💥Обзор новостей: Минтруд разрешит работать в 2 раза больше, подтверждение основного вида деятельности сдаем в СФР в последний раз, у мошенников новая схема

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:
Россиянам официально разрешат работать в 2 раза больше. Минтруд внесет поправки в Трудовой кодекс, которые увеличат норму сверхурочных часов со 120 до 240 в год, она начнет действовать с сентября.
Подтверждение основного вида деятельности в СФР отменили. Не позднее 15 апреля сдаем его в последний раз. С 2026 года основной вид деятельности для тарифов будут брать из ЕГРЮЛ.
Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку «грабили другие страны», заявил Трамп. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%). Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%).
Минфин США объяснил отсутствие РФ в тарифном списке. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что РФ не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины, поскольку «Соединенные Штаты не торгуют с Россией». Он отметил, что сейчас в отношении России действуют санкции США.
«Яндекс» запустил конкурента сервисам Google и ChatGPT. «Яндекс» запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт». Новый сервис поможет разобраться в 25 разных файлах и выбрать из них необходимую информацию, а также провести сравнительный анализ или ответить на вопросы.
Цены на золото впервые в истории превысили $3200 за унцию. Цены на драгоценный металл резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах. На этом фоне вырос спрос на золото как актив-убежище.
МВД выявило схему мошенничества под предлогом работы актерами в массовке. Мошенники стали использовать новую схему обмана посредством набора актеров для массовки, при которой доверчивые граждане подписывали документы, которые в действительности оказывались кредитными соглашениями.
В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВП числом дней в феврале. Динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором: февраль 2025 года был на день короче, чем февраль 2024 года, сообщили в Минэкономразвития.
По оценке ведомства, в феврале 2025 года рост ВВП составил +0,8% год к году после +3,0% в январе.
Депутаты предложили запретить работу учителей с дипломами от частников.
Профильный комитет Думы предложил разрешить учителям работать в школах только при наличии госдиплома о переподготовке. Часть депутатов опасается, что это исключит из системы высококачественные центры подготовки.
В России будет создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев.
Соответствующий указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции» подписал сегодня Владимир Путин.
Ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.
NASA повысило риск столкновения астероида 2024 YR4 с Луной до 3,8%. NASA обновило прогноз по столкновению астероида 2024 YR4 с Луной, которое может произойти в декабре 2032 года. К настоящему времени вероятность столкновения небесного тела со спутником Земли оценивается в 3,8%, сообщает пресс-служба агентства.
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Комментарии63
Доброе утро, коллеги! Делюсь полезным лайфхаком, что делать, если спор зашел в тупик.
Доброе утро, Ирина! У котика намного лучше получается, чем у дамы в тв))
А Мария Шувалова, увидев этого котика, должна заплакать и уйти из балерин))
Нет, уж... Позориться, так позориться.
а какой тут позор? Все танцуют как умеют!
Вам не нравица? Отвернитесь и танцуйте свою бугу-вугу или чего Вы там предпочитаете
Но ведь не обязательно делать это в Большом театре? Люди немалые деньги за билеты платят не для того, чтобы на позорище смотреть...
Большому породистому кораблю - Большой театр!
а я прочитала "кобелю" и подумала, что у Вас опечатка в слове "кобыле" )))
где оказался - там и танцует.
Ну когда они идут смотреть и платят деньги, наверное они знают куда и "на кого" они идут? Ведь в аншлагах указывается состав выступающих сегодня.
Или как с этим моментом?
Я далёк от этого вида искусства. И имён таких до сего дня не слышал. Вот Вы тут глумиться начали - открыл почитал, всё подробно написано, ролики есть .... Теперь я точно знаю, что на такой кардебалет....
Но, ведь, ходить продолжают!
А что случилось? Что-то интересное пропустил(
Талант обсуждаем, точнее его отсутствие. Не Максимова...
Вот я и в смятении. Явно что-то эпичное, а мужики-то не знают) Пошёл бороздить просторы интернета. Хоть намекните, что искать)
А ещё недоглаженных котов и тех кому на завод пора)
+ реформу в энергообеспечении
В контексте позора - это позор Гергиева. Ему с этим жить.
не есть хорошо, почему котик мысок не тянет? не доработал! к станку!
Он же котик! У него лапки!
Это не оправдание! К станку, по три часа на дню)
И это тоже, но на шесть часов - к токарному)
Вот смотрите, балерина крутится, крутится, и крутится, аж в глазах рябит. А можно ведь прицепить ее к динамо и пусть ток дает в недоразвитые районы.
(с)
Даёшь реформы в балетном творчестве! Каждая балерина и каждый танцор балета должны ответственно подойти к результатам своей деятельности и на выходе утроить свой КПД)))
Если в доме света нет - где-то не докрутил свой па балет!
Котик не виноват... Просто, его утром не догладили.
Меньше нужно было возле мисок свои па крутить!
Слово "сверхурочно" пропущено случайно или специально?
Какую сделку с США должны подписать пингвины, чтобы пошлину отменили?
А это не те пингвины, которых нашенсткий Кирилл лет 10 назад крестил?
Этих?
Ой, он там такую ересь нёс!
культовых сооружений, надеюсь, тоже нет?
Отчего ж? Есть по меньшей мере 8 культовых зданий
Меня, помнитца, убил сам факт. Прилетел в Антарктиду и давай кадилом перед пингвинами махать. Эти, конечно, ничего подобного никогда не видали, они же даже не боятся никого, ибо миллионы лет и шарахаться было не от кого, от любопытсва рты поразявили и смотрят....
Чего он там делал и с какой целью - ? Единственное что логичное может прийти в голову - паству увеличивает: вот крестил пингвинов, теперь они все крещёные! Православные!
Ну а католик (или какое там у него вероисповедание? ) Трамп ввёл против них пошлины )))))
Следующие на очереди нильские крокодилы?
А как с них десятину брать? Рыбой?
яйцами, пухом-пером...
вот не знаю - их в пищу можно употреблять?
Почему нет? Это только курица не птица, а пингвин очень даже, просто летает под водой.
Лавры Серафима Саровского покоя не дают. Тот, судя по непроверенным данным, медведя прикормил - очень православный подвиг.
прикормил животную - это всё же... кормил животинку. Кто-то котика, этот - медведя....
А наш-то... прилетел кадилом чистый снег закоптил, отче-наш прочитал, святым знамением окрестил и... свалил нафиг! преисполненный исполненного (чего только исполненного?) !
Про кормление кого либо сказано не было!
Тут важен сам факт, который впоследствии попадёт в житие. Например, Павел Фивейский вел дружбу с вороном, Герасим Иорданский исцелил раненого льва и дружил с ним до собственной кончины (уж не от лап ли этого льва?), Франциск Ассизский укротил лютого волка и поучал (!) птиц в поле, Серафим Саровский приучил медведя к еде с рук. А Кирилл Яхтинский крестил пингвинов.
как всё же даже в Вашем повествовании всё кардинально отличается!
Все перечисленные во взаимодействии находились определённое время, они контактировали... происходила кормёжка.
Этот - появился, покрестил и исчез. Оставайся тогда уж и веди дружбу, исцеляй раненых, поучай, приручай к еде с рук.....
Вот нафига? Покрестить - гораздо более важно, чем вести дружбу, ибо более выгодно: кормишь - отдаёшь, окормляешь - получаешь.
а мужики-то (перечисленные в предыдущем Вашем посте) не знали!
глупые были, чё...
нонешние-то куда как намного умнее!
Таки да, Иисус ничего в пиаре не понимал...
Сдать тайные базы Гитлера)