ЦОК ОК ВЭД (2) 03.04 Мобильный
Наталия Лукина
Обзоры новостей

💥Обзор новостей: Минтруд разрешит работать в 2 раза больше, подтверждение основного вида деятельности сдаем в СФР в последний раз, у мошенников новая схема

Рассказываем о самых главных событиях, о которых писали и которые обсуждали в мире.

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

  • Россиянам официально разрешат работать в 2 раза больше. Минтруд внесет поправки в Трудовой кодекс, которые увеличат норму сверхурочных часов со 120 до 240 в год, она начнет действовать с сентября.

  • Подтверждение основного вида деятельности в СФР отменили. Не позднее 15 апреля сдаем его в последний раз. С 2026 года основной вид деятельности для тарифов будут брать из ЕГРЮЛ.

  • Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку «грабили другие страны», заявил Трамп. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%). Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%).

  • Минфин США объяснил отсутствие РФ в тарифном списке. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что РФ не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины, поскольку «Соединенные Штаты не торгуют с Россией». Он отметил, что сейчас в отношении России действуют санкции США.

  • «Яндекс» запустил конкурента сервисам Google и ChatGPT. «Яндекс» запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт». Новый сервис поможет разобраться в 25 разных файлах и выбрать из них необходимую информацию, а также провести сравнительный анализ или ответить на вопросы.

  • Цены на золото впервые в истории превысили $3200 за унцию. Цены на драгоценный металл резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах. На этом фоне вырос спрос на золото как актив-убежище.

  • МВД выявило схему мошенничества под предлогом работы актерами в массовке. Мошенники стали использовать новую схему обмана посредством набора актеров для массовки, при которой доверчивые граждане подписывали документы, которые в действительности оказывались кредитными соглашениями.

  • В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВП числом дней в феврале. Динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором: февраль 2025 года был на день короче, чем февраль 2024 года, сообщили в Минэкономразвития.

    По оценке ведомства, в феврале 2025 года рост ВВП составил +0,8% год к году после +3,0% в январе.

  • Депутаты предложили запретить работу учителей с дипломами от частников.

    Профильный комитет Думы предложил разрешить учителям работать в школах только при наличии госдиплома о переподготовке. Часть депутатов опасается, что это исключит из системы высококачественные центры подготовки.

  • В России будет создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев.

    Соответствующий указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции» подписал сегодня Владимир Путин.

    Ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.

  • NASA повысило риск столкновения астероида 2024 YR4 с Луной до 3,8%. NASA обновило прогноз по столкновению астероида 2024 YR4 с Луной, которое может произойти в декабре 2032 года. К настоящему времени вероятность столкновения небесного тела со спутником Земли оценивается в 3,8%, сообщает пресс-служба агентства.

Напишите в комментариях, какие события вас заинтересовали больше всего.

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Информации об авторе

Наталия Лукина

Наталия Лукина

Шеф-редактор Трибуны в Клерк.Ру

205 подписчиков 929 постов

Этот пост написан блогером Трибуны. Вы тоже можете начать писать: сделать это можно .

Комментарии

63
        • ХО

          У котика намного лучше получается, чем у дамы в тв

          А Мария Шувалова, увидев этого котика, должна заплакать и уйти из балерин))

          • VadimBA

            Нет, уж... Позориться, так позориться.

            • Arhimed0
              Главный бухгалтер

              а какой тут позор? Все танцуют как умеют!

              Вам не нравица? Отвернитесь и танцуйте свою бугу-вугу или чего Вы там предпочитаете

              • ХО

                Все танцуют как умеют!

                Но ведь не обязательно делать это в Большом театре? Люди немалые деньги за билеты платят не для того, чтобы на позорище смотреть...

                  • ХО

                    породистому кораблю

                    а я прочитала "кобелю" и подумала, что у Вас опечатка в слове "кобыле" )))

                • Arhimed0
                  Главный бухгалтер

                  Но ведь не обязательно делать это в Большом театре?

                  где оказался - там и танцует.

                  Люди немалые деньги за билеты платят не для того, чтобы на позорище смотреть...

                  Ну когда они идут смотреть и платят деньги, наверное они знают куда и "на кого" они идут? Ведь в аншлагах указывается состав выступающих сегодня.

                  Или как с этим моментом?

                  Я далёк от этого вида искусства. И имён таких до сего дня не слышал. Вот Вы тут глумиться начали - открыл почитал, всё подробно написано, ролики есть .... Теперь я точно знаю, что на такой кардебалет....

                  Но, ведь, ходить продолжают!

                • Алексей Т.
                  Главный бухгалтер

                  Но ведь не обязательно делать это в Большом театре? Люди немалые деньги за билеты платят не для того, чтобы на позорище смотреть...

                  А что случилось? Что-то интересное пропустил(

                • VadimBA

                  Но ведь не обязательно делать это в Большом театре? Люди немалые деньги за билеты платят не для того, чтобы на позорище смотреть...

                  В контексте позора - это позор Гергиева. Ему с этим жить.

        • Блудный сын

          не есть хорошо, почему котик мысок не тянет? не доработал! к станку!

            • Блудный сын

              Это не оправдание! К станку, по три часа на дню)

                • Блудный сын

                  И это тоже, но на шесть часов - к токарному)

                  • Arhimed0
                    Главный бухгалтер

                    Вот смотрите, балерина крутится, крутится, и крутится, аж в глазах рябит. А можно ведь прицепить ее к динамо и пусть ток дает в недоразвитые районы.

                    (с)

                    • Блудный сын

                      Даёшь реформы в балетном творчестве! Каждая балерина и каждый танцор балета должны ответственно подойти к результатам своей деятельности и на выходе утроить свой КПД)))

                      Если в доме света нет - где-то не докрутил свой па балет!

          • VadimBA

            Котик не виноват... Просто, его утром не догладили.

            • Блудный сын

              Меньше нужно было возле мисок свои па крутить!

  • Ирина Е
    Специалист

    Россиянам официально разрешат работать в 2 раза больше.

    Слово "сверхурочно" пропущено случайно или специально?

    • VadimBA

      Какую сделку с США должны подписать пингвины, чтобы пошлину отменили?

        • Ирина Е
          Специалист

          Этих?

          изображение.png

          Ой, он там такую ересь нёс!

          В беседе с журналистами патриарх назвал Антарктиду "образом идеального человечества". "Антарктида - это единственное место, где нет оружия, никакой военной деятельности, не ведётся никаких научных исследований, направленных на появление новых средств уничтожения людей", - цитирует главу церкви телеканал RT

          • 1337452@

            культовых сооружений, надеюсь, тоже нет?

          • Arhimed0
            Главный бухгалтер

            Ой, он там такую ересь нёс!

            Да по мне вообще без разницы что он там говорил!

            Меня, помнитца, убил сам факт. Прилетел в Антарктиду и давай кадилом перед пингвинами махать. Эти, конечно, ничего подобного никогда не видали, они же даже не боятся никого, ибо миллионы лет и шарахаться было не от кого, от любопытсва рты поразявили и смотрят....

            Чего он там делал и с какой целью - ? Единственное что логичное может прийти в голову - паству увеличивает: вот крестил пингвинов, теперь они все крещёные! Православные!

            Ну а католик (или какое там у него вероисповедание? ) Трамп ввёл против них пошлины )))))

            • VadimBA

              Прилетел в Антарктиду и давай кадилом перед пингвинами махать.

              Следующие на очереди нильские крокодилы?

            • Ирина Е
              Специалист

              паству увеличивает: вот крестил пингвинов, теперь они все крещёные! Православные!

              А как с них десятину брать? Рыбой?

                • Ирина Е
                  Специалист

                  Почему нет? Это только курица не птица, а пингвин очень даже, просто летает под водой.

            • Ирина Е
              Специалист

              Чего он там делал и с какой целью - ?

              Лавры Серафима Саровского покоя не дают. Тот, судя по непроверенным данным, медведя прикормил - очень православный подвиг.

              • Arhimed0
                Главный бухгалтер

                прикормил животную - это всё же... кормил животинку. Кто-то котика, этот - медведя....

                А наш-то... прилетел кадилом чистый снег закоптил, отче-наш прочитал, святым знамением окрестил и... свалил нафиг! преисполненный исполненного (чего только исполненного?) !

                Про кормление кого либо сказано не было!

                • Ирина Е
                  Специалист

                  Тут важен сам факт, который впоследствии попадёт в житие. Например, Павел Фивейский вел дружбу с вороном, Герасим Иорданский исцелил раненого льва и дружил с ним до собственной кончины (уж не от лап ли этого льва?), Франциск Ассизский укротил лютого волка и поучал (!) птиц в поле, Серафим Саровский приучил медведя к еде с рук. А Кирилл Яхтинский крестил пингвинов.

                  • Arhimed0
                    Главный бухгалтер

                    как всё же даже в Вашем повествовании всё кардинально отличается!

                    Все перечисленные во взаимодействии находились определённое время, они контактировали... происходила кормёжка.

                    Этот - появился, покрестил и исчез. Оставайся тогда уж и веди дружбу, исцеляй раненых, поучай, приручай к еде с рук.....

                    • Ирина Е
                      Специалист

                      Оставайся тогда уж и веди дружбу, исцеляй раненых, поучай, приручай к еде с рук.....

                      Вот нафига? Покрестить - гораздо более важно, чем вести дружбу, ибо более выгодно: кормишь - отдаёшь, окормляешь - получаешь.

                      • Arhimed0
                        Главный бухгалтер

                        а мужики-то (перечисленные в предыдущем Вашем посте) не знали!

                        глупые были, чё...

                        нонешние-то куда как намного умнее!

                        Ложные праведникиv.jpg
      • Виктор

        Сдать тайные базы Гитлера)