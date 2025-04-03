💥Обзор новостей: Минтруд разрешит работать в 2 раза больше, подтверждение основного вида деятельности сдаем в СФР в последний раз, у мошенников новая схема

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Россиянам официально разрешат работать в 2 раза больше. Минтруд внесет поправки в Трудовой кодекс, которые увеличат норму сверхурочных часов со 120 до 240 в год, она начнет действовать с сентября.

Подтверждение основного вида деятельности в СФР отменили. Не позднее 15 апреля сдаем его в последний раз. С 2026 года основной вид деятельности для тарифов будут брать из ЕГРЮЛ.

Трамп ввел пошлины до 50% для «друзей и для врагов». Для разных стран мира США решили ввести пошлины до 50%. Они нужны, чтобы восстановить экономику страны и потому, что Америку «грабили другие страны», заявил Трамп. Пошлины касаются Китая (34%), Европейского союза (20%), Индии (26%) и других стран, таких как Вьетнам (46%) и Тайвань (32%). Наибольшие пошлины в размере 50% вводятся против Лесото и заморской территории Франции Сен-Пьер и Микелон. Кроме того, пошлины затронут несколько стран бывшего СССР, например, Казахстан (27%) и Молдавию (31%), Украину (10%).

Минфин США объяснил отсутствие РФ в тарифном списке. Министр финансов США Скотт Бессент в интервью Fox News сказал, что РФ не вошла в список стран, в отношении которых были введены пошлины, поскольку «Соединенные Штаты не торгуют с Россией». Он отметил, что сейчас в отношении России действуют санкции США.

«Яндекс» запустил конкурента сервисам Google и ChatGPT. «Яндекс» запустил бета-версию сервиса для работы с документами, презентациями, аудио- и видеофайлами, ссылками из интернета, таблицами — «Нейроэксперт». Новый сервис поможет разобраться в 25 разных файлах и выбрать из них необходимую информацию, а также провести сравнительный анализ или ответить на вопросы.

Цены на золото впервые в истории превысили $3200 за унцию. Цены на драгоценный металл резко подскочили после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых пошлинах. На этом фоне вырос спрос на золото как актив-убежище.

МВД выявило схему мошенничества под предлогом работы актерами в массовке. Мошенники стали использовать новую схему обмана посредством набора актеров для массовки, при которой доверчивые граждане подписывали документы, которые в действительности оказывались кредитными соглашениями.

В Минэкономразвития объяснили падение темпов роста ВВП числом дней в феврале. Динамика ВВП в феврале обусловлена календарным фактором: февраль 2025 года был на день короче, чем февраль 2024 года, сообщили в Минэкономразвития. По оценке ведомства, в феврале 2025 года рост ВВП составил +0,8% год к году после +3,0% в январе.

Депутаты предложили запретить работу учителей с дипломами от частников. Профильный комитет Думы предложил разрешить учителям работать в школах только при наличии госдиплома о переподготовке. Часть депутатов опасается, что это исключит из системы высококачественные центры подготовки.

В России будет создана Служба по вопросам гражданства и регистрации иностранцев. Соответствующий указ «О совершенствовании государственного управления в сфере миграции» подписал сегодня Владимир Путин. Ведомство образуют на базе Главного управления по вопросам миграции МВД.