этих аэропортах — бывший совладелец «Киевской площади» Араз Мехдиев.

Илон Маск продал Твиттер (запрещен в РФ) за 45 миллиардов долларов своей же собственной компании xAl, занимающейся искусственным интеллектом. По словам бизнесмена, стоимость xAI оценили в $80 млрд, а X — в $33 млрд ($45 млрд минус $12 млрд долга). Сам он в 2022 году купил соцсеть за $44 млрд.

Утренний кофе снижает риск смерти на 16%, сообщает журнал European Heart Journal. Исследование проводилось группой ученых Гарвардского университета. Исследование показало, что польза напитка зависит от времени его употребления. Риск заболеваний сердца падает на 31% после чашки кофе, выпитого именно утром. Полный отказ от кофепития не принёс испытуемым никакой пользы.

Родители обязаны оплачивать ЖКУ за несовершеннолетних детей, даже если они живут раздельно. Такое решение принял Верховный суд России. При этом несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет могут вносить оплату за жилое помещение и коммунальные услуги самостоятельно, уточнил ВС.

Авиабилеты в России снова подорожают. Минтранс с 1 сентября предлагает ввести инфраструктурный сбор с авиакомпаний на реконструкцию аэропортов. Инициатива размещена на портале нормативных правовых актов.

Беременные школьницы в Брянской области смогут получить единовременные выплаты в 150 тыс. рублей. Пособие начисляется после 12 недель беременности, говорится в постановлении регионального правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Негодные протоколы по административным делам перестанут быть основанием для их прекращения. Отсутствие подписи составителя протокола или перепутанные в нем личные данные могут перестать быть причиной прекращения производства по делам об административных правонарушениях. Комиссия правительства по законопроектной деятельности 31 марта рассмотрит проект изменений в КоАП: если внесение его в Госдуму будет поддержано, у должностных лиц появятся три дня на исправление ошибок в документах, которые зачастую являются единственными доказательствами по делу.

Не менее 1 644 человек погибли в Мьянме из-за мощного землетрясения. Кроме того, еще 139 человек считаются пропавшими без вести. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в пятницу на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.