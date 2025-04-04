💥Обзор новостей: введут отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров, выплату при рождении ребенка до 1 млн освободят от НДФЛ, больничные оставили в покое

Подготовили интересные новости в кратком дайджесте:

Минцифры рассмотрит отсрочку по налогу на прибыль для IT-экспортеров. Власти обсуждают идею предоставления отсрочки для IT-экспортеров по уплате налога на прибыль. Отрасль платит его по ставке 5%. Участники рынка считают меру полезной, но недостаточной для продвижения российского ПО за рубежом. С 2025 года общая ставка налога на прибыль в России повысилась с 20 до 25%. Но для некоторых направлений российского бизнеса установлены пониженные ставки этого налога, в частности для IT-организаций она составляет 5% до 2030 года. До 2025-го налоговая ставка для IT была нулевой.

Минфин подготовил поправки об освобождении от НДФЛ выплат на детей до 1 млн руб. Министерство финансов подготовило изменения в НК, которые позволят увеличить не облагаемую налогом единовременную корпоративную выплату при рождении ребенка до 1 млн руб. Сейчас НДФЛ облагается выплата компании свыше 50 тыс. руб. Ведомство также предлагает включать соответствующие расходы работодателей в состав нереализационных расходов. Их могут начать учитывать при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль организаций.

Минздрав отказался от собственной инициативы введения контроля за количеством больничных у пациентов. В декабре 2024 года Минздрав подготовил проект, согласно этому документу, врачам необходимо проверять наличие у пациента листков нетрудоспособности за последние полгода. Если выяснится, что гражданин был на больничном более четырех раз (за исключением ухода за больным родственником, реабилитации и при получении заместительной почечной терапии), его направят на врачебную комиссию. В новом документе, опубликованном на сайте Союза медицинских работников Чувашской Республики, ведомство решило вовсе убрать пункт о проверке количества больничных и направлении гражданина на врачебную комиссию. Ведомство не объясняет, почему передумало, лишь отмечает, что «работа над документом, его обсуждение продолжаются».

Верховный суд России постановил, что россияне вправе обращаться в российские суды для защиты своих прав в спорах с иностранными банками. Решение вынесли по делу москвича, который в 2022 году открыл в коммерческом банке «Кыргызстан» три счета в различной валюте. Однако банк в одностороннем порядке списал все средства.

Около половины новостроек в России сдаются позже срока. Более 48% жилых новостроек в России в первом квартале 2025 года были сданы в эксплуатацию с нарушением первоначальных сроков. Это максимальное значение за последние четыре года. Девелоперы балансируют на грани рентабельности и иногда намеренно откладывают сдачу объектов.

Власти обсуждают введение биометрической идентификации для быстрой езды на арендных электросамокатах. Скорость в этом случае будет разделена на низко- и высокорискованную. Идентификацию по биометрии предлагается ввести как меру повышения безопасности: предполагается, что она будет обязательной для катания с высокой степенью риска — на скорости от 12 до 25 км/ч, а для катания на скорости с малым риском биометрия не понадобится.

Белоруссия — самая безопасная страна для туризма. Россияне назвали страны, которые они считают самыми безопасными и опасными для туризма. В опросе, проведенном группой «Ренессанс Страхование» и Ozon Travel. Самой безопасной для путешествий страной была признана Белоруссия, которую указал каждый второй респондент (51%). В тройку также вошли Китай (33%) и Япония (17%). В пятерку лидеров попали Мальдивы и Турция (по 16%).

В России в 2024 году от преступлений погибли более 1 тыс. детей, об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин. По данным главы СК, число погибших от преступлений детей увеличилось на 10% по сравнению с 2023 годом. Бастрыкин отметил, что насилие часто совершается близкими детей и это особенно характерно для неблагополучных семей.

Apple потеряла более $320 млрд капитализации из-за пошлин Трампа. Новые пошлины президента США Дональда Трампа действуют на продукцию компании, импортируемую из стран Азии.

РФС оштрафовал ФК «Ротор» на 100 тыс. руб. за брошенные фанатом в судью козинаки. На матче «Ротора» и «Родины» болельщик бросил в сторону поля козинаки и попал в помощника судьи. Фанату на год запретили ходить на матчи и оштрафовали на ₽11 тыс., «Ротор» заплатит ₽100 тыс.

Трагедия с котиком Твиксом едва не повторилась снова. По словам пассажиров, охранник высадил собачку породы ивисская борзая из электрички в Ленинградской области. Щенок Блюм сбежал с дачного участка, который расположен близ станции Поповка. Там он зашел в вагон скоростного электропоезда «Ласточка» (он отходит по расписанию в 17:54). В 18:00 состав прибыл на следующую станцию — Колпино, где его и высадил из поезда охранник. Спустя два дня щенка нашли волонтеры. В Службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги, в ходе проверки было установлено, что «поездная бригада соблюдала регламент работы, обеспечивала безопасность пассажиров, но не выгоняла собаку из поезда, этот факт подтверждается записью с камер видеонаблюдения». По данным пресс-службы, на станции Колпино пес выбежал из электрички, когда в вагон стали заходить пассажиры, поэтому «нарушений в действиях поездной бригады не установлено». Берегите своих пушистиков!